Россия » Центр

Провинциальная тишина медицинских коридоров готовится принять шум новых серверов. Правительство России направило 10 миллиардов рублей на "оцифровку" человеческого сострадания — информатизацию здравоохранения.

Девушка у врача
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка у врача

Тамбовская область, замершая в ожидании перемен, получит свои 107 миллионов. Это не просто цифры в ведомостях, а попытка связать ветхие амбулатории с невидимым глазом федеральным центром.

Цифровой хребет черноземной медицины

Тамбовские врачи привыкли доверять бумаге — она надежна, как старый кирпич земских больниц. Однако прогресс диктует свои суровые законы. 107 миллионов рублей станут инъекцией в развитие региональных систем, которые должны срастись с федеральной математической моделью ЕГИСЗ.

Цель благая: чтобы история болезни пациента не терялась в пыльных архивах, а летела по проводам быстрее, чем распространяется любая вирусная осада апреля.

"Информатизация — это не спасение от всех бед, а инструмент. Без должного контроля средства могут раствориться в бесконечных обновлениях софта, пока в реальных больницах зияют бюджетные дыры", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Деньги пойдут на то, чтобы запись к терапевту перестала напоминать штурм крепости. Автоматизация обещает разгрузить руки медиков, освободив их от бесконечной писанины.

Ведь когда врач смотрит в монитор дольше, чем на пациента, исцеление затягивается. Внедрение технологий должно превратить медицину из архаичного механизма в гибкую систему, способную отразить угрозы инфекций в режиме реального времени.

Интеграция или имитация: куда уйдут миллионы

Губернатор Евгений Первышов подчеркивает: это шанс сделать помощь доступной. Но на пути к цифровому раю стоят суровые реалии. Интеграция с ГИС ОМС требует не только оптоволокна, но и обученных кадров, которых в глубинке не больше, чем краснокнижных птиц. Пока в одних городах проводят лапароскопические прорывы, в других медики сражаются с медленным интернетом и зависающими базами данных.

Направление трат Ожидаемый результат
Связь с ЕГИСЗ Единая карта пациента по всей стране
Автоматизация сервисов Сокращение очередей в регистратурах

"Важно, чтобы за красивыми интерфейсами не забыли о базовых условиях. Никакая нейросеть не вылечит пациента, если в палатах грибок, а на стенах плесень, как в некоторых разрушенных больницах", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Взгляд в будущее сквозь монитор

Новые сервисы должны стать фундаментом для превентивной медицины. Возможно, скоро в тамбовских поликлиниках появятся консультации специалистов по питанию, создавая новую эпоху нутрициологии.

Однако пока жителей больше беспокоит, почему медицинские услуги дорожают быстрее их скромных доходов. Цифровизация должна сбивать эту цену за счет эффективности, а не становиться очередной статьей расхода в платежке.

"Мы видим, как в регионах растет запрос на прозрачность. Электронная очередь — это не только удобно, это еще и способ побороть кумовство при распределении квот на лечение", — подчеркнул политолог Владимир Николаевич Орлов.

Жизнь в малых городах течет медленно, но технологии врываются в неё без спроса. Тамбовская область делает шаг навстречу будущему, где за каждым байтом информации стоит живой человек, надеющийся на своевременную помощь. О выделении средств и планах по обновлению медицинских систем сообщает "МК Тамбов".

Ответы на популярные вопросы о цифровизации

Зачем Тамбову столько денег на IT?

Средства направлены на создание единого цифрового контура. Это позволит врачам мгновенно получать данные об анализах пациента из любой точки страны.

Станет ли меньше очередей?

Автоматизация записи призвана устранить "живые очереди", превратив их в упорядоченный цифровой поток.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
