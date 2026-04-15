Энергия долголетия: почему тюменская модель социальной поддержки стала эталоном для экспертов

Тюмень задает тон в геронтологии. Программа "Активное долголетие по-тюменски" получила признание на международном форуме "СОЦИО" в Екатеринбурге. Регион переходит от теории к практике, превращая демографический вызов в рабочий актив для социально-экономического развития территорий.

Механика долголетия: как работает тюменский кейс

Директор центра геронтологии Маргарита Бабушкина презентовала программу, которая делает ставку на вовлечение граждан 55+. Регион внедряет цифровые инструменты для управления качеством жизни. Пожилые тюменцы перестают быть пассивными наблюдателями.

Система превращает ресурс старшего поколения в драйвер экономики. Участники форума в Екатеринбурге, где также обсуждали внедрение систем ИИ в школах, оценили масштаб трансформации. Это не благотворительность. Это инвестиция в человеческий капитал.

"Программы активного долголетия позволяют снизить нагрузку на медицинские учреждения, трансформируя структуру расходов регионального бюджета", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Суть тюменской практики Целевая аудитория Граждане в возрасте 55+ Экономический эффект Снижение нагрузки на экономику региона

Тюменцы делают ставку на благоустройство пространств и вовлечение пенсионеров в общественные инициативы. В отличие от проблемных зон в других регионах, где промышленные гиганты сокращают штаты, здесь создают новые социальные ниши.

"Вовлеченность граждан старшего возраста в городскую среду радикально меняет инфраструктурный запрос, требуя более эргономичных пешеходных зон", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о социальных программах

Как программа влияет на трудовой рынок?

Она позволяет сохранить опыт в экономике, предоставляя гибкие форматы занятости для специалистов за 55.

В чем инновация тюменской модели?

В системной интеграции мер социальной поддержки с цифровыми сервисами и общественным самоуправлением.

Требует ли это больших затрат бюджета?

Эффект масштаба достигается за счет вовлечения волонтерских сил и оптимизации текущих медицинских зарплат специалистов.

Планируют ли этот опыт масштабировать?

Интерес профессионального сообщества в Екатеринбурге подтверждает готовность других регионов к тиражированию практики.

"Когда социальные программы перестают быть формальными и становятся частью инфраструктуры, мы видим реальный рост демографических показателей", — сказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

