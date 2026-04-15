В Красногвардейском районе Петербурга завершен ремонт поликлиники №120

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Красногвардейском районе Петербурга завершилась масштабная перезагрузка поликлиники №120 на Ленской улице. Объект, работающий с середины «нулевых», прошел через полный цикл обновления — от перекладки инженерных артерий до инсталляции высокотехнологичных комплексов. Для района, где активно развивается комфортная городская среда, запуск модернизированного медицинского звена стал ключевым событием весеннего сезона.

Поликлиника №120, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by ArtTrapeza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анатомия обновления: что изменилось в здании

Реконструкция стартовала в начале 2024 года. Строители не ограничились косметикой: полностью заменены системы отопления и водоснабжения. В помещениях смонтировали современную вентиляцию и кондиционирование, что критически важно для объектов с высокой проходимостью. Отделка стен, пола и потолков выполнена по новым стандартам износостойкости. Особое внимание уделили водной зоне — в здании на Ленской обновили бассейн и системы очистки воды.

"Капитальный ремонт социальных объектов в Петербурге сегодня — это не просто покраска стен, а приведение в соответствие с федеральными стандартами. Когда капитальный ремонт в СПб касается таких нагруженных точек, важно закладывать запас прочности инженерных сетей на десятилетия вперед", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цифровой арсенал: новое оборудование

Вместе с обновлением фасадов и интерьеров поликлиника получила технический апгрейд. В кабинетах установили цифровой рентгеновский аппарат и мобильную систему УЗИ. Эндоскопическое отделение укомплектовали современными стойками, а зал лечебной физкультуры (ЛФК) — специализированными тренажерами. Такая модернизация сопоставима с тем, как в промзонах города запускается производство нового уровня — старые мощности уступают место автоматике и точности.

Направление обновления Результат модернизации
Инженерные сети Новое отопление, водоснабжение и вентиляция
Диагностика Цифровой рентген и переносные аппараты УЗИ
Реабилитация Обновленный бассейн и новый инвентарь ЛФК

Город системно подходит к обновлению инфраструктуры. Пока одни службы контролируют благоустройство городских территорий, другие следят за тем, чтобы внутреннее наполнение больниц соответствовало запросам мегаполиса. Качественная медицина в шаговой доступности снижает нагрузку на центральные стационары.

"Инвестиции в такие объекты напрямую влияют на социальные выплаты и качество жизни семей. Развитие инфраструктуры в спальных районах Петербурга — это способ остановить миграционный отток и сделать территорию привлекательной для постоянного проживания", — пояснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.

Масштаб охвата: от бассейна до травматологии

Поликлиника №120 — стратегический узел для Красногвардейского района. Она обслуживает более 65 тысяч местных жителей. Однако нагрузка на отдельные подразделения в разы выше. Например, отделение травматологии и ортопедии является опорным для огромной части города — к нему прикреплено свыше 358 тысяч человек. Учитывая, что в апреле в городе всегда идет активный ремонт дорог и возрастает активность населения, готовность травмпунктов к приему пациентов становится приоритетом.

"Обновление столь крупного медицинского узла — это вопрос безопасности территории. Чем выше пропускная способность поликлиники, тем эффективнее город справляется с любыми чрезвычайными ситуациями локального масштаба", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о работе поликлиники

Когда поликлиника начала принимать первых пациентов после ремонта?

Объект уже открыт и работает в штатном режиме после завершения всех этапов капитального ремонта 2024 года.

Нужно ли жителям переприкрепляться к поликлинике?

Нет, все ранее прикрепленные жители (более 65 тысяч человек) продолжают обслуживаться в обычном порядке.

Работает ли отделение травматологии для жителей других районов?

Да, отделение ортопедии и травматологии обслуживает большой массив населения численностью более 358 тысяч человек, включая прилегающие территории.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по демографии Елена Романова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.