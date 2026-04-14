Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Урал » Курган

В Кургане стартует масштабная дезинсекция общественных пространств. С 14 апреля городские службы начинают акарицидную обработку парков, скверов и набережных. Власти планируют обезопасить более 120 локаций. Общая площадь работ составит около 41 гектара. Муниципальный контракт диктует жесткий график проведения работ до середины июля.

Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Клещ

График и география работ в Кургане

Первыми под удар химикатов попадут Фестивальный сквер в Городском саду им. А. Невского, Парк Победы и парк "Молодёжный". Администрация подчеркивает: выход специалистов на объекты напрямую зависит от погоды. В случае ливней или шквалистого ветра сроки сдвинутся. Пожароопасный сезон в регионе уже внес коррективы в работу муниципальных служб, поэтому акарицидная кампания синхронизирована с общими мерами безопасности.

"Любая системная работа по благоустройству территорий требует четкого соблюдения технологических карт и погодных условий для эффективности препарата", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

15 апреля дезинфекторы переместятся в микрорайон Тополя и сквер "Гагаринский". Следом в списке значатся сквер им. А. Суворова и территория у Вечного Огня. Важно учитывать изменения в логистике: расписание автобусов может меняться, но доступ в парки будет ограничен физически сразу после распыления средств.

Локация для обработки Плановая дата
Пляж "Бабьи пески" 24 апреля
Троицкая площадь 28 апреля
Аллея Славы 14-16 апреля

Меры предосторожности и регламент

После завершения опрыскивания на объектах установят аншлаги. Запрет на посещение действует трое суток. Это касается и прогулок с питомцами. Учитывая, что в регионе фиксируется бешенство, контроль за животными в парковых зонах становится критически важным. "Работы выполняются в рамках муниципального контракта", — сообщили в департаменте развития городского хозяйства администрации города.

"Эффективность акарицидных мероприятий напрямую влияет на безопасность зон отдыха, что снижает нагрузку на систему здравоохранения в пиковый сезон", — объяснила Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Весенний этап — лишь половина дела. Аналогичный цикл работ запланирован на период с 1 августа по 15 октября. Контроль территорий важен для развития рекреационного потенциала, что косвенно поддерживает рыболовство Курганской области и внутренний туризм. Чистые берега — залог безопасного отдыха.

"Муниципальные расходы на санитарную безопасность — это обязательная инвестиция в городскую среду, предотвращающая более серьезные эпидемиологические риски", — отметил в интервью Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Город обновляется. Помимо борьбы с паразитами, в Кургане меняются правила утилизации шин, что также способствует чистоте скверов. Для старшего поколения, участвующего в программе здоровое долголетие, безопасность прогулочных маршрутов в приоритете.

Ответы на популярные вопросы об обработке

Сколько дней нельзя гулять в парке после обработки?

В течение трех дней после проведения акарицидной обработки нахождение людей и выгул домашних животных на территории запрещены.

Какие территории обрабатывают в первую очередь?

В первую очередь обрабатываются места массового посещения: Городской сад им. А. Невского, парк Победы и парк "Молодёжный".

Когда пройдет второй этап обработки?

Осенний этап акарицидной обработки запланирован на период с 1 августа по 15 октября.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист Ольга Морозова, демограф Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.