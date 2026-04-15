Инфляция в ХМАО в марте 2026 года составила 3,1% и превысила среднюю по РФ

Югорский кошелек испытывает давление. К концу марта 2026 года инфляционный фон в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) опередил среднероссийские показатели. По данным Тюменьстата, цены и тарифы в регионе подскочили на 3,1% против 3% в среднем по стране. Основной удар пришелся на продовольственный сектор и сферу услуг.

Продуктовая корзина: яйца и овощи в лидерах роста

Продукты питания в Югре дорожают быстрее прочих категорий — рост составил 3,8%. Аномальный рывок совершило куриное яйцо, прибавив в цене 24,7%. Плодоовощная продукция не отстает: ценники в отделах с овощами и фруктами увеличились на 14,9%. Сахар стал дороже на 5,3%, крупы и бобовые — на 4,3%, а хлеб — на 3,5%.

"Рост стоимости логистики и сезонные факторы традиционно давят на цены в северных широтах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На фоне общего удорожания зафиксирован локальный дефляционный откат. Сливочное масло подешевело на 3,5%, сыры потеряли в цене 2,2%, а молочная продукция — 2%. Мясо и птица снизились в стоимости менее чем на 1%. Однако алкоголь компенсировал это падение, подорожав сразу на 6,4%. Жители региона все чаще обращают внимание на зарплаты в ХМАО, которые пытаются догнать инфляцию.

Непродовольственный сектор и топливный вопрос

Рынок непродовольственных товаров в ХМАО показал сдержанный рост на уровне 1,2%. Лидерами здесь стали телерадиотовары с ростом 4,9% и медикаменты, прибавившие 2%. Мебель и табак подорожали на 1,8%, стройматериалы — на 1,4%. При этом моющие средства и бытовая электроника даже немного подешевели — на 2,1% и 1,7% соответственно.

Категория товаров/услуг Рост цен (%) Зарубежный туризм +27,9 Куриное яйцо +24,7 Пассажирский транспорт +20,1 Бензин +3,1

Топливный рынок Югры демонстрирует стабильный подъем. Литр бензина стал обходиться дороже на 3,1%, дизельное топливо выросло в цене на 1,7%. В условиях сложной транспортной доступности региона, где иногда приходится использовать вертолеты вместо дорог, любые колебания цен на ГСМ отражаются на конечной стоимости всех товаров.

"Стабильность цен на ЖКУ — важный социальный демпфер для северных территорий в период весенних перерасчетов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сервисная экономика: туризм и транспорт бьют рекорды

Сектор услуг продемонстрировал самую высокую волатильность. Поездки за рубеж стали дороже почти на треть (+27,9%). Билеты на общественный транспорт подорожали на 20,1%. Рост тарифов затронул правовые услуги (18,4%), ветеринарию (17,2%) и сегмент физической культуры (7,2%). Медицина прибавила 4,9%, что делает актуальной реабилитацию в Югре в рамках бюджетных программ.

Интересно, что тарифы на услуги ЖКХ и аренду жилья заморозились на уровне декабря 2025 года. Банковский и страховой секторы даже зафиксировали микроснижение в пределах 1%. Югорчане активно ищут новые возможности для заработка, учитывая меняющийся рынок труда Югры.

"На фоне роста цен на зарубежный отдых мы видим разворот интереса жителей к внутренним направлениям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Организации культуры и санаторно-оздоровительные услуги стали дороже на 2,2%. Поклонникам активного отдыха стоит учитывать, что клещи в Югре проснулись, что может потребовать дополнительных трат на страховку и защитные средства. В то же время авиасообщение расширяется, предлагая новые маршруты из Ханты-Мансийска.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Югре

Почему продукты в ХМАО дорожают быстрее, чем в остальной России?

Это связано с логистическими издержками северного завоза и спецификой регионального рынка, где доля привозной продукции значительно выше.

Какие категории товаров в регионе подешевели?

Снижение цен отмечено на молочную продукцию, сливочное масло, сыры, а также на бытовую химию и электроприборы.

Изменились ли тарифы на коммунальные услуги?

Нет, по данным официальной статистики, стоимость услуг ЖКХ в ХМАО осталась на уровне показателей декабря 2025 года.

