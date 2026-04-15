Технологический рывок в экомониторинге: команда ЧГМА начала поиск наночастиц в снежном покрове Читы

Россия » Сибирь

Исследователи ЧГМА получили грант на масштабную "перепись" загрязнений в читинском снеге. После десятилетия сбора проб бюджет в 2 миллиона рублей позволит перевести мониторинг атмосферного осадка из режима простой констатации фактов в молекулярную плоскость с поиском следов металлов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнённый город в смоге

Десятилетняя история проб

Команда Читинской государственной медицинской академии изучает состав снежного покрова более десяти лет. Последнюю пятилетку работа ведется как системный мониторинг, охватывающий сотни локаций. Ведущий доцент кафедры химии и биологии Евгений Бондаревич вместе с ординатором Владимиром Шитиным и группой студентов стоматологического факультета собрали базу данных, которой позавидовали бы лаборатории микробиологического профиля. Ранее подобные методики полноценно внедряли только у коллег в Москве и Улан-Удэ, где также остро стоит вопрос контроля экологических нарушений.

"Системный мониторинг — это база. Без исторической выборки мы не увидим кумулятивный эффект от воздействия выбросов на легкие горожан", — отметил в беседе с Pravda. Ru Игорь Степанов, эколог и специалист по природопользованию.

Карта чистоты и опасности

Анализ выявил закономерность: полюса загрязнения сдвинуты к югу и востоку индустриального центра. В черном списке оказались Сосновый Бор, Антипиха, Песчанка, Остров, район улицы Промышленной и центральная часть Читы. Свежий, если можно так выразиться, снег ожидаемо обнаружили в лесопарковых зонах. КСК и ГРЭС, находясь на периферии, показывают лучшие показатели состава, что характерно для районов с высокой долей комфортной городской среды.

Зона загрязнения Типичные районы
Высокая степень Центр, Антипиха, Остров, Сосновый Бор
Низкая степень Поселки КСК и ГРЭС

"Городская застройка — это большой фильтр. Вопрос в том, насколько эффективно функционируют системы ЖКХ и как долго задерживаются взвеси в жилых кварталах", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Технологический рывок

Грантовые 2 миллиона рублей пойдут на высокотехнологичную дооснастку. Цель — поиск наночастиц, содержащих мышьяк и тяжелые металлы. ЧГМА планирует закупить оборудование для электронной микроскопии. В планах — интеграция данных с клиническими кафедрами. Медики намерены сопоставить карту выпадения "грязного" снега с динамикой обращений в пульмонологические и онкологические отделения. Это не просто демографическое исследование в чистом виде, а попытка доказать прямую связь между средой обитания и здоровьем нации.

"Связь выбросов с системными заболеваниями очевидна для любого климатолога, изучающего региональные аномалии", — заявил в беседе с Pravda. Ru Павел Лебедев, климатолог и синоптик.

Ответы на популярные вопросы о чистоте воздуха

Почему именно сейчас решили искать наночастицы?

Традиционных методов химического анализа недостаточно для выявления субмикронных загрязнителей. Наночастицы тяжелых металлов опасны тем, что легко проникают в альвеолы легких.

Связано ли это с общим состоянием экологии в Забайкалье?

Это часть системной работы по оценке антропогенной нагрузки, схожей с мерами по контролю за эпизоотической ситуацией или мониторингом паводков.

Кто финансирует эти исследования?

Проект поддержан софинансированием Российского научного фонда и регионального правительства, что подчеркивает серьезность подхода к экологическим рискам.

Как результаты повлияют на рядового жителя города?

Данные лягут в основу рекомендаций по развитию парковых зон и оптимизации транспортных потоков, чтобы минимизировать риски для горожан.

