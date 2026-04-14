Губернатор Костромской области поручил проверить контракты на поставку овощей в школы и больницы

В Костромской области вспыхнул скандал из-за стоимости картофеля для социальных учреждений. Пока власти выделяют субсидии на поддержку аграриев, ценники в контрактах на поставку овощей в школы и больницы начали обгонять магазинную розницу. Ситуация потребовала вмешательства контрольных органов.

Разрыв контрактов: арифметика против логики

Механизм льготного авансирования задумывался как щит: регион заранее дает фермерам деньги, а те гарантируют овощи по фиксированным низким ценам. Однако отчеты за этот год показали иную картину. В Макарьевском округе зафиксировали сделки по 38 рублей за килограмм, в Островском — по 33 рубля, в Галиче — по 30 рублей. При этом текущая розничная цена в торговых сетях даже в период весеннего подорожания держится в районе 27-28 рублей.

"При формировании закупок важно учитывать сезонные колебания и реальную себестоимость, иначе бюджетные средства работают не на социальный сектор, а на покрытие неэффективности", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Диссонанс между закупочной ценой и рынком вызвал жесткую реакцию руководства региона. Подобные перекосы ставят под сомнение прозрачность взаимодействия местных чиновников с сельхозтоваропроизводителями. Любые финансовые аномалии в закупках сегодня мониторятся так же строго, как банковские схемы с бонусами, требуя детального разбора каждой транзакции.

Губернаторский аудит: кто ответит за переплату

Губернатор Сергей Ситников в ходе оперативного совещания поставил вопрос ребром.

"Как получается так, что у вас стоимость продукции по контракту оказалась выше стоимости продукции в сетевом магазине? У вас интерес направлен на сохранение бюджетных средств или на оказание помощи отдельным сельхозтоваропроизводителям, которые и так эту помощь из регионального бюджета получают больше, чем из федерального?" — потребовал отчета глава региона.

Локация / Канал продаж Цена за 1 кг (руб.) Макарьевский округ (госзакупка) 38 Сетевые магазины (розница) 27-28 Рекомендованная цена авансирования 20

Внимание властей сфокусировано на ответственности должностных лиц. Если аграрии получают прямые дотации из бюджета, завышение цен на встречные поставки выглядит как двойной удар по казне. Ситуация в АПК теперь требует такой же зачистки от "серых" подходов, как и борьба с борщевиком на полях области.

"Господдержка должна конвертироваться в продовольственную безопасность и стабильные цены, а не в сверхприбыли отдельных хозяйств при завышенных сметах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Меры контроля и бюджетная дисциплина

Департаменту финансов и контрольному управлению администрации уже дано поручение провести тотальную проверку фактов. Речь идет не только о цифрах в бумагах, но и о квалификации ответственных за закупки в районах. Бюджетная дисциплина не допускает вольных трактовок, особенно когда дело касается обеспечения школ и детских садов.

"Муниципальные нормативы четко прописывают порядок обоснования начальной цены контракта, и выход за рамки рынка всегда является поводом для правовой оценки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Пока идет аудит, финансовые потоки в проблемных округах будут под усиленным наблюдением. Региональные власти намерены пресечь практику, при которой поддержка фермеров превращается в благотворительность за счет налогоплательщиков. Цифровая прозрачность сделок становится таким же важным фактором, как и безопасность личных данных при совершении платежей.

Ответы на популярные вопросы о ценах на картофель

Почему фермеры продают овощи дороже, чем магазины?

Одной из причин может быть логистическое плечо в удаленных округах или попытка аграриев заложить в цену риски хранения, однако при получении авансовых госсубсидий цена должна быть ниже рыночной.

Какая цена на картофель считается справедливой в Костромской области?

Власти региона установили рекомендованную планку в 20 рублей за килограмм для предприятий, работающих по программе бюджетного авансирования.

Что ждет чиновников, подписавших дорогие контракты?

В отношении должностных лиц назначена проверка контрольного управления, по итогам которой будут приняты административные или дисциплинарные решения.

