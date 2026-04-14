Финал теневой торговли: как крупная партия лосося в Магадане подвела хозяйку под уголовное дело

В Магадане закрыли лавочку: 39-летняя предпринимательница решила, что маркировка товара — лишняя формальность, и выставила на прилавок сотни килограммов "безымянной" рыбы. Теперь вместо оборота лосося женщину ждут следственные действия и перспектива реального срока.

Рыба без "паспорта": цена риска

Торговля на сопках требует закалки, но законы физики и экономики здесь суровы — серый рынок схлопывается под давлением правоохранителей. Предпринимательница арендовала место на городском рынке, обустроила холодильники и начала сбыт лососины. На товар отсутствовали сопроводительные документы. В условиях, когда продовольственная безопасность становится приоритетом для ДВ, продажа "безымянной" продукции приравнена к игре с законом.

"Незаконный оборот немаркированных продуктов — это не просто ошибка в документах, это системный удар по доверию покупателя. Прозрачность цепочки поставок — базовое требование для защиты здоровья граждан", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Контроль и последствия

Сотрудники УЭБиПК пресекли схему быстро: изъято 450 килограммов рыбы. Оценочная стоимость партии — более полумиллиона рублей. Для сравнения, работа легальных площадок требует жесткого фитосанитарного контроля, как это бывает при поставках подкарантинных товаров, где каждая цифра в системе важна. Фигурантке вменяют часть 3 статьи 171.1 УК РФ. Тут не до гаражных сделок - последствия вполне серьезные.

Параметр Характеристика Объем изъятия Более 450 кг Оценочная стоимость 500 000+ рублей

"Нарушение правил маркировки продукции часто указывает на попытку скрыть источник происхождения товара. Это делает невозможным контроль качества самой рыбы, что опасно", — заявил в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Следствие устанавливает, откуда рыба прибыла на прилавок. Аналогичные проблемы с контролем грузов случаются часто, например, при нарушениях на границе с сопредельными государствами. Фигурантке грозит до трех лет лишения свободы. Подобные истории напоминают, что путь к обновлению городской среды и честному бизнесу лежит через соблюдение регламентов.

"Суды по экономическим статьям стали жестче смотреть на отсутствие документации. Бизнесу пора понять: цифровой след сегодня определяет легальность оборота", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о торговле продуктами

Почему маркировка рыбы обязательна?

Это подтверждение безопасности товара. Маркировка позволяет отследить путь продукта от вылова до прилавка и исключить реализацию просроченного или кустарно добытого сырья.

Что грозит за продажу немаркированной продукции?

Статья 171.1 УК РФ предусматривает штрафы, обязательные работы или лишение свободы на срок до трех лет в зависимости от объема партии.

Как проверяют качество рыбы на рынках?

Продукция проходит через системы ветеринарного контроля и ФГИС, где фиксируются все ветеринарно-сопроводительные документы.

Зависит ли наказание от происхождения рыбы?

Следствие устанавливает происхождение товара. Если будет доказано, что рыба добыта браконьерским способом, к основной статье могут добавиться обвинения в незаконном промысле.

