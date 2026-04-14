Биологи объяснили причины резкого сокращения популяции грачей в Республике Коми

Россия » Северо-Запад

Март в Республике Коми побил температурные рекорды, вскрыв наст раньше срока. Северная экосистема отреагировала мгновенно: небо над Сыктывкаром заполнили пернатые мигранты. Однако орнитологическая карта региона необратимо меняется. Грачи, которые десятилетиями служили "живым вестником" первых оттепелей, почти исчезли из повестки.

Грачи зимой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грачи зимой

Вертикаль миграции: кто прилетел первым

Первыми на северных широтах нарисовали след чайки. За ними подтянулись "группы поддержки": чибисы, зяблики и дрозды. Сценарий весны 2024-го года, когда возвратные заморозки превратили прилет в локальную экологическую катастрофу, заставляет экспертов нервничать. Резкие скачки температуры бьют по метаболизму мигрантов, истощенных перелетом.

"Птицы живут не по календарю, а по состоянию кормовой базы. Ранний приход тепла — это ловушка. Если столбик термометра рухнет через два дня, метаболизм мелких воробьиных не выдержит дефицита калорий", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Павел Лебедев.

Почему исчезли грачи

Сыктывкар лишился своих привычных "символов весны". Популяция грачей сжалась до нескольких десятков особей. Кандидат биологических наук Сергей Кочанов связывает этот коллапс с упадком агропромышленного комплекса. Остановка выращивания многих пропашных культур лишила грачей кормового субстрата в начале сезона. Птицы банально не находят привычной экосистемы для гнездования и прокорма.

"Для восстановления популяции нужно смотреть не на птиц, а на экспортный потенциал сельского хозяйства региона. Нет посевов — нет грачей. Это прямая зависимость биоразнообразия от экономики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Виктор Смирнов.

Как не навредить птицам в голод

Поддержка пернатых требует системного подхода. Белый хлеб — ошибка. Глютен и дрожжи вызывают брожение в зобу. Зерно, семечки и даже несоленое сало — рабочий рацион для выживания в условиях нестабильного климата. Пшено и сдобные изделия должны уйти из меню кормушек навсегда — это гарантированный путь к гибели ослабленной птицы.

Продукт Эффект для птиц
Нежареные семечки Высокая энергетическая плотность, поддержка липидного обмена
Белый/черный хлеб Блокировка пищеварения, риск летального исхода

"Городская среда — это зона выживания. Если мы хотим видеть птиц, нужно менять подход к инфраструктуре городских парков. Обычные свалки не заменят природный баланс", — заявила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о миграции птиц

Почему грачи первыми улетают?

Их жизнь завязана на аграрные циклы: как только почва лишается рыхлой структуры, меняется кормовая база.

Можно ли кормить птиц черным хлебом?

Категорически запрещено. Ржаной хлеб содержит высокую концентрацию кислот, вызывающих отравление.

До какого месяца нужно подкармливать пернатых?

Пока среднесуточная температура не станет стабильно плюсовой, а насекомые не станут единственным доступным ресурсом.

Влияет ли шум города на миграцию?

Безусловно. Уровень антропогенного шума мешает птицам ориентироваться на местности в темное время суток.

Экспертная проверка: Павел Лебедев, климатолог; Виктор Смирнов, аграрный эксперт; Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре регионов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
