В Воронеже часть Центрального и Левобережного районов останется без воды 16 апреля

Воронеж готовится к локальному "обезвоживанию". 16 апреля коммунальные службы Роводоканала проведут плановые работы на сетях, которые затронут центральные улицы и Левобережный район. Пока одни горожане обсуждают стоимость продуктов к праздникам, жителям проспекта Революции и улицы 9 Января придется запастись технической водой.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Где и когда выключат воду: адреса

Первый этап работ стартует в 10:00 в самом сердце города. Ремонтная бригада займется заменой оборудования на улице Арсенальной. Под ограничение попадают нечетные дома на проспекте Революции (с 11 по 19 номер) и весь частный сектор Арсенальной. Несмотря на то что в городе активно идет ремонт дорог, коммунальные раскопки добавят временных неудобств пешеходам.

"Такие плановые замены — это страховка от крупных аварий зимой. Износ запорной арматуры часто становится причиной того, что при прорыве приходится отключать целые кварталы вместо одного дома", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Причины работ: гидранты и арматура

Вторым объектом станет участок на улице 9 Января. Здесь масштаб работ серьезнее — специалистам предстоит реанимировать запорную арматуру диаметром 600 миллиметров. Это критический узел системы, от которого зависит стабильность давления в сети. Пока судебная система региона переживает кадровые ротации, коммунальщики проводят техническую ротацию изношенного железа.

Локация Время отключения Ул. Арсенальная, пр-т Революции 10:00 — 14:00 Ул. 9 Января (№№ 254, 256, 258к) 11:00 — 15:00

Для жителей многоэтажек это означает четырехчасовую паузу в привычном быту. Важно учитывать, что задержки в работе транспорта, включая дачные автобусы, не коснутся спецтехники водоканала — график работ утвержден заранее.

"Бюджеты на обновление инфраструктуры в этом году защищены. Замена гидрантов — это не просто прихоть, а требование безопасности, особенно в районах со старой застройкой", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Цвет воды и рекомендации специалистов

После возобновления подачи из кранов может пойти "рыжая" субстанция. В РВК-Воронеж успокаивают: это результат изменения давления в трубах и вымывания естественного осадка. Химический состав остается в норме, но пить такую воду без фильтрации не стоит. Ситуация напоминает бюрократические проволочки в ЖКХ, когда травма на тротуаре требует тонны бумаг — здесь тоже нужно просто подождать, пока система "очистится".

"Кратковременное изменение цвета не критично для коммуникаций внутри квартир. Однако я советую жителям на время работ перекрыть вводные краны, чтобы ржавчина не забила фильтры бытовой техники", — объяснила специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Жизнь мегаполиса — это постоянный баланс между комфортом и необходимостью технического обслуживания.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Нужно ли платить за воду в часы отключения?

Счетчики не фиксируют потребление при отсутствии ресурса. Если у вас норматив, перерасчет за 4 часа технически не предусмотрен, так как это входит в допустимые нормы перерывов подачи воды.

Что делать, если вода осталась грязной через час после запуска?

Необходимо спустить воду в течение 5-10 минут. Если ситуация не меняется, следует оставить заявку в диспетчерскую службу — возможно, требуется дополнительная промывка магистрального участка.

