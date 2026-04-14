Ценовая реальность Зауралья: почта и отдых в Египте стали дороже для курганцев

Россия » Урал » Курган

Инфляционная волна в Курганской области в марте 2026 года набрала обороты. Свердловскстат зафиксировал ускорение роста цен до 0,53%, что почти вдвое превышает динамику марта прошлого года (0,29%). Кумулятивный эффект с декабря 2025 года уже составил 2,9%, формируя новую ценовую реальность для жителей Зауралья.

Золотые монеты
Фото: Designed by Freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотые монеты

Услуги на пике: почему отдых и почта стали роскошью

Основным триггером мартовского скачка стал сектор услуг, прибавивший сразу 1,4% за месяц. С начала года этот сегмент подорожал на 4,12%, демонстрируя самую агрессивную динамику среди всех категорий потребительской корзины. Рекордсменом стала почтовая связь: рыболовство Курганской области и другие сферы бизнеса столкнулись с ростом тарифов на пересылку писем сразу на 45,5%.

"Рост издержек в логистике и сфере услуг напрямую транслируется в конечные ценники для потребителей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Туристический сектор также не остался в стороне от тренда. Путевки в Египет в марте взлетели в цене на 38,2%. На этом фоне транспортная доступность внутри региона сохраняет стабильность, хотя власти уже анонсировали дачные маршруты Курган 2024 и дополнительные автобусы к поселкам.

Продукты и товары: от дешевых огурцов до дорогих газет

Продовольственный рынок Курганской области в марте показал разнонаправленное движение. Пока овощи и фрукты в среднем дешевели на 1,65%, прочие продукты питания выросли на 0,44%. Аномальный рост зафиксирован на свежий сладкий перец — плюс 26,7%. В то же время огурцы совершили крутое пике, подешевев на 35,6%.

Товар / Услуга Изменение цены в марте
Пересылка писем +45,5%
Путевки в Египет +38,2%
Сладкий перец +26,7%
Огурцы свежие -35,6%
Детские подгузники -6,7%

В непродовольственном секторе (рост на 0,5%) выделяются печатные СМИ — газеты подорожали на 12,6%. Несмотря на общую инфляцию, некоторые социально значимые позиции стали доступнее. Например, детские подгузники подешевели на 6,7%, что актуально для семей, получающих социальные выплаты и поддержку в рамках региональных программ.

"Сезонные колебания цен на овощи являются стандартным рыночным механизмом, но рост цен на непродовольственные товары остается сдержанным", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Анализ динамики и региональные тренды

Показательно, что аренда однокомнатных квартир у частных лиц в марте снизилась на 4,1%. Это происходит на фоне общего ужесточения контроля за экологией и бытом: жителям напоминают про утилизацию шин в Кургане и штрафы за нарушение правил благоустройства. Темп роста цен на непродовольственные товары в годовом выражении составил 4,61%, что ниже показателей по услугам.

"Сдерживание тарифов ЖКХ и контроль за стоимостью ресурсов помогают балансировать общую инфляционную нагрузку на бюджеты граждан", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Актуальным остается и вопрос безопасности: в регионе фиксируется девятый очаг бешенства, а с началом весны владельцам участков стоит помнить про штрафы за костер СНТ. Эти факторы косвенно влияют на издержки домохозяйств в Курганской области.

Ответы на популярные вопросы об инфляции

Какой сектор подорожал в Курганской области сильнее всего?

Максимальный рост зафиксирован в сфере услуг — 1,4% за март и 4,12% с начала года. Особое влияние оказали тарифы на почтовую связь и зарубежный туризм.

Какие продукты в марте стали дешевле?

Лидером снижения цен стали огурцы, стоимость которых упала на 35,6%. В целом плодоовощная продукция подешевела на 1,65%.

Как изменились цены на аренду жилья?

Стоимость аренды однокомнатных квартир у частных лиц в марте снизилась на 4,1% по сравнению с февралем.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
