Россия » Центр » Иваново

Сотрудники регионального управления ФСБ ликвидировали подпольное производство синтетических наркотиков в Приволжском районе Ивановской области. Силовики задержали местного жителя 1978 года рождения, который превратил частное домовладение в промышленный цех по синтезу запрещенных веществ. Масштабы нелегального бизнеса поражают: изъятого сырья хватило бы на десятки тысяч разовых доз.

Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
Детали спецоперации и вещдоки

В ходе обыска оперативники обнаружили более 14 кг готового производного N-метилэфедрона. Помимо финального продукта, в распоряжении фигуранта находилось свыше 1,5 тонн химических реактивов и прекурсоров. Лаборатория была оснащена профессиональным оборудованием для фильтрации и кристаллизации психотропов. На месте также нашли упаковочные материалы, подготовленные для фасовки крупных партий.

"Развертывание таких мощностей требует значительных первоначальных вложений и отлаженной логистики поставок химикатов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Масштаб изъятых прекурсоров указывает на попытку наладить системный сбыт не только внутри области, но и в соседние регионы. Правоохранители пресекли цепочку поставок на этапе, когда лаборатория вышла на пиковую мощность. Сейчас проверяются связи задержанного и возможные каналы реализации через теневые интернет-площадки, где обычно действуют мошенники Иваново и наркодилеры.

Юридические последствия для организатора

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Статья подразумевает производство наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный уже помещен под стражу по решению суда. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательную базу, учитывая объем изъятых улик и специфику оборудования.

"По данной квалификации административные меры исключены, закон предусматривает максимально жесткие санкции вплоть до пожизненного срока", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Подобные инциденты часто скрываются за фасадом обычных домовладений или малого бизнеса. Однако бдительность силовых структур позволяет своевременно выявлять точки роста криминальной активности. Ранее в регионе уже фиксировались случаи, когда под видом коммерческих объектов скрывались нарушения, подобные тем, за которые была наказана швейная фирма в Иванове.

Статистика изъятий в регионе

Изъятие полутора тонн прекурсоров — редкое событие для ЦФО. Это свидетельствует о попытке создания стратегического узла производства. Для сравнения, средние лаборатории-"кустарники" редко оперируют объемами свыше 50-100 кг химикатов. Здесь же речь идет о полноценном заводе.

"Такие объекты крайне опасны для экологии района из-за токсичных выбросов при синтезе синтетики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Показатель Значение
Готовый продукт (наркотик) Более 14 кг
Химические реактивы Свыше 1 500 кг
Статус задержанного Под стражей
Статья УК РФ 228.1 (часть 5)

Ситуация в Приволжском районе лишний раз доказывает необходимость контроля за оборотом промышленной химии. Криминальные элементы используют любые лазейки для организации незаконного заработка. Подобные схемы часто переплетаются с финансовыми махинациями, на которые жалуются пенсионеры в Ивановской области.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Какое наказание грозит задержанному?

Согласно Уголовному кодексу РФ, по пятой части статьи 228.1 предусмотрено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Где именно находилась лаборатория?

Незаконное производство было развернуто в Приволжском районе Ивановской области в частном секторе.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по административным вопросам Светлана Фёдорова, эколог Игорь Степанов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
