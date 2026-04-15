Кошелёк или поездка: почему пассажиры Иркутской области лишатся льгот с 1 мая 2026 года

С 1 мая поездки между Ангарском и Иркутском для части пассажиров станут дороже: перевозчик "Автосиб" объявил об отмене льготных билетов. Причина — накопившиеся долги и проблемы с финансированием со стороны региона. Как это решение отразится на жителях и есть ли шанс на возвращение льгот — рассказываем в материале.
Компания "Автосиб" предпринимателя Антона Меркурьева объявила в соцсетях: с мая проезд для всех — по полной стоимости. Никаких единых социальных проездных билетов (ЕПСБ). В сообщении прямо указано: правительство области провалило обязательства за 2025-2026 годы. Теперь пассажирам предлагают штурмовать приемную губернатора Игоря Кобзева. Билет в один конец сейчас стоит 190 рублей. Сумма вроде не запредельная, но для пенсионера — существенная. Особенно на фоне роста цен на сырье и инфляции, которая бьет по карману.
"Бюджетный дефицит в регионах сказывается на социальной сфере: при сбоях в системе выплат нагрузка ложится либо на перевозчиков, либо на пассажиров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Ситуация с компенсациями перевозчикам обсуждается не первый год. Еще в конце 2025 года компании, работающие в Ангарске, заявляли о возможной приостановке работы, однако тогда стороны смогли договориться. По данным регионального минтранса, на сегодняшний день задолженность перед транспортными предприятиями превышает 200 млн рублей.
В бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 369,4 млн рублей — меньше, чем годом ранее. Власти указывают на необходимость корректировок бюджета, тогда как перевозчики отмечают, что для стабильной работы им необходимы своевременные выплаты, включая расходы на топливо и обслуживание транспорта.
|Показатель
|Статус
|Долг властей перед перевозчиками
|Более 200 млн рублей
|Бюджет на льготы (2026 год)
|369,4 млн рублей
Статистика компании Антона Меркурьева выглядит странно на фоне конфликта. Выручка компании в 2025 году подскочила на 34%, до 136 миллионов рублей. Прибыль выросла в пять раз — до 19 миллионов. Похоже, социальные обязательства — единственное, что тормозит этот денежный поток.
"Без внятной системы контроля расходования дотаций мы будем наблюдать такие конфликты до бесконечности. Нужна прозрачность на каждом этапе — от билета до отчетности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Из-за критического объема задолженности правительства области перед транспортными предприятиями, что делает перевозку льготников убыточной.
Это зависит от того, найдет ли правительство средства на погашение долгов и увеличит ли финансирование программы до конца года.
Официальные требования властей к бизнесу остаются прежними, но на данный момент пассажирам предложено обращаться с жалобами в администрацию губернатора.
Риск существует, так как проблема задолженности касается многих региональных транспортных структур, работающих на данных маршрутах.
