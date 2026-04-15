Кошелёк или поездка: почему пассажиры Иркутской области лишатся льгот с 1 мая 2026 года

Россия » Сибирь

С 1 мая поездки между Ангарском и Иркутском для части пассажиров станут дороже: перевозчик "Автосиб" объявил об отмене льготных билетов. Причина — накопившиеся долги и проблемы с финансированием со стороны региона. Как это решение отразится на жителях и есть ли шанс на возвращение льгот — рассказываем в материале.

Фото: unsplash.com by Lukas Łukasz is licensed under Free to use under the Unsplash License
Социальный разлом на маршруте

Компания "Автосиб" предпринимателя Антона Меркурьева объявила в соцсетях: с мая проезд для всех — по полной стоимости. Никаких единых социальных проездных билетов (ЕПСБ). В сообщении прямо указано: правительство области провалило обязательства за 2025-2026 годы. Теперь пассажирам предлагают штурмовать приемную губернатора Игоря Кобзева. Билет в один конец сейчас стоит 190 рублей. Сумма вроде не запредельная, но для пенсионера — существенная. Особенно на фоне роста цен на сырье и инфляции, которая бьет по карману.

"Бюджетный дефицит в регионах сказывается на социальной сфере: при сбоях в системе выплат нагрузка ложится либо на перевозчиков, либо на пассажиров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Финансирование перевозок

Ситуация с компенсациями перевозчикам обсуждается не первый год. Еще в конце 2025 года компании, работающие в Ангарске, заявляли о возможной приостановке работы, однако тогда стороны смогли договориться. По данным регионального минтранса, на сегодняшний день задолженность перед транспортными предприятиями превышает 200 млн рублей.

В бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 369,4 млн рублей — меньше, чем годом ранее. Власти указывают на необходимость корректировок бюджета, тогда как перевозчики отмечают, что для стабильной работы им необходимы своевременные выплаты, включая расходы на топливо и обслуживание транспорта.

Показатель Статус
Долг властей перед перевозчиками Более 200 млн рублей
Бюджет на льготы (2026 год) 369,4 млн рублей

Статистика компании Антона Меркурьева выглядит странно на фоне конфликта. Выручка компании в 2025 году подскочила на 34%, до 136 миллионов рублей. Прибыль выросла в пять раз — до 19 миллионов. Похоже, социальные обязательства — единственное, что тормозит этот денежный поток.

"Без внятной системы контроля расходования дотаций мы будем наблюдать такие конфликты до бесконечности. Нужна прозрачность на каждом этапе — от билета до отчетности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о перевозках

Почему перевозчик решил отказаться от льгот сейчас?

Из-за критического объема задолженности правительства области перед транспортными предприятиями, что делает перевозку льготников убыточной.

Вернутся ли льготы после 1 мая?

Это зависит от того, найдет ли правительство средства на погашение долгов и увеличит ли финансирование программы до конца года.

Что делать пассажирам, если билет стоит 190 рублей?

Официальные требования властей к бизнесу остаются прежними, но на данный момент пассажирам предложено обращаться с жалобами в администрацию губернатора.

Будут ли другие перевозчики следовать примеру "Автосиба"?

Риск существует, так как проблема задолженности касается многих региональных транспортных структур, работающих на данных маршрутах.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
