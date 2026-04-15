В Орловской области 20 апреля временно отключат 20 цифровых каналов и FM-станции

Орловскую область на несколько часов "выключат" из эфира: 20 апреля регион останется без цифрового телевидения и радио. Это не авария и не сбой — РТРС проведет плановые профилактические работы на передающих станциях. Почему без таких пауз система рискует выйти из строя, что именно будут проверять инженеры и затронет ли это кабельное ТВ и интернет?

Профилактика как ритуал выживания

Отключение — плановое. В рамках ежеквартальной профилактики специалисты проверят оборудование, обеспечивающее вещание 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанций. В Орловском ОРТПЦ объясняют: техника требует регулярного обслуживания, даже если внешне всё работает стабильно. Со временем узлы изнашиваются, и без таких проверок система может дать сбой в самый неподходящий момент.

"Инфраструктура связи — это живой организм. Если не проводить регламентные работы, коммунальные тарифы на обслуживание вырастут из-за аварийных выездов. Профилактика экономит миллионы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Сетка вещания прервется в часы минимальной активности. Большинство жителей региона в это время будут на работе или в пути. Для тех, кто привык к фоновому шуму ТВ, утро субботы станет испытанием тишиной.

Технический аудит и зачистка

Инженеры проверят системы электроснабжения и антенно-фидерные устройства. Это не просто "протирка пыли". Специалисты замеряют параметры передатчиков, чтобы сигнал не затухал на границах районов. В условиях, когда здоровье молодежи и социальная стабильность зависят от качества связи, такие проверки критичны.

"Регулярная профилактика передающих станций позволяет заранее выявлять износ оборудования и снижает риск внезапных отключений связи. Для инфраструктуры вещания это базовая мера надежности, особенно перед сезонными нагрузками", — подчеркнул специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Тип работ Цель Проверка антенн Исключение провалов сигнала в области Очистка блоков Защита от перегрева и коротких замыканий

"Риск техногенных инцидентов на передающих центрах велик. Если не проводить замеры параметров, мы получим каскадное отключение по всей области в случае грозы или аномальной жары", — отметила эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы об отключении

Зачем отключать всё сразу, нельзя ли по очереди?

Технологический цикл требует полной обесточки некоторых узлов. Поочередное отключение растянет процесс на недели и создаст помехи для работающих передатчиков.

Вернутся ли каналы автоматически?

Да. В большинстве случаев перенастройка оборудования не потребуется. Если сигнал не появился, стоит перезагрузить приставку или телевизор.

Коснется ли это кабельного ТВ?

Работы ведутся на объектах РТРС. Если ваш оператор берет сигнал напрямую с эфира, возможны временные сбои. Интернет-вещание останется стабильным.

