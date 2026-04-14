Рынок труда Архангельской области меняется: доход в строительстве увеличился на 49% за год

Рынок труда Архангельской области демонстрирует агрессивную динамику. В первом квартале 2026 года медианное предложение по зарплатам подскочило до 74 500 рублей. Рост за год — 14 процентов или 9 100 рублей в абсолютном выражении. Работодатели вынуждены пересматривать оклады, чтобы удержать персонал в условиях кадрового дефицита.

Рабочий на строительных лесах

Строительный бум разогревает зарплаты

Сектор недвижимости и строительства стал абсолютным лидером по динамике заработных плат. Предложения для специалистов в этой области взлетели на 49 процентов. Теперь медианная зарплата здесь достигает 136 300 рублей. Такой скачок спровоцирован интенсификацией процессов комплексного развития территорий Архангельска, где масштабное расселение аварийного жилья требует привлечения квалифицированных кадров.

"Строители оказались в дефиците из-за массового старта КРТ Поморье. Бизнес вынужден перекупать профи, иначе снос ветхих домов встанет. Это здоровая реакция рынка на спрос", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Драйверы роста: кто платит больше

Помимо девелоперов, активно увеличивают бюджеты на ФОТ транспортные компании и логистические центры. Рост здесь составляет 39 процентов. В аутсайдерах по темпам роста доходов остается медиасфера. Оклады специалистов в массмедиа выросли скромно — до 55 тысяч рублей.

Отрасль Прирост медианы Строительство 49% Безопасность 38%

Специалисты отмечают, что рост зарплат — это сигнал износа старых моделей найма. Аналогичные проблемы с нехваткой ресурсов наблюдаются везде, где требуется обновление инфраструктуры, будь то модернизация сетей водоснабжения или ремонт критически важных мостовых переходов.

"Тарифы и себестоимость содержания объектов ЖКХ растут, тянуть дальше некуда. Если ремонт водопровода не провести сейчас, позже аварии съедят втрое больше", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Рост оплаты рабочего персонала на 25 процентов ставит вопрос об эффективности автоматизации производств. Когда рука человека становится дороже машины, бизнес обязан инвестировать в технологии.

"Городская среда требует баланса. Нельзя только строить, нужно беречь то, что уже есть, как в случае с реставрацией исторических памятников", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о доходах в регионе

Почему именно строительство показывает самый высокий рост?

Причиной стал кадровый голод на фоне реализации крупных федеральных проектов и активизации жилищного сектора в Поморье.

Какие сферы показывают наименьшую динамику?

Наименьшие темпы роста зафиксированы в секторе развлечений и медиа, где рынок труда более инертен.

Может ли рост зарплат привести к инфляции?

Рост доходов отстает от потребностей рынка, поэтому он скорее является попыткой работодателей догнать реальную стоимость жизни.

Будут ли зарплаты расти во втором полугодии?

Тренд на дефицит специалистов сохраняется, что предопределяет дальнейшее давление на фонд оплаты труда компаний.

