Россия » Центр

Серые будни белгородских ритейлеров сменились триллером: задержанный 50-летний уроженец Брянской области превратил походы в супермаркеты в полноценную "профессию". На счету мужчины — два десятка эпизодов, от мелкого воровства шоколада до дерзкого налета на торговый зал, чей ущерб тянет на солидную сумму. Схема проста, как мир: войти нарядным покупателем, заполнить тележку товаром и мягко, без лишнего шума, выйти мимо расчетных рядов. Оперативники закрыли этот "бизнес" после эпизода с хищением на 52 тысячи рублей.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Схема "покупателя": в чем причина успеха преступника?

Преступник регулярно наведывался в Белгород за добычей. Его тактика базировалась на хладнокровии — он не скрывал лицо, двигался по магазину в темпе обычного покупателя. Проблема защиты торговых залов от подобных визитеров — тема, перекликающаяся с контролем безопасности со стороны силовых ведомств. И пока одни регионы цифровизируют наблюдение, преступники продолжают дырявить систему на человеческом факторе.

"Такие серии краж — это провал службы контроля. Профессиональный вор всегда видит слепую зону, и тогда бизнес несет убытки, сравнимые с строительными простоями при бюджетных нарушениях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Статистика и география: когда провинция становится мишенью

20 уголовных дел — это не просто перечень украденного, это показатель системности. Перепродажа товара случайным людям выдает налаженные каналы сбыта, напоминающие автомобильные аферы в Костроме, где преступники также использовали уязвимости граждан. Похищенное уходило быстро, превращаясь в наличность.

Тип преступления Последствия
Мелкое хищение Административный протокол / Уголовное дело
Крупная кража (52к+) Лишение свободы, ст. 158 УК РФ

Важно понимать, что каждый такой инцидент — это удар по экономике малого бизнеса. В условиях, когда воронежские аграрии бьют рекорды, а Кострома восстанавливает леса, криминальные "гастроли" выглядят архаичным атавизмом, который, впрочем, требует жесткого регулирования, подобного контролю за потоком мигрантов.

"Кражи в крупных сетях часто происходят из-за недоработки персонала. А ведь это коррупционный риск и кадровое разложение в одном флаконе", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о кражах в ритейле

Почему вор не остановился после первого раза?

Безнаказанность рождает аппетит. Отсутствие системного контроля за иногородними лицами в малых городах создает иллюзию легкой наживы.

Может ли охранник задержать вора?

Охранник имеет право пресечь кражу, но использование силы должно быть строго пропорционально угрозе. Чрезмерное давление на преступника иногда оборачивается проблемами для самой охраны.

Как защитить магазин от подобных "гастролеров"?

Интеграция систем ИИ для распознавания лиц и дисциплина персонала являются основными барьерами против профессиональных магазинных воров.

Что ждет задержанного?

Накопленный массив из 20 уголовных дел предполагает реальный тюремный срок — совокупность преступлений не позволит отделаться штрафами.

"Два десятка эпизодов — это уже не случайность, а системный бизнес. Суд будет строг, так как рецидив с таким размахом не оставляет шансов на условный срок", — предупредила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, политолог Владимир Николаевич Орлов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
