Игра в спецагента обернулась тюрьмой: 19-летний москвич задержан за ограбление сейфа в Красноярске

Девятнадцатилетний москвич решил, что он — тайный агент спецслужб, спасающий родину от кредитного рабства. Вместо удостоверения в кармане у парня оказались болгарка и удлинитель. Итог "спецоперации" в Красноярске — уголовное дело и перспектива на десятилетие забыть о столичной жизни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наручники и молоток

Как "агент" пилил сейфы в Красноярске

Мошенники убедили парня в угрозе, исходящей от представителей недружественного государства. Легенда о кредитах и неминуемой судимости сработала безупречно. Москвич без лишних вопросов двинулся на Красноярск, упаковав в чемодан инструмент вместо документов. По указанию кураторов, которые даже о "питательности завтрака" побеспокоились, вчерашний студент превратился в грабителя.

Срежиссированный спектакль прошел в квартире, где его ждал 15-летний подросток. Пока юный "сообщник" отсиживался в соседней комнате, старший товарищ под видеозапись с куратором вскрывал сейфы. Антисанитария моральных принципов привела парня к легкой наживе, которую он позже сдал курьеру "для экспертизы".

"Молодые люди сегодня теряют бдительность из-за технологического доминирования аферистов. Они используют методы нейролингвистического программирования через мессенджеры, превращая жертву в полноценный рабочий инструмент преступления", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Роль 15-летнего школьника в схеме

Следствие установило: второй участник событий, 15-летний местный житель, тоже стал жертвой манипуляций. Школьник добровольно открыл дверь московскому "агенту" и позволил вынести ценности из собственного дома. Мошенники убедили подростка, что такой "обыск" — необходимая мера защиты семейного бюджета.

Участник Статус в схеме Житель Москвы (19 лет) Исполнитель ("агент") Житель Красноярска (15 лет) Соучастник ("пострадавший")

Сейчас правоохранители доставили фигурантов в отделы. Оказалось, что даже качество проверки документов в таких схемах часто подменяется давлением на психику.

"Мы видим резкий рост преступлений, совершаемых руками самих же пострадавших. Это не просто кража, это изощренная психологическая вербовка, направленная на молодежь с несформированной критической оценкой реальности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Следствие и последствия

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 19-летнему фигуранту грозит до 10 лет колонии. Подобные инциденты показывают, как важно вовремя обращаться в полицию, а не следовать инструкциям анонимов.

Пока городские службы чинят дороги, цифровые преступники строят из доверчивых парней свои личные бригады "медвежатников".

"Юридически здесь налицо состав организованной группы, где мошенники выступают подстрекателями. Проблемы с пониманием правового поля у детей и молодежи в регионах требуют системной просветительской работы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Зачем кураторы используют подростков в схемах?

Молодые люди более внушаемы и склонны доверять авторитетам в интернете, которые представляются силовиками.

Почему молодежь не идет в полицию?

Их запугивают личной ответственностью за "государственную тайну" или участием в сомнительных финансовых операциях.

Как понять, что звонит преступник?

Спецслужбы никогда не вербуют сотрудников по телефону и не просят "для экспертизы" передавать им личные средства.

Что делать при первом же звонке от "куратора"?

Немедленно прекратить диалог и обратиться в ближайший отдел МВД, не совершая никаких действий с инструментами или имуществом.

