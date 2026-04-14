Житель Бурятии лишился денег при попытке купить подержанный автомобиль через соцсети

В Улан-Удэ полицейские пресекли деятельность 24-летнего интернет-дельца, торговавшего воздухом под видом подержанных иномарок. Криминальный стартап молодого человека базировался на классической схеме: демпинг, срочность и заемные фотографии из открытых источников.

Фото: https://unsplash.com by Tai Bui is licensed under Free Мошенничество

Схема "фиктивного автопарка"

Основой для уголовного дела в столице Бурятии послужило заявление местного жителя. Мужчина обнаружил в социальных сетях объявление о продаже автомобиля за 150 тысяч рублей. Примечательно, что аналогичные модели на рынке стоили вдвое дороже. Низкий ценник автор объяснил "срочной необходимостью в деньгах из-за переезда".

Чтобы закрепить за собой выгодный лот, покупатель перевел "залог" в размере 10 тысяч рублей. После транзакции продавец удалил страницу, стер переписку и перестал выходить на связь. Правоохранители отмечают, что подобные случаи часто связаны с низкой финансовой грамотностью населения и желанием быстрой выгоды.

"Мошеннические схемы на вторичном авторынке часто строятся на искусственном дефиците времени", — отмечает региональный экономист Валерий Козлов.

География обмана и последствия

Жертвой афериста стал не только житель столицы республики, где сейчас активно идет благоустройство города, но и житель Кабанского района. Следствие установило, что задержанный не имел никакого отношения к продаваемым машинам, а снимки просто скачивал из интернета.

Сейчас полиция проверяет причастность фигуранта к другим эпизодам. В регионе, где за любым нарушением режима строго следят органы, заведено дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Молодому человеку грозит реальный срок за хищение чужого имущества путем обмана.

"Жалобы на административные правонарушения и обман в сети фиксируются регулярно", — поясняет юрист Светлана Фёдорова.

Статистика и меры предосторожности

Развитие инфраструктуры региона и цифровизация сервисов неизбежно ведут к росту киберпреступности. Эксперты рекомендуют никогда не вносить предоплату до личного осмотра транспортного средства и проверки документов у собственника.

"Цены на жилье и авто в регионах растут, что провоцирует людей искать подозрительно дешевые варианты", — подчеркивает специалист по недвижимости Артур Волков.

Параметр сделки Признак мошенничества Цена Ниже рыночной на 30-50% Условия Требование задатка до осмотра Контакт Отказ от видеозвонка у машины

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве в Сети

Можно ли вернуть деньги, переведенные мошеннику добровольно?

Шансы есть только при оперативном обращении в банк и полицию для блокировки счетов получателя.

Какая статья грозит за продажу несуществующего товара?

Действия квалифицируются по статье 159 УК РФ (Мошенничество), предусматривающей лишение свободы.

Как проверить продавца машины в интернете?

Используйте сервисы проверки VIN-кода и настаивайте на встрече в людном месте с проверкой ПТС.

Читайте также