Тайга под защитой технологий: крупный инвестор в Кемерово берёт на себя роль главного лесничего

В Кузбассе запускают масштабный проект, который меняет правила игры в региональной лесной промышленности. ООО "Кемеровский ДОК" получило статус ключевого инвестора от Минпромторга РФ, открыв путь к льготной аренде лесных площадей и внедрению высокотехнологичных производственных линий.

Грузовик с грузом сосны
Фото: commons.wikimedia.org by Lee, Russell
Индустриальный прорыв: от сырья до ЛДСП

Строительные площадки ДОКа уже гудят. Инвесторы делают ставку на глубокую переработку: вместо вывоза круглого леса область получит современный цех, выпускающий пиломатериалы и ЛДСП. Процесс монтажа оборудования назначен на 2026 год, а запуск всей производственной цепочки запланирован на 2027 год. В то время как некоторые регионы наращивают экспорт зерна, Кемеровская область концентрируется на создании товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Поддержка таких проектов — единственный способ уйти от чисто сырьевой модели. Мы видим, как меняется подход к инвестициям в инфраструктуру, и это дает уверенность в завтрашнем дне", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономический фундамент проекта

Для экономики проект означает приток капитала и новые возможности для местных кадров. Создание свыше 400 рабочих мест — весомый аргумент, особенно на фоне борьбы регионов за квалифицированных специалистов, где уровни зарплат уже достигают отметок топ-менеджмента. Стабильные налоговые отчисления укрепят бюджет, позволяя направлять средства на социальные нужды.

Показатель Значение
Рабочие места Более 400 единиц
Срок запуска производства 2027 год

"Создание специализированных площадок требует не только денег, но и четкого планирования. Сейчас даже компенсации работодателям за адаптацию мест становятся нормой, что уж говорить о таких гигантах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по рынку жилья и инфраструктуре Артур Волков.

Лес как возобновляемый актив

Особое внимание — экологии. Аренда участков накладывает жесткие обязательства по восстановлению массива. После заготовки сырья компания обязана высаживать новые хвойные деревья. Это системный подход к надзору за природными ресурсами, исключающий хищническую эксплуатацию. Подобный контроль важен не меньше, чем борьба с эпизоотическими угрозами в соседних областях.

"Восстановление лесов — это инвестиция в биологический каркас региона. Важно, что государство требует именно системного, а не разового участия в жизни тайги", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о промышленном развитии

Почему этот проект считается важным для Минпромторга?

Проект стимулирует производство продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны и обеспечивает лесовосстановление.

Какие объемы переработки ожидаются?

Технологическая линия позволит выпускать пиломатериалы и современные древесные плиты (ЛДСП) в промышленных масштабах.

Что происходит со строительством сейчас?

Завершены фундаменты, возведен цех, идет подготовка к монтажу высокотехнологичных установок.

Как контролируется экологическая ответственность инвестора?

Компания обязана соблюдать региональные нормативы по высадке хвойных культур на месте каждой вырубки.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по рынку жилья и инфраструктуре Артур Волков, эколог Игорь Степанов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
