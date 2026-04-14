Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме
Бодрящий криминал: в Красноярске раскрыта схема уличного сбыта краденого кофе
Бактерии вне времени: в глубинах Сибири найдены живые существа эпохи суперконтинента Пангея
Платежи за ТКО и свет вызвали подозрения: после проверки могут всплыть серьезные переплаты
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Сезон охоты на клещей: в Кургане начинают масштабную зачистку популярных зон отдыха
Мошенники в Ивановской области обманули подростка по схеме с бесплатными цветами
Ценовая реальность Зауралья: почта и отдых в Египте стали дороже для курганцев
ЕС выдвинул ультиматум Венгрии: на что придется пойти новому премьеру страны

В селах Томской области рабочим специальностям предлагают оклады до 200 тысяч рублей

Россия » Сибирь » Томск

Томский рынок труда ставит рекорды. Работодатели региона выходят на охоту за кадрами с чеками до 200 тысяч рублей. 17 апреля кадровый центр "Работа России" превратится в биржевой зал, где главным товаром станут компетенции. Власти региона подтвердили: в марафоне вакансий участвуют 200 предприятий, готовых платить за результат. Это не просто экономика ожиданий, а жесткий прагматизм дефицитного рынка.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Лидеры зарплатного рейтинга: от инженеров до врачей

Промышленный сектор Томска диктует условия. НПФ "Микран" ищет инженера-программиста 1 категории. Ставка — от 145 до 205 тысяч рублей. АО "СХК" не отстает: начальнику смены реакторного отделения предлагают 145 тысяч. Томский завод электроприводов оценивает руководство отделом в 142-185 тысяч рублей. Социальный сектор тоже подтягивается: Колпашевская районная больница готова платить терапевту до 116 тысяч рублей. На фоне того, как Томск меняет вывески на кириллицу, местный бизнес укрепляет внутренний кадровый фундамент.

"Инвестиции в человеческий капитал сегодня — единственный способ удержать темпы роста регионального продукта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рабочий люкс: за что платят 200 тысяч в селах

Миф о низких доходах в провинции разрушен. В селе Парабель оператору асфальтобетонного завода в "СК Спец-СП" сулят 200 тысяч рублей. Токари в Северске на базе НПК "ВАБ-70" получают предложения в 150 тысяч. В Стрежевом, где недавно обсуждали скандал с пекарней, компании "РН-Транспорт" требуется механик на аналогичный оклад. Реальный сектор перекупает специалистов у сервисной экономики, предлагая условия, сопоставимые с топовым менеджментом.

"Дефицит синих воротничков заставляет компании пересматривать бюджеты в пользу производства, а не маркетинга", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Вакансия Зарплата (тыс. руб.)
Инженер-программист ("Микран") 145 — 205
Оператор АБЗ (Парабель) до 200
Начальник отдела (ТЗЭП) 142 — 185
Токарь (Томск/Северск) около 150

Формат и локации: как попасть на ярмарку

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в рамках президентского национального проекта "Кадры". В Томске событие стартует в 15:00 по адресу пр. Фрунзе, 103д. В прошлом году 700 человек нашли здесь работу, минуя долгие круги откликов. Пока область справляется с вызовами, будь то паводок на Томи или логистические сбои, кадровый вопрос остается в приоритете. Соискателям советуют брать резюме — первичный скрининг будет коротким и жестким.

"Рынок труда в регионах сейчас напоминает стройку под дождем: нужно быстро закрывать дыры в штате, иначе проект утонет", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве

Где пройдет ярмарка вакансий в Томске?

Основная площадка — кадровый центр "Работа России" на пр. Фрунзе, 103д. Также мероприятия пройдут во всех территориальных отделах области.

Какие документы нужно иметь при себе?

Организаторы настоятельно рекомендуют брать с собой резюме в печатном виде для быстрого прохождения первичных собеседований.

Кто может принять участие в мероприятии?

Ярмарка открыта для всех категорий граждан. В течение недели также запланированы тренинги и мастер-классы для студентов и опытных профи.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Еда и рецепты
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Стекло станет прозрачным как воздух: секрет уборки, избавляющий от мутного налета за 5 минут
Недвижимость
Стекло станет прозрачным как воздух: секрет уборки, избавляющий от мутного налета за 5 минут
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Садоводство, цветоводство
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Популярное
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
За гранью этикетки: почему врачи доверяют одним дженерикам и скептически относятся к другим
Бактерии вне времени: в глубинах Сибири найдены живые существа эпохи суперконтинента Пангея
Италия внедрила закон о больничном по уходу за питомцем: детали нового законопроекта
Загнанный в угол: Мадьяр имитирует радость, пока ЕС затягивает финансовую удавку на его шее
Платежи за ТКО и свет вызвали подозрения: после проверки могут всплыть серьезные переплаты
Ваш позвоночник просит помощи: простые способы вернуть телу лёгкость без спортзала
В селах Томской области рабочим специальностям предлагают оклады до 200 тысяч рублей
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Сезон охоты на клещей: в Кургане начинают масштабную зачистку популярных зон отдыха
Мошенники в Ивановской области обманули подростка по схеме с бесплатными цветами
