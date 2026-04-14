Заведующую аптекой в Тульской области осудили за торговлю сильнодействующими препаратами

Аптечный бизнес в Тульской области столкнулся с жестким правовым фильтром. Заведующая аптекой в Узловском районе получила судебный приговор за торговлю препаратами строгого учета. Вместо легального отпуска медикаментов сотрудница организовала серый трафик "Трамадола" и "Лирики".
Следствие зафиксировало активность подсудимой в период с июня по август 2025 года. Заведующая приобретала сильнодействующие вещества у неустановленного лица. В списке фигурировали прегабалин и трамадол — компоненты, требующие жесткой отчетности. Фармацевт хранила товар в жилых помещениях и непосредственно на рабочем месте в Узловском районе.
"Любые манипуляции с отчетностью в аптечном сегменте быстро выявляются надзорными органами через систему мониторинга движения лекарственных препаратов", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.
Сбыт происходил по предварительной договоренности по телефону. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Силовики задержали покупателя, изъяв у него часть запрещенного груза. Позже оперативники провели обыски, обнаружив остатки партий в аптеке и дома у фигурантки. Подобная оперативная работа напоминает ликвидацию подпольных игорных клубов, где конспирация не спасает от ответственности.
Узловский районный суд завершил рассмотрение дела в середине апреля 2026 года. Подсудимая выбрала тактику полного признания вины. В ходе заседаний она выразила раскаяние в содеянном. Государственное обвинение опиралось на факты незаконного хранения и реализации сильнодействующих средств профессиональным участником рынка.
"Административные и уголовные санкции в отношении должностных лиц в регионах сейчас применяются максимально оперативно для профилактики рецидивов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.
Суд назначил наказание в виде штрафа. Сумма в 90 тысяч рублей стала итогом оценки тяжести преступления и смягчающих обстоятельств. Пока приговор не вступил в законную силу. У защиты остается право на обжалование решения в вышестоящей инстанции. Система продолжает следить за порядком, как это делает Росгвардия при проверке оружия в регионе.
Процесс над заведующей аптекой демонстрирует прозрачность фармацевтического рынка Тульской области. Контроль осуществляется не только за качеством, но и за целевым распределением лекарств. Особенно это касается препаратов, вызывающих зависимость или имеющих побочные эффекты при нецелевом использовании.
|Препарат
|Действующее вещество
|"Лирика"
|Прегабалин
|"Трамадол"
|Трамадол (опиоид)
Органы правопорядка регулярно проводят рейды для выявления нарушений в торговых точках. Внимание уделяется соблюдению правил хранения. Нарушение температурного режима или условий безопасности ведет к аннулированию лицензий. Даже в период паводков, когда контроль за питьевой водой становится приоритетом, надзор за аптеками не ослабевает.
"Муниципальные фильтры и проверки на местах — это основа стабильности социальной инфраструктуры в малых городах области", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.
Регулярные проверки проводятся синхронно с другими профилактическими мерами, включая ревизию газовых сетей в жилом секторе. Безопасность граждан обеспечивается комплексным подходом всех профильных ведомств, сообщает СИ "Тульские новости".
Суд учитывает признание вины, раскаяние и отсутствие судимостей. Штраф является стандартной мерой наказания при совокупности смягчающих факторов по данным статьям.
Контроль ведут Росздравнадзор, прокуратура и органы МВД в рамках оперативной деятельности по борьбе с незаконным оборотом сильнодействующих веществ.
Да, законодательство РФ предусматривает срок для апелляции, в течение которого осужденная сторона может подать жалобу в областной суд.
