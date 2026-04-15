В Орловской области 20 апреля временно отключат 20 цифровых каналов и FM-станции

Орловскую область на несколько часов "выключат" из эфира: 20 апреля регион останется без цифрового телевидения и радио. Это не авария и не сбой — РТРС проведет плановые профилактические работы на передающих станциях. Почему без таких пауз система рискует выйти из строя, что именно будут проверять инженеры и затронет ли это кабельное ТВ и интернет?
Отключение — плановое. В рамках ежеквартальной профилактики специалисты проверят оборудование, обеспечивающее вещание 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанций. В Орловском ОРТПЦ объясняют: техника требует регулярного обслуживания, даже если внешне всё работает стабильно. Со временем узлы изнашиваются, и без таких проверок система может дать сбой в самый неподходящий момент.
"Инфраструктура связи — это живой организм. Если не проводить регламентные работы, коммунальные тарифы на обслуживание вырастут из-за аварийных выездов. Профилактика экономит миллионы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Сетка вещания прервется в часы минимальной активности. Большинство жителей региона в это время будут на работе или в пути. Для тех, кто привык к фоновому шуму ТВ, утро субботы станет испытанием тишиной.
Инженеры проверят системы электроснабжения и антенно-фидерные устройства. Это не просто "протирка пыли". Специалисты замеряют параметры передатчиков, чтобы сигнал не затухал на границах районов. В условиях, когда здоровье молодежи и социальная стабильность зависят от качества связи, такие проверки критичны.
"Регулярная профилактика передающих станций позволяет заранее выявлять износ оборудования и снижает риск внезапных отключений связи. Для инфраструктуры вещания это базовая мера надежности, особенно перед сезонными нагрузками", — подчеркнул специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Тип работ
|Цель
|Проверка антенн
|Исключение провалов сигнала в области
|Очистка блоков
|Защита от перегрева и коротких замыканий
"Риск техногенных инцидентов на передающих центрах велик. Если не проводить замеры параметров, мы получим каскадное отключение по всей области в случае грозы или аномальной жары", — отметила эксперт по ЧС Ирина Петрова.
Технологический цикл требует полной обесточки некоторых узлов. Поочередное отключение растянет процесс на недели и создаст помехи для работающих передатчиков.
Да. В большинстве случаев перенастройка оборудования не потребуется. Если сигнал не появился, стоит перезагрузить приставку или телевизор.
Работы ведутся на объектах РТРС. Если ваш оператор берет сигнал напрямую с эфира, возможны временные сбои. Интернет-вещание останется стабильным.
