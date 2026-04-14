В селах Томской области рабочим специальностям предлагают оклады до 200 тысяч рублей

Томский рынок труда ставит рекорды. Работодатели региона выходят на охоту за кадрами с чеками до 200 тысяч рублей. 17 апреля кадровый центр "Работа России" превратится в биржевой зал, где главным товаром станут компетенции. Власти региона подтвердили: в марафоне вакансий участвуют 200 предприятий, готовых платить за результат. Это не просто экономика ожиданий, а жесткий прагматизм дефицитного рынка.

Лидеры зарплатного рейтинга: от инженеров до врачей

Промышленный сектор Томска диктует условия. НПФ "Микран" ищет инженера-программиста 1 категории. Ставка — от 145 до 205 тысяч рублей. АО "СХК" не отстает: начальнику смены реакторного отделения предлагают 145 тысяч. Томский завод электроприводов оценивает руководство отделом в 142-185 тысяч рублей. Социальный сектор тоже подтягивается: Колпашевская районная больница готова платить терапевту до 116 тысяч рублей. На фоне того, как Томск меняет вывески на кириллицу, местный бизнес укрепляет внутренний кадровый фундамент.

"Инвестиции в человеческий капитал сегодня — единственный способ удержать темпы роста регионального продукта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рабочий люкс: за что платят 200 тысяч в селах

Миф о низких доходах в провинции разрушен. В селе Парабель оператору асфальтобетонного завода в "СК Спец-СП" сулят 200 тысяч рублей. Токари в Северске на базе НПК "ВАБ-70" получают предложения в 150 тысяч. В Стрежевом, где недавно обсуждали скандал с пекарней, компании "РН-Транспорт" требуется механик на аналогичный оклад. Реальный сектор перекупает специалистов у сервисной экономики, предлагая условия, сопоставимые с топовым менеджментом.

"Дефицит синих воротничков заставляет компании пересматривать бюджеты в пользу производства, а не маркетинга", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Вакансия Зарплата (тыс. руб.) Инженер-программист ("Микран") 145 — 205 Оператор АБЗ (Парабель) до 200 Начальник отдела (ТЗЭП) 142 — 185 Токарь (Томск/Северск) около 150

Формат и локации: как попасть на ярмарку

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в рамках президентского национального проекта "Кадры". В Томске событие стартует в 15:00 по адресу пр. Фрунзе, 103д. В прошлом году 700 человек нашли здесь работу, минуя долгие круги откликов. Пока область справляется с вызовами, будь то паводок на Томи или логистические сбои, кадровый вопрос остается в приоритете. Соискателям советуют брать резюме — первичный скрининг будет коротким и жестким.

"Рынок труда в регионах сейчас напоминает стройку под дождем: нужно быстро закрывать дыры в штате, иначе проект утонет", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве

Где пройдет ярмарка вакансий в Томске?

Основная площадка — кадровый центр "Работа России" на пр. Фрунзе, 103д. Также мероприятия пройдут во всех территориальных отделах области.

Какие документы нужно иметь при себе?

Организаторы настоятельно рекомендуют брать с собой резюме в печатном виде для быстрого прохождения первичных собеседований.

Кто может принять участие в мероприятии?

Ярмарка открыта для всех категорий граждан. В течение недели также запланированы тренинги и мастер-классы для студентов и опытных профи.

