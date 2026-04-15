Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Поволжье » Уфа

В Уфе зафиксирован всплеск активности клещей: за минувшую неделю в медицинские учреждения города обратились 44 человека. Среди пострадавших — 24 ребенка.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статистика показывает снижение общей динамики по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период помощь потребовалась 84 жителям. Основная масса инцидентов происходит за пределами городской черты, что требует повышенной бдительности при выездах на природу.

Динамика обращений и меры предосторожности

Светлана Шакирова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ, представила отчет на оперативном совещании в мэрии. Она подчеркнула, что родителям необходимо внимательно следить за детьми во время прогулок. Эффективная защита включает использование закрытой одежды и обязательный осмотр кожных покровов после возвращения домой.

"В настоящее время лучше отказаться от посещения лесных массивов, заменив их на прогулки в благоустроенных парках", — рекомендовала Светлана Шакирова.

Риски в природных зонах остаются высокими, поэтому специалисты советуют выбирать проверенные рекреационные зоны. Важно учитывать, что активность паразитов совпадает с периодом проведения дорожных работ, когда трасса в аэропорт и другие выезды из города могут быть загружены, затрудняя доступ к экстренной медицине.

"Природные риски в Башкирии цикличны. Снижение числа укусов относительно прошлого года не должно расслаблять, так как пик активности еще впереди", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

График акарицидной обработки территорий

Для минимизации угроз в республике запланирована масштабная акарицидная обработка. В Башкирии спецсредствами покроют более четырех тысяч гектаров. В самой Уфе дезинфекция затронет 555 гектаров парков, скверов и мест массового отдыха. Работы уже стартовали, однако график корректируется из-за метеоусловий.

Параметр работ Показатель/Условие
Общая площадь в Уфе 555 гектаров
Срок завершения (ориентир) 25 апреля 2026 года
Критический фактор Отсутствие осадков

В дождливую погоду распыление препаратов не проводится. Жители могут уточнить статус графиков на муниципальных сайтах. Ситуация находится под контролем жилищно-коммунальных служб, которые следят за состоянием общественных пространств, несмотря на кадровые изменения на рынке труда Уфы.

"Стоимость и регулярность обработки парков жестко регламентированы. Работа в дождь — это выброшенные на ветер бюджетные деньги, так как реагент просто смывается", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Рекомендации при обнаружении клеща

Если присасывание произошло, необходимо немедленно обратиться в травмпункт. Важной мерой является лабораторное исследование насекомого на вирусный энцефалит или боррелиоз. В медицине региона четко прописан протокол действий в зависимости от результатов анализов.

"При обнаружении клещей следует провести лабораторные исследования. В зависимости от результатов исследования назначается курс профилактики с иммуноглобулином или антибиотиками", — пояснила Светлана Шакирова.

Несмотря на развитие туризма в регионе, жителям и гостям столицы советуют не пренебрегать страховкой и прививками. Даже короткий выезд за город может обернуться серьезными проблемами со здоровьем без должной защиты.

"Благоустройство территорий — это не только плитка и лавочки, но и безопасность среды. Акарицидная кампания в Уфе является приоритетной для профильных ведомств", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Можно ли проводить обработку парков в дождь?

Нет, обработка в условиях осадков не проводится, так как вода смывает активное вещество, делая процедуру бесполезной. Из-за этого в Уфе был сделан технический перерыв.

Куда обращаться, если укусил клещ?

Необходимо срочно посетить травмпункт. Клеща нужно сохранить для сдачи в лабораторию на анализ на энцефалит и боррелиоз.

Где именно чаще всего происходят укусы?

По данным специалистов, большинство случаев заражения и присасывания зафиксировано за пределами городской черты, в лесных массивах.

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.