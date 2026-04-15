Технологический рывок в экомониторинге: команда ЧГМА начала поиск наночастиц в снежном покрове Читы

Исследователи ЧГМА получили грант на масштабную "перепись" загрязнений в читинском снеге. После десятилетия сбора проб бюджет в 2 миллиона рублей позволит перевести мониторинг атмосферного осадка из режима простой констатации фактов в молекулярную плоскость с поиском следов металлов.

Десятилетняя история проб

Команда Читинской государственной медицинской академии изучает состав снежного покрова более десяти лет. Последнюю пятилетку работа ведется как системный мониторинг, охватывающий сотни локаций. Ведущий доцент кафедры химии и биологии Евгений Бондаревич вместе с ординатором Владимиром Шитиным и группой студентов стоматологического факультета собрали базу данных, которой позавидовали бы лаборатории микробиологического профиля. Ранее подобные методики полноценно внедряли только у коллег в Москве и Улан-Удэ, где также остро стоит вопрос контроля экологических нарушений.

"Системный мониторинг — это база. Без исторической выборки мы не увидим кумулятивный эффект от воздействия выбросов на легкие горожан", — отметил в беседе с Pravda. Ru Игорь Степанов, эколог и специалист по природопользованию.

Карта чистоты и опасности

Анализ выявил закономерность: полюса загрязнения сдвинуты к югу и востоку индустриального центра. В черном списке оказались Сосновый Бор, Антипиха, Песчанка, Остров, район улицы Промышленной и центральная часть Читы. Свежий, если можно так выразиться, снег ожидаемо обнаружили в лесопарковых зонах. КСК и ГРЭС, находясь на периферии, показывают лучшие показатели состава, что характерно для районов с высокой долей комфортной городской среды.

Зона загрязнения Типичные районы Высокая степень Центр, Антипиха, Остров, Сосновый Бор Низкая степень Поселки КСК и ГРЭС

"Городская застройка — это большой фильтр. Вопрос в том, насколько эффективно функционируют системы ЖКХ и как долго задерживаются взвеси в жилых кварталах", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Технологический рывок

Грантовые 2 миллиона рублей пойдут на высокотехнологичную дооснастку. Цель — поиск наночастиц, содержащих мышьяк и тяжелые металлы. ЧГМА планирует закупить оборудование для электронной микроскопии. В планах — интеграция данных с клиническими кафедрами. Медики намерены сопоставить карту выпадения "грязного" снега с динамикой обращений в пульмонологические и онкологические отделения. Это не просто демографическое исследование в чистом виде, а попытка доказать прямую связь между средой обитания и здоровьем нации.

"Связь выбросов с системными заболеваниями очевидна для любого климатолога, изучающего региональные аномалии", — заявил в беседе с Pravda. Ru Павел Лебедев, климатолог и синоптик.

Ответы на популярные вопросы о чистоте воздуха

Почему именно сейчас решили искать наночастицы?

Традиционных методов химического анализа недостаточно для выявления субмикронных загрязнителей. Наночастицы тяжелых металлов опасны тем, что легко проникают в альвеолы легких.

Связано ли это с общим состоянием экологии в Забайкалье?

Это часть системной работы по оценке антропогенной нагрузки, схожей с мерами по контролю за эпизоотической ситуацией или мониторингом паводков.

Кто финансирует эти исследования?

Проект поддержан софинансированием Российского научного фонда и регионального правительства, что подчеркивает серьезность подхода к экологическим рискам.

Как результаты повлияют на рядового жителя города?

Данные лягут в основу рекомендаций по развитию парковых зон и оптимизации транспортных потоков, чтобы минимизировать риски для горожан.

