Цена упрямства: снос воронежского стадиона замер из-за споров о компенсации

Демонтаж Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже наткнулся на неожиданное препятствие со стороны частного сектора. Процесс сноса легендарной арены приостановлен из-за двух гаражей, владельцы которых наотрез отказались принимать предложенную властями сумму компенсации. Пока строительная техника замерла у Восточной трибуны, бюджет проекта в 17,5 миллиарда рублей ждет своей реализации, а городские власти пытаются разрулить земельный конфликт без срыва общих сроков.

Фото: commons.wikimedia.org by Fys DoD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион, Воронеж

Гаражный тупик: почему замерли экскаваторы

На текущий момент нетронутыми остаются часть Восточной трибуны, спорткомплекс "Центральный" и основание электронного табло. Виной всему — юридическая коллизия. Две хозяйственные постройки оказались в зоне риска: при сносе тяжелой техникой они могут быть повреждены. Собственники, понимая уникальность момента, отклонили выкупные предложения регионального правительства. Контракт с белорусским подрядчиком ООО "Стройинжиниринг" формально продолжает действовать, так как его юридический срок истекает только к июню.

"Такие ситуации — классика жанра для плотной городской застройки. Юридические тяжбы с собственниками могут длиться месяцами, но здесь критичен инфраструктура города и сроки нацпроектов. Обычно вопрос решается либо через суд, либо через привлечение независимых оценщиков, чье мнение устроит обе стороны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Демонтаж стадиона — лишь верхушка айсберга изменений в облике столицы Черноземья.

Проект будущего: что построят на месте руин

Новая арена должна стать архитектурной доминантой центра. Площадь объекта составит внушительные 83 тысячи квадратных метров. Это не просто поле, а сложный инженерный комплекс, способный принять 24 тысячи зрителей одновременно. Проект предусматривает натуральное травяное покрытие, что ставит стадион в один ряд с топовыми площадками страны. Несмотря на текущую заминку, в правительстве области уверены: строительство начнется вовремя.

Характеристика Параметры нового стадиона Общая площадь 83 000 кв. м Вместимость 24 000 человек Бюджет проекта до 17,5 млрд руб.

Пока строители разбирают трибуны с помощью гидроножниц и кранов, горожане сталкиваются с бытовыми сложностями. Измененная схема движения на Студенческой улице и забор внесли коррективы в привычные маршруты. Для тех, кто планирует поездки за город, важно помнить, что в Воронеже уже действуют дачные автобусы, помогающие избежать пробок в эпицентре реконструкции.

"Масштабное благоустройство всегда сопряжено с временным дискомфортом. Мы видим, как город инвестирует в благоустройство дорог в частном секторе одновременно с мега-проектами. Стадион станет мощным магнитом для туристов и местных жителей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сносе стадиона

Срок окончания работ по сносу не будет сорван?

Официальные представители облправительства сообщают, что срок основного контракта — 1 июня. Двухнедельная заминка из-за гаражей вписывается в общий график, и подрядчик успеет завершить демонтаж вовремя.

Будут ли использовать взрывчатку для сноса трибун?

Нет, работы ведутся механическим способом с использованием экскаваторов с насадками и кранов. Это необходимо для обеспечения безопасности соседних зданий в центре города.

Что станет с территорией вокруг арены?

Проект реконструкции подразумевает не только стадион, но и современную инфраструктуру доступа, включая новые билетные кассы и системы безопасности, что потребует дальнейшего ремонт дорог в прилегающих кварталах.

