Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок труда Архангельской области меняется: доход в строительстве увеличился на 49% за год

Россия » Северо-Запад

Рынок труда Архангельской области демонстрирует агрессивную динамику. В первом квартале 2026 года медианное предложение по зарплатам подскочило до 74 500 рублей. Рост за год — 14 процентов или 9 100 рублей в абсолютном выражении. Работодатели вынуждены пересматривать оклады, чтобы удержать персонал в условиях кадрового дефицита.

Рабочий на строительных лесах
Фото: https://unsplash.com by Paul Becker is licensed under Free
Строительный бум разогревает зарплаты

Сектор недвижимости и строительства стал абсолютным лидером по динамике заработных плат. Предложения для специалистов в этой области взлетели на 49 процентов. Теперь медианная зарплата здесь достигает 136 300 рублей. Такой скачок спровоцирован интенсификацией процессов комплексного развития территорий Архангельска, где масштабное расселение аварийного жилья требует привлечения квалифицированных кадров.

"Строители оказались в дефиците из-за массового старта КРТ Поморье. Бизнес вынужден перекупать профи, иначе снос ветхих домов встанет. Это здоровая реакция рынка на спрос", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Драйверы роста: кто платит больше

Помимо девелоперов, активно увеличивают бюджеты на ФОТ транспортные компании и логистические центры. Рост здесь составляет 39 процентов. В аутсайдерах по темпам роста доходов остается медиасфера. Оклады специалистов в массмедиа выросли скромно — до 55 тысяч рублей.

Отрасль Прирост медианы
Строительство 49%
Безопасность 38%

Специалисты отмечают, что рост зарплат — это сигнал износа старых моделей найма. Аналогичные проблемы с нехваткой ресурсов наблюдаются везде, где требуется обновление инфраструктуры, будь то модернизация сетей водоснабжения или ремонт критически важных мостовых переходов.

"Тарифы и себестоимость содержания объектов ЖКХ растут, тянуть дальше некуда. Если ремонт водопровода не провести сейчас, позже аварии съедят втрое больше", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений  Блех.

Рост оплаты рабочего персонала на 25 процентов ставит вопрос об эффективности автоматизации производств. Когда рука человека становится дороже машины, бизнес обязан инвестировать в технологии.

"Городская среда требует баланса. Нельзя только строить, нужно беречь то, что уже есть, как в случае с реставрацией исторических памятников", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о доходах в регионе

Почему именно строительство показывает самый высокий рост?

Причиной стал кадровый голод на фоне реализации крупных федеральных проектов и активизации жилищного сектора в Поморье.

Какие сферы показывают наименьшую динамику?

Наименьшие темпы роста зафиксированы в секторе развлечений и медиа, где рынок труда более инертен.

Может ли рост зарплат привести к инфляции?

Рост доходов отстает от потребностей рынка, поэтому он скорее является попыткой работодателей догнать реальную стоимость жизни.

Будут ли зарплаты расти во втором полугодии?

Тренд на дефицит специалистов сохраняется, что предопределяет дальнейшее давление на фонд оплаты труда компаний.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий  Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений  Блех, специалист по инфраструктуре Ольга  Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.