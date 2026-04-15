В Уфе зафиксирован всплеск активности клещей: за минувшую неделю в медицинские учреждения города обратились 44 человека. Среди пострадавших — 24 ребенка.
Статистика показывает снижение общей динамики по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период помощь потребовалась 84 жителям. Основная масса инцидентов происходит за пределами городской черты, что требует повышенной бдительности при выездах на природу.
Светлана Шакирова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ, представила отчет на оперативном совещании в мэрии. Она подчеркнула, что родителям необходимо внимательно следить за детьми во время прогулок. Эффективная защита включает использование закрытой одежды и обязательный осмотр кожных покровов после возвращения домой.
"В настоящее время лучше отказаться от посещения лесных массивов, заменив их на прогулки в благоустроенных парках", — рекомендовала Светлана Шакирова.
Риски в природных зонах остаются высокими, поэтому специалисты советуют выбирать проверенные рекреационные зоны. Важно учитывать, что активность паразитов совпадает с периодом проведения дорожных работ, когда трасса в аэропорт и другие выезды из города могут быть загружены, затрудняя доступ к экстренной медицине.
"Природные риски в Башкирии цикличны. Снижение числа укусов относительно прошлого года не должно расслаблять, так как пик активности еще впереди", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Для минимизации угроз в республике запланирована масштабная акарицидная обработка. В Башкирии спецсредствами покроют более четырех тысяч гектаров. В самой Уфе дезинфекция затронет 555 гектаров парков, скверов и мест массового отдыха. Работы уже стартовали, однако график корректируется из-за метеоусловий.
|Параметр работ
|Показатель/Условие
|Общая площадь в Уфе
|555 гектаров
|Срок завершения (ориентир)
|25 апреля 2026 года
|Критический фактор
|Отсутствие осадков
В дождливую погоду распыление препаратов не проводится. Жители могут уточнить статус графиков на муниципальных сайтах. Ситуация находится под контролем жилищно-коммунальных служб, которые следят за состоянием общественных пространств, несмотря на кадровые изменения на рынке труда Уфы.
"Стоимость и регулярность обработки парков жестко регламентированы. Работа в дождь — это выброшенные на ветер бюджетные деньги, так как реагент просто смывается", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Если присасывание произошло, необходимо немедленно обратиться в травмпункт. Важной мерой является лабораторное исследование насекомого на вирусный энцефалит или боррелиоз. В медицине региона четко прописан протокол действий в зависимости от результатов анализов.
"При обнаружении клещей следует провести лабораторные исследования. В зависимости от результатов исследования назначается курс профилактики с иммуноглобулином или антибиотиками", — пояснила Светлана Шакирова.
Несмотря на развитие туризма в регионе, жителям и гостям столицы советуют не пренебрегать страховкой и прививками. Даже короткий выезд за город может обернуться серьезными проблемами со здоровьем без должной защиты.
"Благоустройство территорий — это не только плитка и лавочки, но и безопасность среды. Акарицидная кампания в Уфе является приоритетной для профильных ведомств", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Нет, обработка в условиях осадков не проводится, так как вода смывает активное вещество, делая процедуру бесполезной. Из-за этого в Уфе был сделан технический перерыв.
Необходимо срочно посетить травмпункт. Клеща нужно сохранить для сдачи в лабораторию на анализ на энцефалит и боррелиоз.
По данным специалистов, большинство случаев заражения и присасывания зафиксировано за пределами городской черты, в лесных массивах.
