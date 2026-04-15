Житель Курска отправится в колонию за чужую беспечность, поплатившись свободой за покупку сим-карты с "цифровым хвостом". История о трех с половиной годах лишения свободы началась с желания сэкономить и легкомыслия, которое обернулось уголовным приговором.

Мойка полов
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мойка полов

Цифровая ловушка: как покупка номера привела к краже

Тридцатичетырехлетний курянин приобрёл сим-карту, не подозревая, что вместе с ней в его руки попал доступ к чужому виртуальному кошельку. Предыдущий владелец мобильного номера забыл отвязать его от профиля в приложении маркетплейса. Войдя в систему, новый хозяин симки обнаружил привязанную карту с деньгами. Искушение оказалось сильнее закона: мужчина потратил 5 535 рублей на совок, веник и аксессуары для своего телефона.

Сотрудники органов правопорядка напоминают, что покупка хищение средств - это не мелкая шалость, а тяжкое преступление. За подобную беспечность приходится отвечать по всей строгости кодекса, как это случилось недавно с экс-прокурорами в Тульской области, чьи дела о махинациях стали громким уроком для общества.

"Цифровая гигиена в регионах оставляет желать лучшего. Мы видим, как невнимание к формальностям превращает обычную покупку сим-карты в плацдарм для криминала. Каждый второй гражданин не следит за настройками безопасности своих банковских приложений и законных прав на управление личными данными", — отметила в беседе с Pravda. Ru [специалист по социальной политике Елена  Романова.

Характеристика преступления Последствия
Кража с банковского счёта 3,5 года колонии общего режима
Сумма ущерба 5 535 рублей

Суд установил виновность курянина по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчина попытался загладить вину, возместив ущерб, однако тяжесть деяния, помноженная на наличие неотбытого наказания по другому приговору, привела к суровому вердикту. Судьба человека в данном случае сравнима с дорожной организацией из Торжка, которая из-за игнорирования правовых норм рискует столкнуться с масштабными государственными штрафами.

"Люди часто не понимают, что маркетплейс — это финансовый инструмент, требующий такой же осторожности, как финансы здравоохранения или сложные бюджетные операции. Отсутствие контроля над привязанными телефонами создает колоссальные лазейки для подобных инцидентов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий  Козлов.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Можно ли избежать уголовной ответственности, если вернуть деньги потерпевшему?

Возмещение ущерба — смягчающее обстоятельство, но оно не отменяет факта преступления. Суд учитывает и другие факторы, например, предыдущие судимости.

Кто несет ответственность за данные, оставшиеся в аккаунте после смены владельца сим-карты?

В первую очередь, ответственность лежит на владельце карты, который обязан вовремя отвязать номера от аккаунтов. Однако неправомерное пользование чужими средствами квалифицируется как кража.

Почему за украденные пять тысяч рублей дали такой большой срок?

Срок сложился из нового приговора и неотбытой части наказания по предыдущему делу, что предусмотрено статьей 69 УК РФ.

Как защитить свои данные при смене мобильного номера?

Необходимо зайти во все используемые приложения и отвязать старый номер от карт, почты и личных кабинетов за несколько дней до сдачи сим-карты оператору.

"Аналогичные риски присутствуют везде: от бюджетных субсидий до частных вкладов. Безопасность начинается с элементарной проверки собственных подписок", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий  Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений  Блех, эксперт по социальной политике Елена  Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
