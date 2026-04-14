Небо над тундрой становится ближе: что ждёт пассажиров авиарейсов Москва — Анадырь этим летом

Чукотка берет курс на летний сезон без транспортного коллапса. Окружной департамент промышленной политики согласовал расширение провозных мощностей на ключевом авианаправлении. Вместо стандартных бортов на рейсы Москва — Анадырь встанут широкофюзеляжные Boeing 777-300ER, что добавит в сетку расписания тысячи свободных кресел.

Новое расписание и квоты

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", меняет логистику на маяках северного маршрута. Тяжелые лайнеры Boeing 777-300ER заменят привычные суда на всех разворотных рейсах в мае и на большинстве вылетов в июне. Это не просто техническая замена, а серьезная попытка разгрузить спрос перед пиком отпусков.

"Увеличение емкости на таких направлениях жизненно важно, так как транспортная мобильность определяет комфорт жизни в отдаленных регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Артур Волков.

С 30 июня по 1 октября перевозчик переходит на усиленный режим: три рейса в неделю. Вылеты из Шереметьево назначены на вторник, четверг и воскресенье. Пассажирам по-прежнему доступны билеты по "плоскому" тарифу стоимостью 20 тысяч рублей — их выделено по 84 штуки на каждый борт.

Инфраструктурный контекст

Правительство Чукотского АО активно работает над связностью территорий. Ранее власти инвестировали в обновление инфраструктуры, а теперь расширяют квоты на межрегиональных перелетах. Соглашение с авиакомпанией "ИрАэро" позволило добавить 800 мест на маршруте Магадан — Кепервеем, что снижает остроту проблемы дефицита билетов.

"Стабильность обеспечения граждан перевозками требует гибкого подхода к планированию, где эффективность бюджетных вложений стоит на первом месте", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Детские тарифы также претерпели изменения. Теперь льготные условия распространяются на всю сеть полетов "ЧукотАВИА", включая социально значимые направления в Эгвекинот и Беринговский. Это радикально упрощает планирование поездок для семей с детьми в летний период.

Сравнение провозных мощностей

Параметр Детализация Дополнительный объем Более 2,8 тысяч пассажиров Квота "плоского" тарифа 84 места на каждом рейсе

"Главный вызов — это синхронизация строительных темпов и логистических возможностей региона", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о авиасообщении

Зачем потребовалась замена самолета?

Рост туристического спроса в летний период превысил возможности стандартных воздушных судов, работающих на маршруте.

Сколько стоят билеты по льготе?

Стоимость "плоского" тарифа составляет 20 тысяч рублей в одну сторону.

Какие направления для детей стали доступнее?

Расширение льгот охватило все рейсы, выполняемые "ЧукотАВИА", в частности Эгвекинот и Беринговский.

Как часто будут летать самолеты в пиковый сезон?

С конца июня по сентябрь запланированы три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

