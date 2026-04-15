Власти Томской области сократят квоты на временное проживание для иностранцев в 2,5 раза в 2027 году

Томская область официально меняет миграционный ландшафт. Власти региона приняли решение о радикальном сокращении квот на временное проживание для иностранных граждан в 2027 году. Лимит урезали в 2,5 раза. Вместо привычных 50 разрешений регион выделит всего 20. Это решение — не случайный жест, а результат работы межведомственной комиссии, которая зафиксировала падение спроса на этот бюрократический инструмент.

Статистика и тренды: почему квоты не востребованы

Администрация региона подчеркивает: институт квотирования постепенно уходит в прошлое. В 2026 году за распределением разрешений обратились лишь 17 человек. Положительный вердикт вынесли только по одному заявлению. Система фильтрует поток, оставляя только тех, кто действительно интегрирован в экономику Томской области.

Сообщается, институт выдачи разрешений по квотам устаревает, и закрепилась тенденция на утверждение меньшего их количества.

Основной поток соискателей традиционно формируют граждане Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Однако даже для них квота перестает быть единственным окном возможностей. Регион, где активно развивается импорт и промышленность, переходит на более гибкие адресные механизмы привлечения кадров.

"Региональные лимиты часто остаются неиспользованными из-за ужесточения проверок и изменения структуры миграционных потоков", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Законодательный маневр: жизнь без квот

Сокращение цифр объясняется не закрытостью границ, а упрощением процедур для определенных категорий. Новые нормы позволяют иностранцам получать право на учебу, работу и проживание в обход общего конкурса. Это касается востребованных специалистов, студентов и тех, кто имеет кровные связи в России.

Период (год) Размер квоты (разрешений) 2025-2026 50 2027 20

В текущих условиях Томск делает ставку на качество, а не на количество. Проверки становятся жестче, требования к безопасности - выше. Уменьшение квоты до 20 единиц фактически означает переход на ручное управление каждым конкретным кейсом легализации сотрудника или студента.

"Для Томской области важно не просто количество людей, а их соответствие запросам местного рынка труда и социальной стабильности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Динамика очевидна: если за три года основная масса просителей ограничивалась тремя странами СНГ, то теперь система будет более избирательна. Учитывая развитие технологий и инноваций в областном центре, акцент сместится на образовательную миграцию, которая регулируется иными актами.

"Сокращение квот — это маркер перехода к качественному отбору мигрантов через профессиональные и образовательные каналы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о миграции

Почему квоту сократили именно сейчас?

Это связано с низкой востребованностью механизма в 2026 году. По данным УМВД, количество реальных одобрений составило всего один случай при 17 обращениях.

Смогут ли иностранцы приезжать в Томск в 2027 году?

Да. Основная часть мигрантов теперь использует внеквотные механизмы: поступление в вузы, патенты на работу или участие в программах переселения соотечественников.

Кто чаще всего претендует на проживание в регионе?

Наибольшую активность проявляют граждане Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

