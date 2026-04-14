После полярных огней: как эксперты оценивают шансы Мурманской области на удержание туристического спроса

Мурманский туристический ландшафт переходит в режим стабилизации. После взрывного роста, когда северные направления прибавляли по 30% за сезон, рынок входит в фазу плато. Операторы прогнозируют скромные, но уверенные 10% прироста к лету 2026 года.

Полигональные озёра Хибин
Фото: Own work by Lousbiorg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стагнация или плато: что происходит с турпотоком

Владелец крупного федерального туроператора Олег Теребенин в интервью ТАСС охарактеризовал текущее состояние рынка как "насыщение интереса". Туристы, уже изучившие главные арктические локации, ищут новые смыслы для поездок. Межсезонье в Заполярье остается "провальной ямой": полярное сияние угасло, а летняя навигация не стартовала. Рынок требует диверсификации предложений, чтобы не застрять в бесконечном ожидании прямых авиарейсов и сезонных всплесков.

"Индустрия живет циклами. Когда спрос упирается в потолок инфраструктуры, рост естественным образом замедляется. Это касается всех регионов, где туризм перестал быть экзотикой", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Курс на миллион: как развивают Кольский край

Региональные власти в рамках программы "На Севере — жить" делают ставку на создание комфортной среды. Цель амбициозна: привлечение 1 миллиона путешественников в год. Основные векторы развития — инфраструктурное строительство и благоустройство общественных пространств, работающее по аналогии с национальными проектами в других субъектах РФ.

"Сектор гостеприимства становится двигателем региональной экономики. Однако важно не повторить ошибки соседей с введением избыточных сборов, которые отпугивают частный бизнес", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Показатель Динамика
Прирост турпотока (2020-2024) До 30% в сезон
Прогноз роста на лето 2026 10%

Специалисты отмечают, что текущее замедление — не признак кризиса, а этап профессионализации услуг. Потребитель стал требовательнее к качеству локаций и сервису в жилом фонде, что вынуждает отельеров инвестировать в долгосрочные объекты вместо временных конструкций.

"Север требует особого подхода к архитектурным формам. Имитация прошлого здесь не работает, нужны функциональные пространства, выдерживающие суровый климат", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему темпы роста турпотока замедлились?

Рынок достиг стадии естественного плато после периода ажиотажного спроса и насыщения базовых туристических направлений регионом.

Какие сезоны считаются наиболее сложными для Мурманска?

Межсезонье — периоды, когда природные явления (северное сияние) заканчиваются, а туристическая навигация еще не открыта.

Какая цель установлена властями региона?

Программа развития "На Севере — жить" нацелена на достижение показателя в 1 миллион посетителей в год.

Повлияет ли замедление спроса на цены?

Аналитики полагают, что усиление конкуренции среди операторов заставит бизнес пересмотреть ценообразование в сторону большей гибкости.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений  Блех, региональный экономист Валерий  Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
