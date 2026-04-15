Тихий переворот в ХМАО: почему промышленный регион делает ставку на женские кадры

Рынок труда Югры резко сменил окрас. Работодатели все чаще отправляют офферы женщинам. Особенно это заметно в сегменте молодежи. Югорский бизнес пересматривает приоритеты найма, делая ставку на женские компетенции в управлении, медицине и финансах.
Данные аналитиков за начало 2026 года показывают четкий тренд. Самый высокий спрос — на сотрудниц в возрасте 19-30 лет. На одну соискательницу в ХМАО приходится в среднем 1,71 приглашения. Чуть ниже, на уровне 1,62, показатель для возрастной группы 31-40 лет. Рекрутеры в ХМАО ведут агрессивную охоту за кадрами, подстраиваясь под изменения экономики.
"Работодатели стали прагматичнее. Молодые женщины сейчас демонстрируют гибкость и готовность к быстрому обучению, что критично в условиях нехватки персонала", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Сферы влияния на рынке труда делятся строго. Женский состав доминирует в офисных и сервисных секторах. HR-менеджмент, медицина, бухгалтерия — здесь спрос на женщин максимален. Тем временем мужская занятость ушла в производственные и технические ниши. Если в автобизнесе или сельском хозяйстве вакансии улетают мужчинам, то ритейл и логистика стали полем битвы за внимание рекрутеров в масштабах всего региона.
|Сфера деятельности
|Лидирующий пол (офферы)
|Медицина, финансы, HR
|Женщины
|Сельское хозяйство, автосервис
|Мужчины
"Такая диверсификация — признак здорового перераспределения ресурсов. Когда транспортная отрасль конкурирует за людей с сельским хозяйством, рынок вынужден искать баланс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Общая картина по отраслям остается стабильной. Самый активный наем идет в продажах и розничной торговле. Это касается не только Югры, но и соседних территорий, где экономическая динамика диктует новые правила жизни.
"Мы видим, что бизнес перестал гнаться исключительно за опытом. Сейчас на вес золота потенциал. Женщины в возрасте до 30 лет сейчас чаще готовы адаптироваться под требования работодателя быстрее мужчин", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Работодатели отмечают их высокую обучаемость и меньшую склонность к смене деятельности на начальных этапах карьеры.
Наибольший голод испытывают сферы продаж, обслуживания клиентов и рабочий персонал — как и в случае с промышленными гигантами.
Секторы безопасности и тяжелой промышленности останутся за мужчинами из-за специфики физических нагрузок и требований к квалификации.
