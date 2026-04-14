Ветераны Великой Отечественной войны в Воронежской области получат ежегодную денежную выплату ко Дню Победы. Социальный фонд России приступил к начислению средств. Деньги поступят получателям в течение апреля вместе с пенсионным обеспечением.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Механизм и объем праздничных перечислений

Сумма выплаты в 2024 году зафиксирована на уровне 10 тысяч рублей. Согласно данным Воронежской области, поддержку получат 80 фронтовиков. Оператором процесса выступает региональное отделение Соцфонда.

"Выплата производится по указу главы государства. Она полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны", — пояснили в пресс-службе Соцфонда по Воронежской области.

Процедура носит беззаявительный характер. Система использует данные государственных информационных ресурсов. Это исключает необходимость личного посещения ведомств или сбора бюрократических справок, что особенно важно для пожилых граждан.

"Бюджетные трансферты на такие цели защищены и доводятся до регионов в приоритетном порядке без задержек", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Социальная поддержка в цифрах

Адресная помощь ветеранам остается ключевым элементом внутренней политики. Помимо федеральных доплат, в регионе действуют локальные меры поддержки. Контроль за распределением средств осуществляется через цифровые реестры, что минимизирует риски, с которыми иногда сталкивается судебная система региона при разборе дел о социальных махинациях.

"Ни ветеранам, ни их близким не надо никуда обращаться или подавать какие-либо заявления для того, чтобы получить эти деньги: отделение СФР перечисляет их на основании имеющихся данных", — подчеркнули в ведомстве.

Для пенсионеров области, проживающих в сельской местности, критически важно своевременное получение средств до начала активного сезона. Пока аграрный сектор фиксирует рекорды, социальный блок обеспечивает финансовую стабильность наиболее заслуженных категорий граждан.

"Региональное законодательство четко регламентирует перечень льготников, чтобы избежать любых административных споров при начислениях", — добавила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр выплаты Значение
Размер пособия 10 000 рублей
Количество получателей 80 человек
Срок выплаты Апрель (вместе с пенсией)

Работа с ветеранами включает не только финансовую составляющую, но и контроль за качеством жизни. Ответственность за условия проживания зачастую ложится на плечи ЖКХ. Прозрачность начислений позволяет избежать ситуаций, требующих вмешательства, которое сегодня переживает Квалификационная коллегия судей.

"Программы демографической и социальной поддержки ветеранов в регионах сейчас являются приоритетными при исполнении национальных проектов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Своевременная поддержка героев подчеркивает преемственность государственной политики. Важно, чтобы цифровая гигиена и цифровая безопасность помогали ветеранам защищать свои счета от мошенников, пока государство исполняет свои обязательства, сообщает "Горком36".

Ответы на популярные вопросы о выплатах к 9 Мая

Нужно ли подавать заявление в Соцфонд для получения 10 тысяч рублей?

Нет, выплата производится автоматически на основании документов, имеющихся в распоряжении Социального фонда России.

Кому именно положена эта выплата?

Денежные средства выплачиваются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях 1941-1945 годов.

В какие сроки придут деньги в Воронежской области?

Выплата осуществляется в апреле. Деньги придут одновременно с ежемесячной пенсией.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
