Житель Курска отправится в колонию за чужую беспечность, поплатившись свободой за покупку сим-карты с "цифровым хвостом". История о трех с половиной годах лишения свободы началась с желания сэкономить и легкомыслия, которое обернулось уголовным приговором.
Тридцатичетырехлетний курянин приобрёл сим-карту, не подозревая, что вместе с ней в его руки попал доступ к чужому виртуальному кошельку. Предыдущий владелец мобильного номера забыл отвязать его от профиля в приложении маркетплейса. Войдя в систему, новый хозяин симки обнаружил привязанную карту с деньгами. Искушение оказалось сильнее закона: мужчина потратил 5 535 рублей на совок, веник и аксессуары для своего телефона.
Сотрудники органов правопорядка напоминают, что покупка хищение средств - это не мелкая шалость, а тяжкое преступление. За подобную беспечность приходится отвечать по всей строгости кодекса, как это случилось недавно с экс-прокурорами в Тульской области, чьи дела о махинациях стали громким уроком для общества.
"Цифровая гигиена в регионах оставляет желать лучшего. Мы видим, как невнимание к формальностям превращает обычную покупку сим-карты в плацдарм для криминала. Каждый второй гражданин не следит за настройками безопасности своих банковских приложений и законных прав на управление личными данными", — отметила в беседе с Pravda. Ru [специалист по социальной политике Елена Романова.
|Характеристика преступления
|Последствия
|Кража с банковского счёта
|3,5 года колонии общего режима
|Сумма ущерба
|5 535 рублей
Суд установил виновность курянина по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчина попытался загладить вину, возместив ущерб, однако тяжесть деяния, помноженная на наличие неотбытого наказания по другому приговору, привела к суровому вердикту. Судьба человека в данном случае сравнима с дорожной организацией из Торжка, которая из-за игнорирования правовых норм рискует столкнуться с масштабными государственными штрафами.
"Люди часто не понимают, что маркетплейс — это финансовый инструмент, требующий такой же осторожности, как финансы здравоохранения или сложные бюджетные операции. Отсутствие контроля над привязанными телефонами создает колоссальные лазейки для подобных инцидентов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Возмещение ущерба — смягчающее обстоятельство, но оно не отменяет факта преступления. Суд учитывает и другие факторы, например, предыдущие судимости.
В первую очередь, ответственность лежит на владельце карты, который обязан вовремя отвязать номера от аккаунтов. Однако неправомерное пользование чужими средствами квалифицируется как кража.
Срок сложился из нового приговора и неотбытой части наказания по предыдущему делу, что предусмотрено статьей 69 УК РФ.
Необходимо зайти во все используемые приложения и отвязать старый номер от карт, почты и личных кабинетов за несколько дней до сдачи сим-карты оператору.
"Аналогичные риски присутствуют везде: от бюджетных субсидий до частных вкладов. Безопасность начинается с элементарной проверки собственных подписок", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
