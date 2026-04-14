В Ивановской области сотрудники УФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по выпуску наркотиков

Сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали подпольное производство синтетических наркотиков в Приволжском районе Ивановской области. Силовики задержали местного жителя 1978 года рождения, который превратил частное домовладение в промышленный цех по синтезу запрещенных веществ. Масштабы нелегального бизнеса поражают: изъятого сырья хватило бы на десятки тысяч разовых доз.
В ходе обыска оперативники обнаружили более 14 кг готового производного N-метилэфедрона. Помимо финального продукта, в распоряжении фигуранта находилось свыше 1,5 тонн химических реактивов и прекурсоров. Лаборатория была оснащена профессиональным оборудованием для фильтрации и кристаллизации психотропов. На месте также нашли упаковочные материалы, подготовленные для фасовки крупных партий.
"Развертывание таких мощностей требует значительных первоначальных вложений и отлаженной логистики поставок химикатов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Масштаб изъятых прекурсоров указывает на попытку наладить системный сбыт не только внутри области, но и в соседние регионы. Правоохранители пресекли цепочку поставок на этапе, когда лаборатория вышла на пиковую мощность. Сейчас проверяются связи задержанного и возможные каналы реализации через теневые интернет-площадки, где обычно действуют мошенники Иваново и наркодилеры.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Статья подразумевает производство наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный уже помещен под стражу по решению суда. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательную базу, учитывая объем изъятых улик и специфику оборудования.
"По данной квалификации административные меры исключены, закон предусматривает максимально жесткие санкции вплоть до пожизненного срока", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Подобные инциденты часто скрываются за фасадом обычных домовладений или малого бизнеса. Однако бдительность силовых структур позволяет своевременно выявлять точки роста криминальной активности. Ранее в регионе уже фиксировались случаи, когда под видом коммерческих объектов скрывались нарушения, подобные тем, за которые была наказана швейная фирма в Иванове.
Изъятие полутора тонн прекурсоров — редкое событие для ЦФО. Это свидетельствует о попытке создания стратегического узла производства. Для сравнения, средние лаборатории-"кустарники" редко оперируют объемами свыше 50-100 кг химикатов. Здесь же речь идет о полноценном заводе.
"Такие объекты крайне опасны для экологии района из-за токсичных выбросов при синтезе синтетики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
|Показатель
|Значение
|Готовый продукт (наркотик)
|Более 14 кг
|Химические реактивы
|Свыше 1 500 кг
|Статус задержанного
|Под стражей
|Статья УК РФ
|228.1 (часть 5)
Ситуация в Приволжском районе лишний раз доказывает необходимость контроля за оборотом промышленной химии. Криминальные элементы используют любые лазейки для организации незаконного заработка. Подобные схемы часто переплетаются с финансовыми махинациями, на которые жалуются пенсионеры в Ивановской области.
Согласно Уголовному кодексу РФ, по пятой части статьи 228.1 предусмотрено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
