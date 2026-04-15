Тюмень задает тон в геронтологии. Программа "Активное долголетие по-тюменски" получила признание на международном форуме "СОЦИО" в Екатеринбурге. Регион переходит от теории к практике, превращая демографический вызов в рабочий актив для социально-экономического развития территорий.
Директор центра геронтологии Маргарита Бабушкина презентовала программу, которая делает ставку на вовлечение граждан 55+. Регион внедряет цифровые инструменты для управления качеством жизни. Пожилые тюменцы перестают быть пассивными наблюдателями.
Система превращает ресурс старшего поколения в драйвер экономики. Участники форума в Екатеринбурге, где также обсуждали внедрение систем ИИ в школах, оценили масштаб трансформации. Это не благотворительность. Это инвестиция в человеческий капитал.
"Программы активного долголетия позволяют снизить нагрузку на медицинские учреждения, трансформируя структуру расходов регионального бюджета", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр
|Суть тюменской практики
|Целевая аудитория
|Граждане в возрасте 55+
|Экономический эффект
|Снижение нагрузки на экономику региона
Тюменцы делают ставку на благоустройство пространств и вовлечение пенсионеров в общественные инициативы. В отличие от проблемных зон в других регионах, где промышленные гиганты сокращают штаты, здесь создают новые социальные ниши.
"Вовлеченность граждан старшего возраста в городскую среду радикально меняет инфраструктурный запрос, требуя более эргономичных пешеходных зон", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Она позволяет сохранить опыт в экономике, предоставляя гибкие форматы занятости для специалистов за 55.
В системной интеграции мер социальной поддержки с цифровыми сервисами и общественным самоуправлением.
Эффект масштаба достигается за счет вовлечения волонтерских сил и оптимизации текущих медицинских зарплат специалистов.
Интерес профессионального сообщества в Екатеринбурге подтверждает готовность других регионов к тиражированию практики.
"Когда социальные программы перестают быть формальными и становятся частью инфраструктуры, мы видим реальный рост демографических показателей", — сказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
