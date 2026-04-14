В Костроме бывшего начальника почтового отделения будут судить за присвоение 200 тысяч рублей

В Костроме завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего бывшего начальника почтового отделения. Молодой человек обвиняется в систематическом хищении денежных средств из кассы предприятия и присвоении социальных выплат. Полученные ресурсы фигурант потратил на приобретение электроники и погашение личных долговых обязательств.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Gone Postal is licensed under CC SA 1.0 Почта России

Механика хищения: касса и пенсии

По данным пресс-службы областной прокуратуры, противоправная деятельность велась в период с августа по ноябрь прошлого года. Являясь материально ответственным лицом, руководитель филиала имел беспрепятственный доступ к наличности. Следствие установило, что обвиняемый не только изымал выручку, но и присвоил пенсию, а также социальную выплату, предназначавшуюся местной жительнице.

"Такие инциденты подрывают доверие к системе социальных выплат, требуя усиления внутреннего аудита в бюджетных структурах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Общая сумма материального ущерба превысила 200 тысяч рублей. Эти средства позволили костромичу закрыть актуальные кредиты и приобрести современный смартфон. Подобные аферы в финансовом секторе региона часто становятся объектом внимания правоохранительных органов из-за прозрачности отчетной документации.

Правовая квалификация и возмещение ущерба

Параметр дела Данные следствия Период деятельности Август — Ноябрь Общая сумма ущерба Свыше 200 000 рублей Статус ущерба Полностью возмещен

В ходе предварительного следствия бывший сотрудник почты полностью признал свою вину. Он активно сотрудничал с органами правопорядка и выразил раскаяние в содеянном. На текущий момент весь объем похищенных средств возвращен законному владельцу, что может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора в Димитровском суде Костромы.

"С точки зрения административного права, материальная ответственность наступает мгновенно после фиксации недостачи", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Несмотря на возмещение ущерба, фигуранту грозит реальное лишение свободы. Статья 160 УК РФ предусматривает за подобные действия суровые санкции. Пока государственные органы обеспечивают безопасность в различных сферах быта, контроль за кадровым составом в Костроме остается приоритетной задачей.

Мнение экспертов о кадровых рисках

Ситуация с хищением средств подчеркивает необходимость более глубокой проверки персонала на этапе найма. Даже в условиях кадрового дефицита в региональных отделениях, доступ к финансам требует безупречной репутации. Важно учитывать, что любые попытки скрыть потери на местах в конечном итоге вскрываются при плановых ревизиях.

"Рост случаев мелких хищений в ведомствах часто коррелирует с общей закредитованностью молодого населения в субъектах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по соцполитике Елена Романова.

Контроль за исполнением обязательств сотрудников усиливается во всех госслужбах региона, включая ведомства, отвечающие за лес и экологию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершенное преступление составляет 6 лет лишения свободы в колонии.

Ответы на популярные вопросы о финансовых преступлениях

Что грозит за кражу пенсии сотрудником почты?

Деяние квалифицируется как присвоение или растрата с использованием служебного положения. В зависимости от суммы ущерба наказание варьируется от штрафов до реального срока в колонии сроком до 6 лет.

Влияет ли возврат денег на приговор?

Да, полное возмещение материального ущерба и признание вины являются смягчающими обстоятельствами, которые суд обязан учесть при назначении наказания.

Как защитить свою пенсию от недобросовестных работников?

Наиболее надежным способом является переход на безналичный расчет. Зачисление средств на банковскую карту исключает контакт почтовых служащих с наличными деньгами получателя.

