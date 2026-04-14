Мошенники в Ивановской области обманули подростка по схеме с бесплатными цветами

Мошенники в Ивановской области пробили очередное дно, выбрав мишенью 14-летнего ребенка. Схема, упакованная в обертку бескорыстного подарка, обернулась для семьи потерей крупной суммы и психологическим террором. Цинизм ситуации зашкаливает: преступники использовали естественное желание подростка получить цветы, чтобы получить доступ к семейному бюджету.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Букет эустом

Ловушка в мессенджере: бесплатный сыр и цифровой крючок

В одном из мессенджеров девочке пришло сообщение с заманчивым предложением — бесплатный букет цветов. Чтобы "активировать" подарок, требовалось всего лишь перейти по внешней ссылке, ввести номер мобильного телефона и подтвердить действие кодом из СМС. Это стандартный механизм фишинга, где телефонные мошенники получают данные жертвы.

"Киберпреступники часто используют социальную инженерию, ориентированную на детей и подростков. Для них обещание подарка — это триггер, отключающий критическое мышление. Вместо букета ребенок передает ключи от цифровой личности всей семьи", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Как только школьница ввела заветные цифры, ситуация сменила вектор с праздничного на криминальный. Вместо курьера с розами на связь вышли "силовики". Неизвестные начали массированную атаку звонками, используя самую жесткую из возможных тактик — запугивание уголовным преследованием. Ребенка обвинили в спонсировании запрещенных организаций и поддержке терроризма.

От цветов к "терроризму": как ломают психику детей

Методы давления были рассчитаны на полную дезориентацию подростка. В условиях стресса 14-летняя девочка не смогла распознать абсурдность обвинений. Преступники, действуя в стиле западных кол-центров, диктовали условия "спасения". Чтобы избежать тюрьмы, ребенку приказали установить банковское приложение и выполнить ряд транзакций.

"Здесь мы видим классический пример административного давления через страх. Мошенники имитируют работу госорганов, чтобы подавить волю. Подростки не обладают знаниями о том, как реально работают правоохранительные структуры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Финансовый итог: 120 тысяч за страх

Итогом этой драмы стал перевод более чем 120 тысяч рублей на счета аферистов. Деньги ушли мгновенно. Мать девочки, узнав о случившемся, немедленно обратилась в органы правопорядка. В полиции Ивановской области уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Пока в ведомствах анализируют теневые финансовые центры, семья пытается оправиться от шока.

Этап обмана Инструмент воздействия Первый контакт Ссылка на "подарок" в мессенджере Сбор данных СМС-код и авторизация номера Агрессивная фаза Угрозы статьей о терроризме Хищение Установка стороннего банковского ПО

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Что делать, если ребенку пришло сообщение о выигрыше?

Необходимо заблокировать отправителя и ни в коем случае не переходить по ссылкам. Важно обсудить с ребенком, что бесплатные подарки от незнакомцев в интернете — это 100% ловушка.

Могут ли правоохранители звонить в мессенджеры с обвинениями?

Нет. Официальные органы не используют мессенджеры для уведомления о подозрении в преступлении. Это исключено. Все следственные действия проводятся через официальные повестки.

Как защитить банковские приложения на телефоне подростка?

Установите лимиты на переводы и запрет на установку приложений из сторонних источников. Настройте уведомления об операциях на телефон родителей.

Куда обращаться, если перевод уже совершен?

Нужно немедленно заблокировать карту через банк и подать заявление в полицию. Шансы на возврат средств невелики, но оперативное вмешательство может помочь отследить цепочку счетов.

