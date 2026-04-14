Бодрящий криминал: в Красноярске раскрыта схема уличного сбыта краденого кофе

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске завершено расследование уголовного дела против двух братьев, превративших кражу премиального кофе в системный теневой бизнес. Родственники, имеющие неснятую судимость, за два месяца апреля и мая 2025 года нанесли торговым сетям города ущерб, превышающий 200 тысяч рублей. Братья использовали такси как оперативный транспорт и действовали по отработанной схеме обхода кассовых зон.

Кофе
Фото: unsplash.com by NADER AYMAN is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кофе

Логистика и тактика хищений

Обвиняемые передвигались между супермаркетами на арендованных автомобилях такси. Водители получали инструкции ожидать клиентов, пока те "совершали покупки". Внутри торговых залов братья разделялись. Это позволяло не привлекать лишнего внимания охраны. Они набирали полные корзины дорогостоящего кофе, после чего в укромных углах перекладывали товар в заранее подготовленные пакеты. Торговые залы они покидали, минуя кассы. Индивидуальные объемы краж варьировались: старший брат совершил семь эпизодов, младший — двенадцать.

"Ритейлерам стоит обратить внимание на контроль зон с дорогостоящим товаром, так как подобные схемы часто эксплуатируют уязвимости в расстановке персонала", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность в ритейле Красноярска часто становится темой для обсуждения на фоне других городских проблем. Пока одни занимаются благоустройством скверов и цифровизацией, другие находят способы обхода систем безопасности в Красноярске. Четкого лимита по весу или количеству банок у братьев не было. Задача стояла просто — вынести максимум за один заход.

Экономика вопроса: сбыт и ущерб

Украденную продукцию подельники не хранили. Кофе оперативно сбывали случайным прохожим на улицах города. Полученные наличные деньги распределялись между братьями и тратились на повседневные нужды. Такая модель "быстрых денег" характерна для серийных магазинных воров. Суммарный ущерб в 200 тысяч рублей вывел дело в разряд значительных краж.

Фигурант Количество эпизодов
Старший брат 7 краж
Младший брат 12 краж

"Качество и безопасность продуктов на полках — приоритет, но когда товар воруют для перепродажи с рук, покупатель рискует вдвойне", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по ЖКХ Евгений Блех.

В регионе внимательно следят за оборотом любых товаров. Например, недавно в аэропорт Красноярска прибыли попугаи, прошедшие строгий карантин. Также власти проверяют безопасность десертов. На фоне таких мер контроля уличная торговля краденым кофе выглядит как серьезная брешь в потребительской безопасности.

Правовые последствия для фигурантов

Следователи отдела полиции № 9 завершили сбор доказательств. Братьям предъявлено обвинение по статье "Кража" УК РФ. Максимальная санкция по ней составляет пять лет лишения свободы. Учитывая наличие неснятых судимостей, приговор может быть суровым. На время судебного разбирательства обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

"Административные регламенты и правовые нормы в муниципалитетах должны работать на профилактику рецидивов", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ситуация в крае остается стабильной, несмотря на инциденты. Власти эффективно решают вопросы жилья для медиков и выделяют средства на квартиры для сирот. Пока одни граждане пользуются мерами социальной поддержки, другие выбирают криминальный путь, который неизбежно ведет на скамью подсудимых. Развитие аграрного сектора и переработка рапса создают рабочие места, предлагая законные альтернативы заработку на сомнительных "бизнес-схемах".

Ответы на популярные вопросы

Какое максимальное наказание грозит братьям?

Согласно Уголовному кодексу РФ, по статье за кражу обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Каков общий размер ущерба от действий злоумышленников?

Следствие установило, что суммарный материальный ущерб торговым сетям превысил 200 тысяч рублей.

Как преступники сбывали похищенный кофе?

Они продавали товар случайным прохожим на улицах за наличный расчет сразу после совершения краж.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
