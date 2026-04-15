Ледяная грань между жизнью и небытием: как врачи в Мирном вытащили пациента из глубокой заморозки

Иногда граница между жизнью и смертью оказывается тоньше, чем кажется — особенно там, где мороз становится настоящим испытанием. В якутском Мирном врачи совершили почти невозможное: они вернули к жизни человека после нескольких часов клинической смерти, вызванной переохлаждением. Как это удалось и почему холод в таких случаях может не только убивать, но и давать шанс — разбираемся.
Конец марта в Мирном обманчив: днём солнце уже пригревает, а ночью мороз до минус двадцати становится серьёзным испытанием для организма. Один из жителей города после посиделок решил присесть отдохнуть — и больше не встал. Прохожие вовремя вызвали бригаду, когда сердце мужчины перестало биться, а монитор выдал ровную линию. Ситуация была критической: глубокое переохлаждение, клиническая смерть.
"При глубоком переохлаждении организм фактически замедляет все процессы, включая потребление кислорода, что позволяет дольше сохранять жизнеспособность тканей. В таких ситуациях принципиально важно не спешить с выводами и продолжать реанимацию до полного согревания пациента. Именно это иногда даёт шанс на восстановление даже после длительной остановки сердца" — объяснил в беседе с Pravda. Ru анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.
Врач Дмитрий Босиков, дежуривший в реанимации, уже имел наработки по "размораживанию". Прямое согревание при клинической смерти смертельно опасно для сосудов, поэтому в ход пошла методика постепенного подъема температуры. Четыре часа тело грели с 24 до 34 градусов под присмотром, словно редкий механизм. После аппаратной поддержки легких и введения препаратов сердце выдало первую электрическую активность. Разряд — и насосная функция вернулась. Человек выжил.
|Этап реанимации
|Действие врачей
|Первичный
|Транспортировка в теплую зону
|Согревание
|Плавный подъем с 24°C до 34°C
"Переохлаждение замедляет сердечный ритм вплоть до его остановки, но одновременно снижает потребность тканей в кислороде. За счёт этого в ряде случаев сохраняется шанс на успешную реанимацию даже спустя длительное время" — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Резкое тепло вызывает расширение внешних сосудов, кровь уходит от внутренних органов, что ведет к остановке сердца.
Главное — вызвать скорую и укрыть пострадавшего, не допуская активного согревания до приезда бригады.
Обычно 5-7 минут, но при гипотермии процесс метаболизма замедляется, что дает врачам "запас" до нескольких часов.
Специфическая методика реанимации требует специальной подготовки персонала, что внедряется точечно.
"В подобных ситуациях многое зависит от того, как быстро человека находят и начинают оказывать помощь. Поэтому ключевую роль играет не только работа медиков, но и внимательность окружающих" — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова в беседе с Pravda. Ru.
