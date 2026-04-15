Прощай, хаос: в Омске камеры начнут охоту на любителей парковаться на газонах

Омские дворы ждет цифровая зачистка. Депутаты горсовета переходят от уговоров к автоматизированным штрафам. 15 апреля 2026 года профильный комитет ЖКХ утвердил стратегию борьбы с парковочным хаосом через закупку новых комплексов видеофиксации. Система должна искоренить привычку бросать машины на газонах и детских площадках.
Дефицит парковочных мест в старых микрорайонах превратил дворы в полосу препятствий. Машины блокируют проезды и уничтожают благоустройство. Горсовет делает ставку на программно-аппаратные комплексы. Техника будет фиксировать номера нарушителей в автоматическом режиме, минимизируя человеческий фактор при выписке штрафов.
"Усиление контроля требует значительных ресурсов. Необходимы люди, техника и специальное программное обеспечение для оперативной обработки данных", — объяснил председатель комитета Сергей Фролов.
Департамент контроля Омска готовит предложения по созданию профильного предприятия. Речь идет о полноценной структуре, которая замкнет на себе мониторинг городских территорий. Если администрация Омской области представит расчеты и обоснует бюджетные траты, проект получит зеленый свет.
Власти разделяют нарушителей на две категории. К первой относятся те, кто готов вкладываться в инфраструктуру. Аренда земли у государства, асфальтирование и установка бордюров — прямой путь к созданию законной стоянки. Ко второй категории — "лихачи", бросающие транспорт в два-три ряда, особенно в зимний период.
"Если мы хотим навести порядок в этой сфере, нужно чётко определить, с чем мы имеем дело. Одно дело — когда люди арендуют землю у государства, платят налоги и сами благоустраивают территорию. С ними можно решить вопрос о парковках", — подчеркнул председатель комитета Сергей Фролов.
Механизм наказания планируют выстроить по аналогии с системой ГИБДД. Чиновники уверены: неотвратимость штрафа заставит водителей соблюдать правила парковки так же дисциплинированно, как и скоростной режим на трассах. Это критически важно для сохранения дорожной инфраструктуры в Омской области.
|Тип парковки
|Последствия для владельца
|Легальная аренда участка
|Гарантированное место, отсутствие штрафов
|Хаотичная на газоне
|Автоматическая фиксация, регулярные штрафы
"Штрафы — мера непопулярная, но другого выхода не вижу. ГИБДД приучила водителей соблюдать правила, в городе стало меньше лихачей. Здесь должен быть такой же подход", — отметил председатель комитета Сергей Фролов.
Помимо парковочных войн, депутаты затронули вопросы сезонной логистики. Основной фокус — подготовка городских кладбищ к Родительскому дню. Важно обеспечить транспортную доступность и общественную безопасность в местах массового скопления людей, чтобы избежать инцидентов и давок.
"При организации массовых мероприятий в регионах критически важно учитывать состояние подъездных путей и пешеходных зон", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Для омичей, планирующих поездки в этот период, актуальными остаются вопросы передвижения не только внутри города, но и за его пределами. На фоне обсуждения транспортной доступности стоит учитывать и возобновление авиарейсов из Омска в Краснодар, что расширяет возможности для внутреннего туризма.
"Планирование бюджетных трат на видеофиксацию должно коррелировать с реальными доходами муниципалитета и эффективностью взыскания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Специальные автомобили или ручные комплексы будут объезжать дворовые территории, фиксируя положение машин на газонах и детских площадках в привязке к координатам.
Да, через оформление аренды земли у муниципалитета и последующее благоустройство территории за счет средств собственников или инвесторов.
Средства поступают в городской бюджет и могут быть направлены на дальнейшее благоустройство или закупку оборудования для контроля безопасности.
