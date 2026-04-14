Кимрская межрайонная прокуратура выявила нарушения в организации освещения в Тверской области
От индустриальных амбиций до заросших площадей: что стало с крупным проектом в Рыпушкалицах
В Воронеже выявили острую необходимость в пополнении запасов крови нескольких редких групп
Директора водоканала в Муроме отстранили от должности после вспышки кишечной инфекции
Технологический суверенитет: заводы в Тамбове меняют представление о производстве
Перевозчик в Ярославле потребовал от родителей малолетних вандалов вернуть похищенное имущество
Цифровая ловушка: почему потеря ключа может обернуться ценой отпуска для водителя
Воронежским ветеранам Великой Отечественной войны автоматически начислят праздничные выплаты
Юрист Александр Бенхин: массовая блокировка выезда россиян может быть преувеличена

Профсоюзы Ярославской области опровергли информацию о росте уровня бедности в данном регионе

Ярославские профсоюзы официально опровергли собственные данные о росте бедности в регионе. Информация, опубликованная 10 апреля со ссылкой на материалы трехсторонней комиссии, признана ошибочной. Реальные показатели демонстрируют обратную динамику: число жителей с доходами ниже прожиточного минимума планомерно снижается.

Пустой кошелёк
Пустой кошелёк

Статистический разворот: цифры и факты

Организации признали использование некорректных цифр в предыдущих публикациях. Согласно актуальным данным Росстата, уровень бедности в Ярославской области сократился с 8,7% в 2021 году до 6,5% в 2024 году. Это ставит регион в более выгодное положение по сравнению со среднероссийскими значениями. Власти подчеркивают, что инсинуации о росте неблагополучия не имеют под собой почвы.

"В сегодняшней публикации о совещании областной трехсторонней комиссии мы некорректно использовали данные о количестве граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума", — пояснили представители профсоюзов Ярославской области.

Важно учитывать, что общее благосостояние завязано на финансирование социальной инфраструктуры и адресную поддержку. Ситуация в бюджетной сфере стабилизировалась после оптимизации системы оплаты труда. Доходы младшего персонала в образовании выросли на 46-60%, а в здравоохранении рост составил до 40% к уровню прошлого года, что минимизирует риски бытовой преступности на почве нужды.

"По официальной статистике Росстата, уровень бедности в области сократился с 8,7% в 2021 году до 6,5% в 2024 году. Утверждения о его росте не соответствуют действительности", — объяснили на сайте профсоюзов.

Зарплатный рывок малых городов

Ярославская область поднялась на 42-ю позицию в рейтинге оплаты труда в малых и средних городах. Средний заработок за пределами мегаполисов составил 63,3 тысячи рублей. Это на 14,5% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. В 2023 году регион занимал лишь 46-ю строчку с показателем в 46 тысяч рублей. Динамика подтверждает стабильность экономической модели субъекта.

Показатель (на 1 янв 2026) Значение
Средняя зарплата по области 74 000 руб.
Рост зарплат к 2025 году 14,2%
Уровень инфляции 6,3%

Губернатор Михаил Евраев отметил, что темпы роста доходов населения почти в два раза опережают инфляционные процессы. Это позволяет жителям сохранять покупательную способность, несмотря на внешнее давление. Внимание властей сосредоточено не только на цифрах, но и на качестве жизни, включая работу транспорта и доступность сервисов.

"Наша задача — последовательно бороться с низкими зарплатами, создавать нормальные условия труда для жителей, обеспечивать стратегическое развитие отраслей", — отметил глава региона Михаил Евраев.

Региональный МРОТ и социальные гарантии

С 1 января 2026 года в Ярославской области устанавливается минимальная заработная плата в размере 30 тысяч рублей. Это на 3 тысячи превышает федеральный уровень. Такое решение стало итогом соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями. Важно, что в эту сумму не входят доплаты за сверхурочную работу, ночные смены и праздничные дни.

Параллельно регион решает острые вопросы, влияющие на кошелек граждан. Пока экономика растет, инфраструктурные риски, такие как износ коммунальных сетей, остаются в зоне внимания профильных ведомств. Прозрачность расчетов и контроль за соблюдением законодательства со стороны силовых структур обеспечивают стабильность трудового рынка, сообщает "МК в Ярославле".

"Рост доходов населения в регионах напрямую коррелирует с выполнением национальных проектов и эффективностью межбюджетных трансфертов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о доходах в Ярославской области

Почему профсоюзы сначала заявили о росте бедности?

Организация признала техническую ошибку при интерпретации материалов трехсторонней комиссии и некорректное использование статистических данных.

Каков реальный уровень бедности в регионе?

По данным Росстата, за три года он снизился с 8,7% до 6,5%, что ниже среднего показателя по Российской Федерации.

Будет ли региональный МРОТ выше федерального?

Да, с 2026 года региональная минимальная зарплата установлена на уровне 30 тысяч рублей, что на 3 тысячи больше общероссийского значения.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Садоводство, цветоводство
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Евросоюз
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Мир. Новости мира
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
Газ важнее лозунгов: как венгерский прагматизм побеждает директивы Брюсселя
Попытка номер два: США и Иран могут вернуться за стол переговоров вопреки морской блокаде
Опубликованы данные о пострадавших мирных жителях Донбасса за 12 лет
От воя до восторга: как правильно настроить собаку на предстоящее совместное путешествие
Время ускользает быстрее с каждым годом: большинство людей сами запускают этот процесс
Авиакомпании бьют в набат: запасов керосина в Европе хватит всего на три недели
За рулём с ложным чувством безопасности: эти автоаксессуары угрожают вашей жизни
Справедливость в один клик: в России могут узаконить автоматический возврат переплат по ЖКХ
Рост числа кредитов в России связан с дроблением займов на малые суммы, утверждают аналитики
Автомобили дорожают без остановки: механизм роста цен уже не остановить
