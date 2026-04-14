В Кургане стартует масштабная дезинсекция общественных пространств. С 14 апреля городские службы начинают акарицидную обработку парков, скверов и набережных. Власти планируют обезопасить более 120 локаций. Общая площадь работ составит около 41 гектара. Муниципальный контракт диктует жесткий график проведения работ до середины июля.
Первыми под удар химикатов попадут Фестивальный сквер в Городском саду им. А. Невского, Парк Победы и парк "Молодёжный". Администрация подчеркивает: выход специалистов на объекты напрямую зависит от погоды. В случае ливней или шквалистого ветра сроки сдвинутся. Пожароопасный сезон в регионе уже внес коррективы в работу муниципальных служб, поэтому акарицидная кампания синхронизирована с общими мерами безопасности.
"Любая системная работа по благоустройству территорий требует четкого соблюдения технологических карт и погодных условий для эффективности препарата", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
15 апреля дезинфекторы переместятся в микрорайон Тополя и сквер "Гагаринский". Следом в списке значатся сквер им. А. Суворова и территория у Вечного Огня. Важно учитывать изменения в логистике: расписание автобусов может меняться, но доступ в парки будет ограничен физически сразу после распыления средств.
|Локация для обработки
|Плановая дата
|Пляж "Бабьи пески"
|24 апреля
|Троицкая площадь
|28 апреля
|Аллея Славы
|14-16 апреля
После завершения опрыскивания на объектах установят аншлаги. Запрет на посещение действует трое суток. Это касается и прогулок с питомцами. Учитывая, что в регионе фиксируется бешенство, контроль за животными в парковых зонах становится критически важным. "Работы выполняются в рамках муниципального контракта", — сообщили в департаменте развития городского хозяйства администрации города.
"Эффективность акарицидных мероприятий напрямую влияет на безопасность зон отдыха, что снижает нагрузку на систему здравоохранения в пиковый сезон", — объяснила Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Весенний этап — лишь половина дела. Аналогичный цикл работ запланирован на период с 1 августа по 15 октября. Контроль территорий важен для развития рекреационного потенциала, что косвенно поддерживает рыболовство Курганской области и внутренний туризм. Чистые берега — залог безопасного отдыха.
"Муниципальные расходы на санитарную безопасность — это обязательная инвестиция в городскую среду, предотвращающая более серьезные эпидемиологические риски", — отметил в интервью Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.
Город обновляется. Помимо борьбы с паразитами, в Кургане меняются правила утилизации шин, что также способствует чистоте скверов. Для старшего поколения, участвующего в программе здоровое долголетие, безопасность прогулочных маршрутов в приоритете.
