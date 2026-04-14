В Костроме бывшего начальника почтового отделения будут судить за присвоение 200 тысяч рублей

В Костроме завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего бывшего начальника почтового отделения. Молодой человек обвиняется в систематическом хищении денежных средств из кассы предприятия и присвоении социальных выплат. Полученные ресурсы фигурант потратил на приобретение электроники и погашение личных долговых обязательств.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, противоправная деятельность велась в период с августа по ноябрь прошлого года. Являясь материально ответственным лицом, руководитель филиала имел беспрепятственный доступ к наличности. Следствие установило, что обвиняемый не только изымал выручку, но и присвоил пенсию, а также социальную выплату, предназначавшуюся местной жительнице.
"Такие инциденты подрывают доверие к системе социальных выплат, требуя усиления внутреннего аудита в бюджетных структурах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Общая сумма материального ущерба превысила 200 тысяч рублей. Эти средства позволили костромичу закрыть актуальные кредиты и приобрести современный смартфон. Подобные аферы в финансовом секторе региона часто становятся объектом внимания правоохранительных органов из-за прозрачности отчетной документации.
|Параметр дела
|Данные следствия
|Период деятельности
|Август — Ноябрь
|Общая сумма ущерба
|Свыше 200 000 рублей
|Статус ущерба
|Полностью возмещен
В ходе предварительного следствия бывший сотрудник почты полностью признал свою вину. Он активно сотрудничал с органами правопорядка и выразил раскаяние в содеянном. На текущий момент весь объем похищенных средств возвращен законному владельцу, что может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора в Димитровском суде Костромы.
"С точки зрения административного права, материальная ответственность наступает мгновенно после фиксации недостачи", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Несмотря на возмещение ущерба, фигуранту грозит реальное лишение свободы. Статья 160 УК РФ предусматривает за подобные действия суровые санкции. Пока государственные органы обеспечивают безопасность в различных сферах быта, контроль за кадровым составом в Костроме остается приоритетной задачей.
Ситуация с хищением средств подчеркивает необходимость более глубокой проверки персонала на этапе найма. Даже в условиях кадрового дефицита в региональных отделениях, доступ к финансам требует безупречной репутации. Важно учитывать, что любые попытки скрыть потери на местах в конечном итоге вскрываются при плановых ревизиях.
"Рост случаев мелких хищений в ведомствах часто коррелирует с общей закредитованностью молодого населения в субъектах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по соцполитике Елена Романова.
Контроль за исполнением обязательств сотрудников усиливается во всех госслужбах региона, включая ведомства, отвечающие за лес и экологию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершенное преступление составляет 6 лет лишения свободы в колонии.
Деяние квалифицируется как присвоение или растрата с использованием служебного положения. В зависимости от суммы ущерба наказание варьируется от штрафов до реального срока в колонии сроком до 6 лет.
Да, полное возмещение материального ущерба и признание вины являются смягчающими обстоятельствами, которые суд обязан учесть при назначении наказания.
Наиболее надежным способом является переход на безналичный расчет. Зачисление средств на банковскую карту исключает контакт почтовых служащих с наличными деньгами получателя.
