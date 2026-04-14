В Торжке дорожной организации грозит штраф до полумиллиона рублей за игнорирование закона

Дорожное предприятие в Торжке столкнулось с административным прессингом со стороны Тверского УФАС. Регулятор обнаружил изъяны в системе выбора подрядчиков, которые позволяют организации закупать товары и услуги у единственного поставщика без открытых процедур. Правовой нигилизм руководства "Торжокского ДРСУ" привел к угрозе крупного финансового взыскания.

Антимонопольный капкан для дорожников

Специалисты УФАС России по Тверской области провели ревизию Положения о закупках предприятия. Аудит показал, что внутренние регламенты компании фактически блокируют доступ сторонних игроков к контрактам. Прямые закупки у единственного поставщика стали не исключением, а нормой, что нарушает принципы прозрачности. Регулятор выдал предписание устранить баги в документации, но реакция менеджмента оказалась нулевой.

"Соблюдение антимонопольного законодательства обязательно для всех организаций", — отметили в Тверском УФАС, подчеркивая недопустимость игнорирования требований надзорных органов.

Такая ситуация создает экономические риски для регионального бюджета. Отсутствие конкуренции на торгах раздувает сметы и снижает качество выполняемых работ. В то время как одни районы Тверской области привлекают туристов, дорожная инфраструктура Торжка может пострадать из-за управленческих ошибок в закупочном цикле.

Санкции и правовые последствия

Игнорирование предписания перевело дело из плоскости методических замечаний в сферу КоАП РФ. Теперь "Торжокское ДРСУ" фигурирует в деле по части 2.6 статьи 19.5. Юридическому лицу грозит штраф, сопоставимый со стоимостью небольшого контракта на благоустройство. Система не прощает медлительности, когда речь идет о нарушении административных регламентов и федеральных законов.

"Неисполнение предписаний УФАС — это прямой путь к дисквалификации руководства и серьезным убыткам для бюджета предприятия", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Контроль за расходованием средств важен так же, как безопасность имущества граждан. Пока дорожники пытаются сохранить статус-кво, антимонопольная служба затягивает гайки. Любая попытка обойти конкурентные механизмы сегодня оперативно подсвечивается цифровыми системами мониторинга.

Параметр нарушения Значение / Последствие Статья КоАП РФ Ч. 2.6 ст. 19.5 Размер штрафа От 100 000 до 500 000 рублей Суть претензии Невыполнение предписания УФАС

Мнение экспертов о муниципальных закупках

Проблема "Торжокского ДРСУ" типична для региональных ГУПов и МУПов. Желание работать с "проверенными" поставщиками часто перевешивает страх перед законом. Однако в современных реалиях такая стратегия становится токсичной. Любой сигнал о непрозрачности сделок может стать поводом для тщательного расследования финансовой деятельности компании.

"Региональные бюджеты требуют жесткой дисциплины, и вольности в обходе торгов недопустимы для стабильного развития территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для исправления ситуации предприятию придется радикально пересмотреть внутренние правила игры. Если изменения в Положение о закупках не будут внесены в ближайшее время, повторные санкции могут парализовать работу дорожной службы. В условиях жесткого бюджетного планирования потеря полумиллиона рублей на ровном месте выглядит как управленческий провал, сообщает "КП — Тверь".

"Развитие дорожной инфраструктуры — это не только укладка асфальта, но и прозрачность каждого потраченного рубля", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о закупках

Почему закупка у единственного поставщика считается нарушением?

Она ограничивает доступ других компаний к рынку, что ведет к отсутствию честной конкуренции и возможному завышению цен.

Что будет, если предприятие снова проигнорирует УФАС?

Суммы штрафов будут расти, а руководству может грозить дисквалификация на срок до трех лет.

Как это отразится на дорогах города?

Прямо — никак, но сокращение бюджета предприятия из-за штрафов может привести к экономии на материалах или объемах работ.

