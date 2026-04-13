В Костромской области площадь восстановления лесов превысила объемы вырубок по итогам года

В Костромской области зафиксирован профицит лесовосстановления. По итогам 2025 года площадь новых посадок превысила объемы вырубок. Региональные власти перешли к жесткому аудиту арендаторов лесного фонда. За неисполнение обязательств компании наказывают рублем и разрывом контрактов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посадка саженца сосны

Динамика лесовосстановления в цифрах

Лесной комплекс региона демонстрирует избыточную регенерацию. Отношение площади лесопосадок к площади вырубок достигло 102,8%. Это означает, что область сажает деревьев больше, чем вырубает промышленность. Особое внимание уделяется качеству посадочного материала. В 2025 году 35,9% участков засадили сеянцами с закрытой корневой системой, что повышает их приживаемость.

"Лес — это не только ресурс, но и сложная система, требующая точных расчетов по нагрузке на почву", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Департамент лесного хозяйства Костромской области удерживает плановые показатели "с запасом". Высокий процент использования сеянцев подтверждает технологический сдвиг в отрасли. Вместо простого восполнения биомассы регион делает ставку на интенсивное воспроизводство деловой древесины.

Санкции против недобросовестных арендаторов

Параллельно с успехами в экологической безопасности власти ужесточают контроль за бизнесом. Не все арендаторы соблюдают условия договоров. Против девяти компаний поданы иски о взыскании неустоек. Сумма претензий департамента лесного хозяйства составила 4,8 млн рублей. С одной из структур договор аренды расторгнут окончательно.

Показатель 2025 Значение Баланс вырубки и восстановления 102,8% Доля саженцев с ВЗС 35,9% Общая сумма неустоек к компаниям 4,8 млн руб.

Юридическая практика показывает, что финансовое давление — самый действенный метод. Нарушителям проще оплатить работы, чем лишиться доступа к сырью. Подобная строгость важна для защиты финансов регионального бюджета и экологии.

"Административные споры с лесозаготовителями часто связаны с неверным толкованием регламентов работ", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Федорова.

Позиция главы региона по защите госактива

Губернатор Сергей Ситников в ходе оперативного совещания поддержал жесткую линию департамента. Руководство области рассматривает лес как стратегический государственный актив. Нарушение обязательств по его восстановлению приравнивается к ущербу собственности Российской Федерации.

"Если в ближайшее время не будут выполнены требования департамента, мы будем жестко настаивать на расторжении договоров аренды. Я напоминаю о том, что лес является государственным активом. Это собственность Российской Федерации. Через суды затребуем деньги на возмещение невыполненных работ, а заниматься будут те, кто к лесу будет относиться аккуратно и бережно. В целом, позицию департамента поддерживаю. Позиция правильная, связана с наведением порядка в отрасли", — отметил глава региона.

"Региональные бюджеты критически зависят от эффективности управления природными ресурсами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Дисциплина в лесной отрасли Костромы становится примером для соседних регионов. Четкая связка между правом на добычу и обязанностью по восполнению минимизирует риски потери средств и деградации угодий. Пока одна часть области борется с ОРВИ и социальными вызовами, экономический блок укрепляет ресурсную базу, сообщает "МК в Костроме".

Ответы на популярные вопросы о лесовосстановлении

Почему важно превышение 100% в лесовосстановлении?

Это создает резерв для компенсации потерь от пожаров, болезней деревьев и естественной гибели молодняка в первые годы жизни.

Что такое сеянцы с закрытой корневой системой?

Это растения, выращенные в специальных контейнерах. При пересадке их корень не травмируется, что гарантирует почти 100-процентную приживаемость.

Могут ли арендаторы вернуть право на аренду?

Только через новые тендеры и после подтверждения полной финансовой и технологической готовности соблюдать нормативы лесовосстановления.

