СвЖД вводит летнее расписание пригородных поездов в Пермском крае с 30 апреля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Поволжье » Пермь

Свердловская железная дорога переходит на летний протокол работы в Пермском крае. С 30 апреля 2026 года сетку пригородных маршрутов расширят за счет дополнительных составов. Решение продиктовано сезонным пиком: тысячи горожан мигрируют на дачные участки, а туристический трафик в регионе демонстрирует устойчивый рост. Перевозчиком выступает АО "Пермская пригородная компания" (ППК).

Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Новый график: даты и направления

Основной массив дополнительных поездов будет курсировать в период с 30 апреля по 27 сентября. Вводятся составы, ориентированные на "уикенд-трафик" по пятницам, субботам и воскресеньям. Маршруты охватывают ключевые узлы, включая Менделеево и Кишерть. Для ежедневного сообщения выбраны направления Чусовская — Баская и Пермь-2 — Дивья. Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик.

"Увеличение частоты рейсов — это не просто удобство, а необходимость для сохранения дорожного полотна. Чем больше людей выберут рельсовый транспорт, тем меньше износ асфальта, на который сейчас выделяются колоссальные средства в рамках обновления дорог по всему краю", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Особое внимание уделено будним дням. С 4 мая по 24 сентября по маршруту Пермь-2 — Григорьевская запустят дополнительные электрички с понедельника по четверг. Это решение направлено на поддержку тех, кто предпочитает жить за городом, сохраняя рабочий ритм в мегаполисе. Пока городские власти проводят масштабный дорожный ремонт, железная дорога остается самым стабильным способом передвижения.

Транспортная связность и логистика региона

Ввод летних электричек коррелирует с общей стратегией развития Прикамья. Модернизация затрагивает не только пути, но и вокзальную сеть. Власти уже утвердили масштабный проект транспортного узла, который в будущем объединит различные виды сообщения. Параллельно с этим развивается и внешняя логистика: расширяются прямые рейсы из аэропорта Большое Савино, что повышает статус Перми как крупного хаба.

Тип изменения Детали маршрута
Летние поезда (выходные) Менделеево, Кишерть, Верещагино
Летние поезда (ежедневно) Чусовская — Баская, Дивья
Отмена зимних рейсов Кунгур — Верещагино, Пермь-2 — Кунгур

"Сезонное регулирование дефицита провозной способности — стандартная практика. Для бюджета региона важно, чтобы пригородные компании адекватно реагировали на спрос, не раздувая при этом убытки в низкий сезон. В 2026 году мы видим баланс между интересами дачников и индексацией тарифов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Зимний режим: какие рейсы уходят из расписания

С 27 апреля "зимние" электрички, курсировавшие между Пермью, Кунгуром и Верещагино, прекращают работу. Это освобождает мощности для летних направлений. Жителям, привыкшим к зимнему графику, стоит заранее пересмотреть свои маршруты. Тем более что состояние некоторых трасс, например, дорог в Верещагино, в период распутицы делает железнодорожный транспорт единственной надежной альтернативой личному авто и автобусам.

"Туристический потенциал малых городов Прикамья напрямую зависит от доступности электричек. Кунгур и Верещагино остаются точками притяжения, и замена зимних поездов на более интенсивные летние графики поможет локальному бизнесу и сфере общепита справиться с наплывом гостей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о летних электричках

Где и за сколько дней можно купить билеты?

Продажа билетов открывается за 10 суток до поездки. Самый быстрый способ — мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или кассы на станциях.

Будут ли дополнительные рейсы в праздничные дни?

Да, например, поезд № 6013 до Григорьевской специально назначен на 1 мая, чтобы обеспечить выезд горожан на праздники.

Как добраться до соседних регионов, если нет прямой электрички?

Помимо ж/д сообщения, возобновляется автобусный маршрут между Кировом и Пермью, что расширяет возможности для путешествий.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.