Доходы уровня топ-менеджмента: кто в Томске получает зарплаты свыше 300 тысяч рублей

Рынок труда Томска в апреле 2026 года демонстрирует аномальный разброс цифр. Пока одни отрасли замерли в ожидании индексации, частная медицина и ритейл диктуют свои правила игры. Сервис SuperJob проанализировал открытые предложения в крупнейших городах страны, вычленив позиции с доходом, сопоставимым с топ-менеджментом федерального уровня.

Медицинский олимп: кто забирает 350 тысяч

Абсолютным лидером томского рейтинга стала вакансия врача-стоматолога. Работодатель готов платить специалисту от 350 тысяч рублей ежемесячно. Это предложение кратно превышает средние показатели по региону, где даже рабочим специальностям предлагают до 200 тысяч в исключительных случаях. Высокий чек в медицине обусловлен дефицитом узких кадров и высокой маржинальностью коммерческих клиник.

"Такие зарплаты в медицине — это не благотворительность, а расчет на окупаемость специалиста через поток платных услуг", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Второе место удерживает вакансия директора магазина в крупной розничной сети. Здесь планка начинается от 93 тысяч рублей. Тройку замыкает врач-терапевт в многопрофильном медцентре. Его доход варьируется в диапазоне от 70 до 150 тысяч рублей. Примечательно, что даже при высоком уровне жизни в городе, число алкомаркетов в регионе выросло в семь раз, что косвенно указывает на изменение структуры потребительских трат населения на фоне роста акцизов.

Ритейл и производство: сравнение секторов

Ритейл забирает значительную долю высокооплачиваемых позиций. "Также в рейтинг вошла еще одна вакансия директора магазина. Сотруднику готовы платить от 60 до 110 тысяч рублей в месяц, обещают премии", — говорится в исследовании SuperJob. Это свидетельствует о кадровом голоде в управленческом звене торговых сетей, вынужденных конкурировать за эффективных менеджеров.

Должность в Томске Уровень зарплаты (руб.) Врач-стоматолог от 350 000 Директор магазина (топ-1) от 93 000 Врач-терапевт 70 000 — 150 000 Директор магазина (топ-2) 60 000 — 110 000

Пока бизнес борется за кадры, социальная сфера и общественные организации продолжают работу в плановом режиме.

"Бизнесу сейчас приходится тратиться не только на зарплаты, но и на приведение фасадов в соответствие с новыми правилами кириллизации", — отметила специалист по благоустройству Ольга Морозова.

География высоких зарплат

Медицинские работники лидируют по уровню доходов не только в Томске, но и в крупных городах Поволжья и Дальнего Востока. В Хабаровске и Владивостоке врачи стабильно входят в зарплатные топы.

"Кадровые запросы в регионах с рисками ЧС часто смещаются в сторону спасателей и техников, но медицина остается финансовым флагманом", — пояснила эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Параллельно с поиском врачей, в Томске развиваются наукоемкие направления. Ученые исследуют уникальные бактерии в глубоких скважинах региона, что в перспективе может создать спрос на высокооплачиваемых биологов и инженеров. Пока же рынок ориентирован на текущие потребности: стоматологию, продажи и квалифицированный рабочий труд.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему стоматологам платят больше всех?

Это связано с высокой стоимостью расходных материалов, оборудования и готовностью пациентов платить за частные медицинские услуги в условиях дефицита кадров в госсекторе.

Какие требования предъявляют к директорам магазинов за зарплату 100к+?

Обычно это опыт управления коллективом от 20 человек, ответственность за финансовые показатели точки и знание специфики логистики крупных сетей.

Актуальны ли такие зарплаты для рабочих?

Да, на крупных предприятиях и стройках квалифицированные сварщики или операторы станков с ЧПУ могут претендовать на суммы до 150-200 тысяч рублей.

