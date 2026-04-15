Прощай, хаос: в Омске камеры начнут охоту на любителей парковаться на газонах

Омские дворы ждет цифровая зачистка. Депутаты горсовета переходят от уговоров к автоматизированным штрафам. 15 апреля 2026 года профильный комитет ЖКХ утвердил стратегию борьбы с парковочным хаосом через закупку новых комплексов видеофиксации. Система должна искоренить привычку бросать машины на газонах и детских площадках.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины на парковке

Цифровой контроль: видеокамеры против нарушителей

Дефицит парковочных мест в старых микрорайонах превратил дворы в полосу препятствий. Машины блокируют проезды и уничтожают благоустройство. Горсовет делает ставку на программно-аппаратные комплексы. Техника будет фиксировать номера нарушителей в автоматическом режиме, минимизируя человеческий фактор при выписке штрафов.

"Усиление контроля требует значительных ресурсов. Необходимы люди, техника и специальное программное обеспечение для оперативной обработки данных", — объяснил председатель комитета Сергей Фролов.

Департамент контроля Омска готовит предложения по созданию профильного предприятия. Речь идет о полноценной структуре, которая замкнет на себе мониторинг городских территорий. Если администрация Омской области представит расчеты и обоснует бюджетные траты, проект получит зеленый свет.

Легализация или штраф: что ждет автовладельцев

Власти разделяют нарушителей на две категории. К первой относятся те, кто готов вкладываться в инфраструктуру. Аренда земли у государства, асфальтирование и установка бордюров — прямой путь к созданию законной стоянки. Ко второй категории — "лихачи", бросающие транспорт в два-три ряда, особенно в зимний период.

"Если мы хотим навести порядок в этой сфере, нужно чётко определить, с чем мы имеем дело. Одно дело — когда люди арендуют землю у государства, платят налоги и сами благоустраивают территорию. С ними можно решить вопрос о парковках", — подчеркнул председатель комитета Сергей Фролов.

Механизм наказания планируют выстроить по аналогии с системой ГИБДД. Чиновники уверены: неотвратимость штрафа заставит водителей соблюдать правила парковки так же дисциплинированно, как и скоростной режим на трассах. Это критически важно для сохранения дорожной инфраструктуры в Омской области.

Тип парковки Последствия для владельца Легальная аренда участка Гарантированное место, отсутствие штрафов Хаотичная на газоне Автоматическая фиксация, регулярные штрафы

"Штрафы — мера непопулярная, но другого выхода не вижу. ГИБДД приучила водителей соблюдать правила, в городе стало меньше лихачей. Здесь должен быть такой же подход", — отметил председатель комитета Сергей Фролов.

Безопасность и подготовка к Родительскому дню

Помимо парковочных войн, депутаты затронули вопросы сезонной логистики. Основной фокус — подготовка городских кладбищ к Родительскому дню. Важно обеспечить транспортную доступность и общественную безопасность в местах массового скопления людей, чтобы избежать инцидентов и давок.

"При организации массовых мероприятий в регионах критически важно учитывать состояние подъездных путей и пешеходных зон", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для омичей, планирующих поездки в этот период, актуальными остаются вопросы передвижения не только внутри города, но и за его пределами.

"Планирование бюджетных трат на видеофиксацию должно коррелировать с реальными доходами муниципалитета и эффективностью взыскания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о парковках

Как будет работать видеофиксация во дворах?

Специальные автомобили или ручные комплексы будут объезжать дворовые территории, фиксируя положение машин на газонах и детских площадках в привязке к координатам.

Можно ли узаконить стоянку во дворе?

Да, через оформление аренды земли у муниципалитета и последующее благоустройство территории за счет средств собственников или инвесторов.

Куда пойдут деньги от штрафов?

Средства поступают в городской бюджет и могут быть направлены на дальнейшее благоустройство или закупку оборудования для контроля безопасности.

