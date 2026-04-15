Игра в спецагента обернулась тюрьмой: 19-летний москвич задержан за ограбление сейфа в Красноярске

Девятнадцатилетний москвич решил, что он — тайный агент спецслужб, спасающий родину от кредитного рабства. Вместо удостоверения в кармане у парня оказались болгарка и удлинитель. Итог "спецоперации" в Красноярске — уголовное дело и перспектива на десятилетие забыть о столичной жизни.

Наручники и молоток

Как "агент" пилил сейфы в Красноярске

Мошенники убедили парня в угрозе, исходящей от представителей недружественного государства. Легенда о кредитах и неминуемой судимости сработала безупречно. Москвич без лишних вопросов двинулся на Красноярск, упаковав в чемодан инструмент вместо документов. По указанию кураторов, которые даже о "питательности завтрака" побеспокоились, вчерашний студент превратился в грабителя.

Срежиссированный спектакль прошел в квартире, где его ждал 15-летний подросток. Пока юный "сообщник" отсиживался в соседней комнате, старший товарищ под видеозапись с куратором вскрывал сейфы. Антисанитария моральных принципов привела парня к легкой наживе, которую он позже сдал курьеру "для экспертизы".

"Молодые люди сегодня теряют бдительность из-за технологического доминирования аферистов. Они используют методы нейролингвистического программирования через мессенджеры, превращая жертву в полноценный рабочий инструмент преступления", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Роль 15-летнего школьника в схеме

Следствие установило: второй участник событий, 15-летний местный житель, тоже стал жертвой манипуляций. Школьник добровольно открыл дверь московскому "агенту" и позволил вынести ценности из собственного дома. Мошенники убедили подростка, что такой "обыск" — необходимая мера защиты семейного бюджета.

Участник Статус в схеме
Житель Москвы (19 лет) Исполнитель ("агент")
Житель Красноярска (15 лет) Соучастник ("пострадавший")

Сейчас правоохранители доставили фигурантов в отделы. Оказалось, что даже качество проверки документов в таких схемах часто подменяется давлением на психику. Для сравнения: если в Омске городские власти строят парки, то здесь мошенники методично разрушают жизни двух молодых ребят.

"Мы видим резкий рост преступлений, совершаемых руками самих же пострадавших. Это не просто кража, это изощренная психологическая вербовка, направленная на молодежь с несформированной критической оценкой реальности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Следствие и последствия

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 19-летнему фигуранту грозит до 10 лет колонии. Подобные инциденты показывают, как важно вовремя обращаться в полицию, а не следовать инструкциям анонимов.

Ранее мы рассказывали, что в Красноярске власти занимаются облагораживанием скверов вместо того, чтобы расчищать завалы после аферистов. Пока городские службы чинят дороги, цифровые преступники строят из доверчивых парней свои личные бригады "медвежатников".

"Юридически здесь налицо состав организованной группы, где мошенники выступают подстрекателями. Проблемы с пониманием правового поля у детей и молодежи в регионах требуют системной просветительской работы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Зачем кураторы используют подростков в схемах?

Молодые люди более внушаемы и склонны доверять авторитетам в интернете, которые представляются силовиками.

Почему молодежь не идет в полицию?

Их запугивают личной ответственностью за "государственную тайну" или участием в сомнительных финансовых операциях.

Как понять, что звонит преступник?

Спецслужбы никогда не вербуют сотрудников по телефону и не просят "для экспертизы" передавать им личные средства.

Что делать при первом же звонке от "куратора"?

Немедленно прекратить диалог и обратиться в ближайший отдел МВД, не совершая никаких действий с инструментами или имуществом.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
