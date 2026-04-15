Сначала меняется лицо, потом здоровье: ошибка в дыхании бьет по всему организму
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о 24 детях, укушенных клещами в Уфе
Инфляция в ХМАО в марте 2026 года составила 3,1% и превысила среднюю по РФ
Власти Томской области сократят квоты на временное проживание для иностранцев в 2,5 раза в 2027 году
Доходы уровня топ-менеджмента: кто в Томске получает зарплаты свыше 300 тысяч рублей
Конфликт Папы Римского и Трампа обостряется: под угрозой единство республиканцев
Будущее НАТО под вопросом: Столтенберг назвал срок, когда альянс распадётся
Психические расстройства у подростков бьют рекорды: виноваты не только соцсети
В России предложили проводить соревнования по перехвату БПЛА по аналогии с танковым биатлоном

Прощай, хаос: в Омске камеры начнут охоту на любителей парковаться на газонах

Россия » Сибирь » Омск

Омские дворы ждет цифровая зачистка. Депутаты горсовета переходят от уговоров к автоматизированным штрафам. 15 апреля 2026 года профильный комитет ЖКХ утвердил стратегию борьбы с парковочным хаосом через закупку новых комплексов видеофиксации. Система должна искоренить привычку бросать машины на газонах и детских площадках.

Машины на парковке
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на парковке

Цифровой контроль: видеокамеры против нарушителей

Дефицит парковочных мест в старых микрорайонах превратил дворы в полосу препятствий. Машины блокируют проезды и уничтожают благоустройство. Горсовет делает ставку на программно-аппаратные комплексы. Техника будет фиксировать номера нарушителей в автоматическом режиме, минимизируя человеческий фактор при выписке штрафов.

"Усиление контроля требует значительных ресурсов. Необходимы люди, техника и специальное программное обеспечение для оперативной обработки данных", — объяснил председатель комитета Сергей Фролов.

Департамент контроля Омска готовит предложения по созданию профильного предприятия. Речь идет о полноценной структуре, которая замкнет на себе мониторинг городских территорий. Если администрация Омской области представит расчеты и обоснует бюджетные траты, проект получит зеленый свет.

Легализация или штраф: что ждет автовладельцев

Власти разделяют нарушителей на две категории. К первой относятся те, кто готов вкладываться в инфраструктуру. Аренда земли у государства, асфальтирование и установка бордюров — прямой путь к созданию законной стоянки. Ко второй категории — "лихачи", бросающие транспорт в два-три ряда, особенно в зимний период.

"Если мы хотим навести порядок в этой сфере, нужно чётко определить, с чем мы имеем дело. Одно дело — когда люди арендуют землю у государства, платят налоги и сами благоустраивают территорию. С ними можно решить вопрос о парковках", — подчеркнул председатель комитета Сергей Фролов.

Механизм наказания планируют выстроить по аналогии с системой ГИБДД. Чиновники уверены: неотвратимость штрафа заставит водителей соблюдать правила парковки так же дисциплинированно, как и скоростной режим на трассах. Это критически важно для сохранения дорожной инфраструктуры в Омской области.

Тип парковки Последствия для владельца
Легальная аренда участка Гарантированное место, отсутствие штрафов
Хаотичная на газоне Автоматическая фиксация, регулярные штрафы

"Штрафы — мера непопулярная, но другого выхода не вижу. ГИБДД приучила водителей соблюдать правила, в городе стало меньше лихачей. Здесь должен быть такой же подход", — отметил председатель комитета Сергей Фролов.

Безопасность и подготовка к Родительскому дню

Помимо парковочных войн, депутаты затронули вопросы сезонной логистики. Основной фокус — подготовка городских кладбищ к Родительскому дню. Важно обеспечить транспортную доступность и общественную безопасность в местах массового скопления людей, чтобы избежать инцидентов и давок.

"При организации массовых мероприятий в регионах критически важно учитывать состояние подъездных путей и пешеходных зон", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для омичей, планирующих поездки в этот период, актуальными остаются вопросы передвижения не только внутри города, но и за его пределами. На фоне обсуждения транспортной доступности стоит учитывать и возобновление авиарейсов из Омска в Краснодар, что расширяет возможности для внутреннего туризма.

"Планирование бюджетных трат на видеофиксацию должно коррелировать с реальными доходами муниципалитета и эффективностью взыскания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о парковках

Как будет работать видеофиксация во дворах?

Специальные автомобили или ручные комплексы будут объезжать дворовые территории, фиксируя положение машин на газонах и детских площадках в привязке к координатам.

Можно ли узаконить стоянку во дворе?

Да, через оформление аренды земли у муниципалитета и последующее благоустройство территории за счет средств собственников или инвесторов.

Куда пойдут деньги от штрафов?

Средства поступают в городской бюджет и могут быть направлены на дальнейшее благоустройство или закупку оборудования для контроля безопасности.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Домашние животные
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров План Барбаросса 2.0. Мерц и Зеленский запускают производство дальнобойных ракет Любовь Степушова Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Последние материалы
Доходы уровня топ-менеджмента: кто в Томске получает зарплаты свыше 300 тысяч рублей
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Ловушка для туриста: почему билеты в 3 и 6 купе могут превратить отпуск в испытание
Конфликт Папы Римского и Трампа обостряется: под угрозой единство республиканцев
Михаил Ножкин: о войне, гражданской позиции, памяти поколений и современных героях
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Маски сброшены: почему Белый дом свернул оттепель в отношениях с Москвой
Цена агрессии: как изменится судьба бездомных животных в Иркутской области после принятия закона
Будущее НАТО под вопросом: Столтенберг назвал срок, когда альянс распадётся
Новые двери начали раздражать через неделю: оттенки, из-за которых квартира выглядит грязной
