Заведующую аптекой в Тульской области осудили за торговлю сильнодействующими препаратами

Аптечный бизнес в Тульской области столкнулся с жестким правовым фильтром. Заведующая аптекой в Узловском районе получила судебный приговор за торговлю препаратами строгого учета. Вместо легального отпуска медикаментов сотрудница организовала серый трафик "Трамадола" и "Лирики".

Фармацевт рассматривает таблетки

Схема реализации и задержание

Следствие зафиксировало активность подсудимой в период с июня по август 2025 года. Заведующая приобретала сильнодействующие вещества у неустановленного лица. В списке фигурировали прегабалин и трамадол — компоненты, требующие жесткой отчетности. Фармацевт хранила товар в жилых помещениях и непосредственно на рабочем месте в Узловском районе.

"Любые манипуляции с отчетностью в аптечном сегменте быстро выявляются надзорными органами через систему мониторинга движения лекарственных препаратов", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Сбыт происходил по предварительной договоренности по телефону. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Силовики задержали покупателя, изъяв у него часть запрещенного груза. Позже оперативники провели обыски, обнаружив остатки партий в аптеке и дома у фигурантки. Подобная оперативная работа напоминает ликвидацию подпольных игорных клубов, где конспирация не спасает от ответственности.

Приговор и позиция защиты

Узловский районный суд завершил рассмотрение дела в середине апреля 2026 года. Подсудимая выбрала тактику полного признания вины. В ходе заседаний она выразила раскаяние в содеянном. Государственное обвинение опиралось на факты незаконного хранения и реализации сильнодействующих средств профессиональным участником рынка.

"Административные и уголовные санкции в отношении должностных лиц в регионах сейчас применяются максимально оперативно для профилактики рецидивов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Суд назначил наказание в виде штрафа. Сумма в 90 тысяч рублей стала итогом оценки тяжести преступления и смягчающих обстоятельств. Пока приговор не вступил в законную силу. У защиты остается право на обжалование решения в вышестоящей инстанции. Система продолжает следить за порядком, как это делает Росгвардия при проверке оружия в регионе.

Контроль за оборотом препаратов

Процесс над заведующей аптекой демонстрирует прозрачность фармацевтического рынка Тульской области. Контроль осуществляется не только за качеством, но и за целевым распределением лекарств. Особенно это касается препаратов, вызывающих зависимость или имеющих побочные эффекты при нецелевом использовании.

Препарат Действующее вещество "Лирика" Прегабалин "Трамадол" Трамадол (опиоид)

Органы правопорядка регулярно проводят рейды для выявления нарушений в торговых точках. Внимание уделяется соблюдению правил хранения. Нарушение температурного режима или условий безопасности ведет к аннулированию лицензий. Даже в период паводков, когда контроль за питьевой водой становится приоритетом, надзор за аптеками не ослабевает.

"Муниципальные фильтры и проверки на местах — это основа стабильности социальной инфраструктуры в малых городах области", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Регулярные проверки проводятся синхронно с другими профилактическими мерами, включая ревизию газовых сетей в жилом секторе. Безопасность граждан обеспечивается комплексным подходом всех профильных ведомств, сообщает СИ "Тульские новости".

Ответы на популярные вопросы

Почему заведующей назначили именно штраф?

Суд учитывает признание вины, раскаяние и отсутствие судимостей. Штраф является стандартной мерой наказания при совокупности смягчающих факторов по данным статьям.

Кто осуществляет контроль за продажей таких лекарств?

Контроль ведут Росздравнадзор, прокуратура и органы МВД в рамках оперативной деятельности по борьбе с незаконным оборотом сильнодействующих веществ.

Можно ли обжаловать решение Узловского суда?

Да, законодательство РФ предусматривает срок для апелляции, в течение которого осужденная сторона может подать жалобу в областной суд.

