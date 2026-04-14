Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двух экс-прокуроров в Тульской области заключили под стражу по делу о крупном мошенничестве

Россия » Центр » Тула

Силовые структуры Тульской области вскрыли схему крупного мошенничества, в которой оказались замешаны бывшие сотрудники надзорного ведомства. Следственный комитет сообщил о задержании четырех фигурантов, пытавшихся получить многомиллионную сумму за обещание "решить вопрос" с правосудием. Группа действовала на территории региона с конца 2025 года.

Наручники и молоток
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прокурорский след и цена свободы

По версии следствия, двое из четырех задержанных ранее проходили службу в органах прокуратуры. Используя старые связи и осведомленность о внутренних процессах, обвиняемые узнали об уголовном деле, возбужденном против жителя Новомосковска. С декабря 2025 по март 2026 года группа вела переговоры с супругой подследственного. За прекращение преследования и освобождение мужчины из-под стражи они затребовали 300 тысяч долларов США, что по текущему курсу превышает 23 миллиона рублей.

"Такие дела часто строятся на торговле воздухом, где бывшие сотрудники используют свой статус для введения в заблуждение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Несмотря на громкие обещания, реальных рычагов влияния на следствие у фигурантов не было. Правопорядок в регионе обеспечивается жестким разделением полномочий, что исключает возможность внепроцессуальных договоренностей без ведома контролирующих органов. Материалы для возбуждения дела были собраны сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Параметр дела Фактические данные
Сумма претензий 300 000 долларов США (свыше 23 млн руб.)
Количество фигурантов 4 человека (включая 2 экс-прокуроров)
Статья УК РФ Покушение на мошенничество в особо крупном размере

Детали задержания и меры пресечения

Финал коррупционной схемы наступил 8 апреля 2026 года. Передача денежных средств проходила под контролем оперативников. Сразу после получения транша четверка была блокирована спецназом. В Туле подобные инциденты подчеркивают важность мониторинга деятельности бывших госслужащих. Суд уже определил судьбу задержанных на время следствия.

"Административные споры и попытки обойти закон через посредников всегда несут риски уголовного преследования для обеих сторон", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Двоим участникам группы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные двое, которые, по предварительной информации, играли ключевые роли в организации процесса, отправлены в следственный изолятор. Следствие продолжает сбор доказательств и проверку фигурантов на причастность к аналогичным эпизодам в Тульской области.

Правовые последствия и контроль

Инцидент вызвал резонанс в юридическом сообществе региона. Ситуация демонстрирует, что наличие прошлого опыта работы в силовых структурах не дает иммунитета перед законом. В Тульской области продолжают реализовываться федеральные программы по защите прав граждан и пресечению коррупционных проявлений на всех уровнях.

"Инвестиции в регионы требуют прозрачности, а подобные дела очищают среду от недобросовестных элементов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru экономический аналитик Валерий Козлов.

Работа по установлению всех обстоятельств продолжается в рамках уголовного дела о покушении на крупное мошенничество. СК России по Тульской области подчеркивает: никакие связи не позволяют гарантировать прекращение законно возбужденных уголовных дел за денежное вознаграждение. Любые подобные предложения являются заведомо фиктивными и преследуются по закону, сообщает СИ "Тульские новости".

Ответы на популярные вопросы о деле экс-прокуроров

Какое наказание грозит участникам схемы?

Согласно УК РФ, мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Тот факт, что преступление не было доведено до конца, может повлиять на итоговый срок приговора.

Были ли деньги настоящими?

Задержание проводилось в рамках оперативного эксперимента, где часто используются муляжи денежных средств, однако для квалификации преступления важен сам факт умысла и попытки получения суммы.

Почему двоих участников отпустили под домашний арест?

Суд оценивает роль каждого в преступлении, наличие постоянного места жительства и отсутствие попыток скрыться или оказать давление на свидетелей в ходе предварительных мероприятий.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.