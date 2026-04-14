Бодрящий криминал: в Красноярске раскрыта схема уличного сбыта краденого кофе

В Красноярске завершено расследование уголовного дела против двух братьев, превративших кражу премиального кофе в системный теневой бизнес. Родственники, имеющие неснятую судимость, за два месяца апреля и мая 2025 года нанесли торговым сетям города ущерб, превышающий 200 тысяч рублей. Братья использовали такси как оперативный транспорт и действовали по отработанной схеме обхода кассовых зон.

Логистика и тактика хищений

Обвиняемые передвигались между супермаркетами на арендованных автомобилях такси. Водители получали инструкции ожидать клиентов, пока те "совершали покупки". Внутри торговых залов братья разделялись. Это позволяло не привлекать лишнего внимания охраны. Они набирали полные корзины дорогостоящего кофе, после чего в укромных углах перекладывали товар в заранее подготовленные пакеты. Торговые залы они покидали, минуя кассы. Индивидуальные объемы краж варьировались: старший брат совершил семь эпизодов, младший — двенадцать.

"Ритейлерам стоит обратить внимание на контроль зон с дорогостоящим товаром, так как подобные схемы часто эксплуатируют уязвимости в расстановке персонала", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Четкого лимита по весу или количеству банок у братьев не было. Задача стояла просто — вынести максимум за один заход.

Экономика вопроса: сбыт и ущерб

Украденную продукцию подельники не хранили. Кофе оперативно сбывали случайным прохожим на улицах города. Полученные наличные деньги распределялись между братьями и тратились на повседневные нужды. Такая модель "быстрых денег" характерна для серийных магазинных воров. Суммарный ущерб в 200 тысяч рублей вывел дело в разряд значительных краж.

Фигурант Количество эпизодов Старший брат 7 краж Младший брат 12 краж

"Качество и безопасность продуктов на полках — приоритет, но когда товар воруют для перепродажи с рук, покупатель рискует вдвойне", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по ЖКХ Евгений Блех.

"Качество и безопасность продуктов на полках — приоритет, но когда товар воруют для перепродажи с рук, покупатель рискует вдвойне".

Правовые последствия для фигурантов

Следователи отдела полиции № 9 завершили сбор доказательств. Братьям предъявлено обвинение по статье "Кража" УК РФ. Максимальная санкция по ней составляет пять лет лишения свободы. Учитывая наличие неснятых судимостей, приговор может быть суровым. На время судебного разбирательства обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

"Административные регламенты и правовые нормы в муниципалитетах должны работать на профилактику рецидивов", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ситуация в крае остается стабильной, несмотря на инциденты.

Ответы на популярные вопросы

