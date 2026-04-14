Профсоюзы Ярославской области опровергли информацию о росте уровня бедности в данном регионе

Ярославские профсоюзы официально опровергли собственные данные о росте бедности в регионе. Информация, опубликованная 10 апреля со ссылкой на материалы трехсторонней комиссии, признана ошибочной. Реальные показатели демонстрируют обратную динамику: число жителей с доходами ниже прожиточного минимума планомерно снижается.

Статистический разворот: цифры и факты

Организации признали использование некорректных цифр в предыдущих публикациях. Согласно актуальным данным Росстата, уровень бедности в Ярославской области сократился с 8,7% в 2021 году до 6,5% в 2024 году. Это ставит регион в более выгодное положение по сравнению со среднероссийскими значениями. Власти подчеркивают, что инсинуации о росте неблагополучия не имеют под собой почвы.

"В сегодняшней публикации о совещании областной трехсторонней комиссии мы некорректно использовали данные о количестве граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума", — пояснили представители профсоюзов Ярославской области.

Важно учитывать, что общее благосостояние завязано на финансирование социальной инфраструктуры и адресную поддержку. Ситуация в бюджетной сфере стабилизировалась после оптимизации системы оплаты труда. Доходы младшего персонала в образовании выросли на 46-60%, а в здравоохранении рост составил до 40% к уровню прошлого года, что минимизирует риски бытовой преступности на почве нужды.

"По официальной статистике Росстата, уровень бедности в области сократился с 8,7% в 2021 году до 6,5% в 2024 году. Утверждения о его росте не соответствуют действительности", — объяснили на сайте профсоюзов.

Зарплатный рывок малых городов

Ярославская область поднялась на 42-ю позицию в рейтинге оплаты труда в малых и средних городах. Средний заработок за пределами мегаполисов составил 63,3 тысячи рублей. Это на 14,5% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. В 2023 году регион занимал лишь 46-ю строчку с показателем в 46 тысяч рублей. Динамика подтверждает стабильность экономической модели субъекта.

Показатель (на 1 янв 2026) Значение Средняя зарплата по области 74 000 руб. Рост зарплат к 2025 году 14,2% Уровень инфляции 6,3%

Губернатор Михаил Евраев отметил, что темпы роста доходов населения почти в два раза опережают инфляционные процессы. Это позволяет жителям сохранять покупательную способность, несмотря на внешнее давление. Внимание властей сосредоточено не только на цифрах, но и на качестве жизни, включая работу транспорта и доступность сервисов.

"Наша задача — последовательно бороться с низкими зарплатами, создавать нормальные условия труда для жителей, обеспечивать стратегическое развитие отраслей", — отметил глава региона Михаил Евраев.

Региональный МРОТ и социальные гарантии

С 1 января 2026 года в Ярославской области устанавливается минимальная заработная плата в размере 30 тысяч рублей. Это на 3 тысячи превышает федеральный уровень. Такое решение стало итогом соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями. Важно, что в эту сумму не входят доплаты за сверхурочную работу, ночные смены и праздничные дни.

Параллельно регион решает острые вопросы, влияющие на кошелек граждан. Пока экономика растет, инфраструктурные риски, такие как износ коммунальных сетей, остаются в зоне внимания профильных ведомств. Прозрачность расчетов и контроль за соблюдением законодательства со стороны силовых структур обеспечивают стабильность трудового рынка, сообщает "МК в Ярославле".

"Рост доходов населения в регионах напрямую коррелирует с выполнением национальных проектов и эффективностью межбюджетных трансфертов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о доходах в Ярославской области

Почему профсоюзы сначала заявили о росте бедности?

Организация признала техническую ошибку при интерпретации материалов трехсторонней комиссии и некорректное использование статистических данных.

Каков реальный уровень бедности в регионе?

По данным Росстата, за три года он снизился с 8,7% до 6,5%, что ниже среднего показателя по Российской Федерации.

Будет ли региональный МРОТ выше федерального?

Да, с 2026 года региональная минимальная зарплата установлена на уровне 30 тысяч рублей, что на 3 тысячи больше общероссийского значения.

Читайте также