Психические расстройства у подростков бьют рекорды: виноваты не только соцсети
В России предложили проводить соревнования по перехвату БПЛА по аналогии с танковым биатлоном
США требуют слишком много: переговоры с Ираном рискуют остаться пустой формальностью
В Госдуме оценили предложение о внедрении социальной карты для пожилых россиян
В Орловской области 20 апреля временно отключат 20 цифровых каналов и FM-станции
Мир воспоминаний оживет на сцене в спектакле Пять вечеров 19 и 20 апреля
В Европе формируют новый военный альянс: для Украины ищут альтернативу НАТО
В Берлине полиции удалось накрыть своеобразный притон разврата… — писала газета Новости дня 15 апреля 1904 года
В Воронеже часть Центрального и Левобережного районов останется без воды 16 апреля

Цена упрямства: снос воронежского стадиона замер из-за споров о компенсации

Россия » Центр » Воронеж

Демонтаж Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже наткнулся на неожиданное препятствие со стороны частного сектора. Процесс сноса легендарной арены приостановлен из-за двух гаражей, владельцы которых наотрез отказались принимать предложенную властями сумму компенсации. Пока строительная техника замерла у Восточной трибуны, бюджет проекта в 17,5 миллиарда рублей ждет своей реализации, а городские власти пытаются разрулить земельный конфликт без срыва общих сроков.

Стадион, Воронеж
Фото: commons.wikimedia.org by Fys DoD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион, Воронеж

Гаражный тупик: почему замерли экскаваторы

На текущий момент нетронутыми остаются часть Восточной трибуны, спорткомплекс "Центральный" и основание электронного табло. Виной всему — юридическая коллизия. Две хозяйственные постройки оказались в зоне риска: при сносе тяжелой техникой они могут быть повреждены. Собственники, понимая уникальность момента, отклонили выкупные предложения регионального правительства. Контракт с белорусским подрядчиком ООО "Стройинжиниринг" формально продолжает действовать, так как его юридический срок истекает только к июню.

"Такие ситуации — классика жанра для плотной городской застройки. Юридические тяжбы с собственниками могут длиться месяцами, но здесь критичен инфраструктура города и сроки нацпроектов. Обычно вопрос решается либо через суд, либо через привлечение независимых оценщиков, чье мнение устроит обе стороны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Параллельно со строительными спорами регион живет своей жизнью: пока одни защищают гаражи, ветераны получают выплаты, а в судах назревает судебная система региона готовится к ротации кадров. Демонтаж стадиона — лишь верхушка айсберга изменений в облике столицы Черноземья.

Проект будущего: что построят на месте руин

Новая арена должна стать архитектурной доминантой центра. Площадь объекта составит внушительные 83 тысячи квадратных метров. Это не просто поле, а сложный инженерный комплекс, способный принять 24 тысячи зрителей одновременно. Проект предусматривает натуральное травяное покрытие, что ставит стадион в один ряд с топовыми площадками страны. Несмотря на текущую заминку, в правительстве области уверены: строительство начнется вовремя.

Характеристика Параметры нового стадиона
Общая площадь 83 000 кв. м
Вместимость 24 000 человек
Бюджет проекта до 17,5 млрд руб.

Пока строители разбирают трибуны с помощью гидроножниц и кранов, горожане сталкиваются с бытовыми сложностями. Измененная схема движения на Студенческой улице и забор внесли коррективы в привычные маршруты. Для тех, кто планирует поездки за город, важно помнить, что в Воронеже уже действуют дачные автобусы, помогающие избежать пробок в эпицентре реконструкции.

"Масштабное благоустройство всегда сопряжено с временным дискомфортом. Мы видим, как город инвестирует в благоустройство дорог в частном секторе одновременно с мега-проектами. Стадион станет мощным магнитом для туристов и местных жителей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сносе стадиона

Срок окончания работ по сносу не будет сорван?

Официальные представители облправительства сообщают, что срок основного контракта — 1 июня. Двухнедельная заминка из-за гаражей вписывается в общий график, и подрядчик успеет завершить демонтаж вовремя.

Будут ли использовать взрывчатку для сноса трибун?

Нет, работы ведутся механическим способом с использованием экскаваторов с насадками и кранов. Это необходимо для обеспечения безопасности соседних зданий в центре города.

Что станет с территорией вокруг арены?

Проект реконструкции подразумевает не только стадион, но и современную инфраструктуру доступа, включая новые билетные кассы и системы безопасности, что потребует дальнейшего ремонт дорог в прилегающих кварталах.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николевна Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Больше не будет хилых ростков: рецепт эффективной подкормки для домашней рассады
Садоводство, цветоводство
Больше не будет хилых ростков: рецепт эффективной подкормки для домашней рассады
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Мир. Новости мира
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
План Барбаросса 2.0. Мерц и Зеленский запускают производство дальнобойных ракет Любовь Степушова Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Последние материалы
Психические расстройства у подростков бьют рекорды: виноваты не только соцсети
В России предложили проводить соревнования по перехвату БПЛА по аналогии с танковым биатлоном
Убиваете почву своими руками: популярный весенний лайфхак признан опасным для вашего урожая
США требуют слишком много: переговоры с Ираном рискуют остаться пустой формальностью
Инерция платежей: как избавиться от переплат за услуги, которыми вы давно не пользуетесь
В Госдуме оценили предложение о внедрении социальной карты для пожилых россиян
План Барбаросса 2.0. Мерц и Зеленский запускают производство дальнобойных ракет
В Орловской области 20 апреля временно отключат 20 цифровых каналов и FM-станции
Мифы о банковской выгоде: почему за суперставками часто скрываются лишние ежемесячные траты
Мир воспоминаний оживет на сцене в спектакле Пять вечеров 19 и 20 апреля
