Ледяная грань между жизнью и небытием: как врачи в Мирном вытащили пациента из глубокой заморозки

Иногда граница между жизнью и смертью оказывается тоньше, чем кажется — особенно там, где мороз становится настоящим испытанием. В якутском Мирном врачи совершили почти невозможное: они вернули к жизни человека после нескольких часов клинической смерти, вызванной переохлаждением. Как это удалось и почему холод в таких случаях может не только убивать, но и давать шанс — разбираемся.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач

Пять часов за гранью возможного

Конец марта в Мирном обманчив: днём солнце уже пригревает, а ночью мороз до минус двадцати становится серьёзным испытанием для организма. Один из жителей города после посиделок решил присесть отдохнуть — и больше не встал. Прохожие вовремя вызвали бригаду, когда сердце мужчины перестало биться, а монитор выдал ровную линию. Ситуация была критической: глубокое переохлаждение, клиническая смерть.

"При глубоком переохлаждении организм фактически замедляет все процессы, включая потребление кислорода, что позволяет дольше сохранять жизнеспособность тканей. В таких ситуациях принципиально важно не спешить с выводами и продолжать реанимацию до полного согревания пациента. Именно это иногда даёт шанс на восстановление даже после длительной остановки сердца" — объяснил в беседе с Pravda. Ru анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Механика возвращения жизни

Врач Дмитрий Босиков, дежуривший в реанимации, уже имел наработки по "размораживанию". Прямое согревание при клинической смерти смертельно опасно для сосудов, поэтому в ход пошла методика постепенного подъема температуры. Четыре часа тело грели с 24 до 34 градусов под присмотром, словно редкий механизм. После аппаратной поддержки легких и введения препаратов сердце выдало первую электрическую активность. Разряд — и насосная функция вернулась. Человек выжил.

Этап реанимации Действие врачей Первичный Транспортировка в теплую зону Согревание Плавный подъем с 24°C до 34°C

"Переохлаждение замедляет сердечный ритм вплоть до его остановки, но одновременно снижает потребность тканей в кислороде. За счёт этого в ряде случаев сохраняется шанс на успешную реанимацию даже спустя длительное время" — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о клинической смерти

Почему важно не греть замерзшего человека горячей водой?

Резкое тепло вызывает расширение внешних сосудов, кровь уходит от внутренних органов, что ведет к остановке сердца.

Могут ли помочь прохожие?

Главное — вызвать скорую и укрыть пострадавшего, не допуская активного согревания до приезда бригады.

Сколько времени можно быть в состоянии клинической смерти?

Обычно 5-7 минут, но при гипотермии процесс метаболизма замедляется, что дает врачам "запас" до нескольких часов.

Все ли больницы подготовлены к таким случаям?

Специфическая методика реанимации требует специальной подготовки персонала, что внедряется точечно.

"В подобных ситуациях многое зависит от того, как быстро человека находят и начинают оказывать помощь. Поэтому ключевую роль играет не только работа медиков, но и внимательность окружающих" — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова в беседе с Pravda. Ru.

