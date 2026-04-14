Калининградские таможенники пресекли контрабанду часов стоимостью 12 млн рублей

Калининградские таможенники пресекли масштабную попытку контрабанды люксовых аксессуаров: водитель, следовавший из Польши, пытался ввезти титановые часы F. P. Journe стоимостью свыше 12 миллионов рублей, не заполнив декларацию.

45-летний обладатель двойного гражданства России и Германии прошел границу в пункте пропуска Багратионовск, выбрав "зеленый коридор". Таможенный досмотр выявил, что мужчина надел редкие часы на руку, а коробку и чек от них предусмотрительно оставил в багажнике. Стоимость содержимого потянула на внушительную сумму — 12 миллионов рублей.

Фигурант пытался убедить инспекторов, что часы сломаны, а их цена — всего две тысячи евро. Однако профессиональная экспертиза развеяла эту легенду: механизм знаменитой мануфактуры F. P. Journe Invenit et Fecit оказался исправен. В отношении владельца возбуждено дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Теперь ему грозит либо крупный штраф до полумиллиона рублей, либо реальный срок до двух лет.

"Попытка сэкономить на платежах в таких масштабах всегда заканчивается жестким процессуальным крахом. Попытка выдать элитную механику за нерабочий аксессуар выглядит как детская игра в бизнес с мусором: все тайное становится явным при первом же осмотре", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Сравнение лимитов ввоза

Условие перемещения Правила ЕАЭС Лимит без пошлин (наземный транспорт) До 500 евро Превышение порога Обязательная декларация и платеж

"Нарушение правил ввоза — это не просто халатность. Это прямой ущерб бюджетной системе. Статистика регионального экспорта показывает, насколько важно соблюдать баланс трансфертов и сборов в каждом субъекте", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о таможенном оформлении

Какие товары подлежат декларированию?

Декларированию подлежат любые товары, стоимость или вес которых превышают установленные законом нормы беспошлинного ввоза в Россию.

Почему инспекторы ищут коробки в багажниках?

Упаковка и чеки являются прямыми доказательствами стоимости товара, что позволяет точно исчислить сумму таможенной пошлины и выявить признаки умышленного сокрытия.

Что происходит при отказе от оплаты пошлин?

Если пассажир отказывается оформлять товар легально, он попадает под административное или уголовное преследование в зависимости от суммы недоимки.

Есть ли исключения для личных вещей?

Личные вещи, бывшие в употреблении, могут не облагаться пошлиной, но их статус должен быть подтвержден, а "новые" часы к этой категории не относятся.

"Граждане часто забывают, что критическая отметка стоимости товаров в багажнике меняет правовой статус владельца. Юридическая грамотность сегодня не менее важна, чем наличие денег на крупные покупки", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

