Словно сводки с фронта: как проходит борьба с пожарами в труднодоступных районах Хабаровского края

Ветер с бухты Золотой Рог разносит пепел, пока Хабаровск пытается выжить в огненном кольце. Стихия не спрашивает разрешений, она просто сжигает старые аварийные бараки, напоминая, что край — это не только индустриальный прорыв, но и вечная борьба с реальностью.

Лесной пожар

Огненная статистика региона

За сутки МЧС России отчитались о 45 выездах. Три пожара пришлись на жилой сектор, один — в промышленное здание. Спутники зафиксировали 23 термические аномалии. Шестьсот тридцать огнеборцев и почти две сотни единиц спецтехники работают на пределе. Сгорел заброшенный барак на Индустриальной. Вторая половина здания превратилась в пепел всего за час. Межэтажные перекрытия обрушились. Площадь поражения — 50 квадратов.

"Масштабы возгораний в жилом фонде показывают, что износ коммунальной инфраструктуры требует радикальных решений, а не точечных латаний", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Битва за Голубичное

Амурский район едва не потерял деревню. Пал травы начался в полутора километрах от Голубичного. Село крошечное: всего девять домов. Жилых — три. Природа создала ловушку из рельефа. Ранцевые огнетушители, подвоз воды, местные жители в роли добровольцев. Спину жгло пламя, в лицо дул агрессивный ветер, который мешал технике работать. Спасатели отсекли 800-метровую кромку огня. Угроза устранена.

"Халатность при обращении с огнем в сухой сезон — это прямой путь к трагедии, аналогичной той, что мы видели в северных широтах, где отсутствие оперативного управления стоило слишком дорого", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Особый противопожарный режим введен в 12 округах. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Нанайский, Амурский районы — список длинный. Везде закон разрешает только жесткие меры. Пора забыть про поджоги сухостоя.

"Интеграция систем мониторинга, которые сейчас развивают в соседней Якутии, критически нужна для нашего регионального контроля территорий", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик Владимир Орлов).

Ответы на популярные вопросы о пожарной безопасности

Кто объявляет особый противопожарный режим?

Решение принимают муниципальные власти на основании прогнозов МЧС.

Почему в некоторых районах запрещено посещение лесов?

Данная мера снижает риск возникновения природных пожаров из-за человеческого фактора.

Как помочь спасателям в селе?

Организовать подвоз воды и не мешать работе специализированной техники.

Где узнать актуальную информацию о пожарной обстановке?

Официальный портал ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

