В Кузбассе запускают масштабный проект, который меняет правила игры в региональной лесной промышленности. ООО "Кемеровский ДОК" получило статус ключевого инвестора от Минпромторга РФ, открыв путь к льготной аренде лесных площадей и внедрению высокотехнологичных производственных линий.
Строительные площадки ДОКа уже гудят. Инвесторы делают ставку на глубокую переработку: вместо вывоза круглого леса область получит современный цех, выпускающий пиломатериалы и ЛДСП. Процесс монтажа оборудования назначен на 2026 год, а запуск всей производственной цепочки запланирован на 2027 год. В то время как некоторые регионы наращивают экспорт зерна, Кемеровская область концентрируется на создании товаров с высокой добавленной стоимостью.
"Поддержка таких проектов — единственный способ уйти от чисто сырьевой модели. Мы видим, как меняется подход к инвестициям в инфраструктуру, и это дает уверенность в завтрашнем дне", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Для экономики проект означает приток капитала и новые возможности для местных кадров. Создание свыше 400 рабочих мест — весомый аргумент, особенно на фоне борьбы регионов за квалифицированных специалистов, где уровни зарплат уже достигают отметок топ-менеджмента. Стабильные налоговые отчисления укрепят бюджет, позволяя направлять средства на социальные нужды.
|Показатель
|Значение
|Рабочие места
|Более 400 единиц
|Срок запуска производства
|2027 год
"Создание специализированных площадок требует не только денег, но и четкого планирования. Сейчас даже компенсации работодателям за адаптацию мест становятся нормой, что уж говорить о таких гигантах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по рынку жилья и инфраструктуре Артур Волков.
Особое внимание — экологии. Аренда участков накладывает жесткие обязательства по восстановлению массива. После заготовки сырья компания обязана высаживать новые хвойные деревья. Это системный подход к надзору за природными ресурсами, исключающий хищническую эксплуатацию. Подобный контроль важен не меньше, чем борьба с эпизоотическими угрозами в соседних областях.
"Восстановление лесов — это инвестиция в биологический каркас региона. Важно, что государство требует именно системного, а не разового участия в жизни тайги", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Проект стимулирует производство продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны и обеспечивает лесовосстановление.
Технологическая линия позволит выпускать пиломатериалы и современные древесные плиты (ЛДСП) в промышленных масштабах.
Завершены фундаменты, возведен цех, идет подготовка к монтажу высокотехнологичных установок.
Компания обязана соблюдать региональные нормативы по высадке хвойных культур на месте каждой вырубки.
