В Костроме аферисты похитили деньги двух банков через покупку иномарок на бездомных граждан

В Костроме вскрыли схему, которая превратила региональные отделения двух крупных банков в доноров для аферистов. УМВД сообщает: многомиллионные убытки стали следствием наглой аферы. Группа злоумышленников использовала маргиналов как живой инструмент для получения автокредитов. Система финконтроля дала сбой перед лицами без определенного места жительства.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механика "развода": мнимые покупки

Схема работала примитивно, но эффективно. Мошенники находили опустившихся граждан или бездомных. За небольшое вознаграждение те соглашались оформить банковские кредиты на покупку иномарок. Автомобили принадлежали самим аферистам. Продажа совершалась "на бумаге", а реальные деньги уходили в карманы организаторов.

Явно несостоятельные заемщики влегкую получали одобрение на миллионные суммы. Получив свою долю, соучастники — так называемые "алконавты" — благополучно пропивали гонорар. В Костроме уже фиксировали случаи, когда забытый номер телефона становился ключом к чужим деньгам, но здесь масштаб оказался иным.

Слепота скоринга: как бомжи стали заемщиками

Главная загадка дела — почему службы безопасности пропустили кандидатов, чей внешний вид и статус кричат о неплатежеспособности. Мошенники провернули две крупные сделки. Они "продали" самим себе Kia за 1,757 млн рублей и Toyota за 3,565 млн рублей. Даже состоятельные горожане редко получают такие одобрения "с порога".

"Для банковского сектора в регионах это серьезный сигнал о необходимости аудита внутренних протоколов безопасности и переоценки рисков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ситуация выглядит как "аттракцион неслыханной щедрости". Пока одни жители Костромы ищут способы снизить цены на базовые продукты, другие выносят из банков миллионы по подставным документам. Очевидно, что аферисты подготовили почву, исключив визуальный контакт заемщика с сотрудником или подкупив последних.

 

Задержание и последствия

Лавочку прикрыли оперативники УМВД при силовой поддержке Росгвардии. Аферистов задержали. Сейчас следствие устанавливает другие эпизоды их деятельности. Возможно, география "продаж" шире, чем кажется на первый взгляд. Группировка действовала слаженно, превращая социальное дно в инструмент финансового обогащения.

"Здесь просматривается классическая административная лакуна, когда цифровой профиль человека не соответствует его реальному облику", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Задержание участников — лишь вершина айсберга. Банкам теперь предстоит объяснить, как их системы пропустили подобный "мусорный" кредитный портфель. В то время как Кострома празднует успех киберспортсменов, финансовый сектор региона подсчитывает убытки от интеллектуально несложной, но наглой атаки.

Ответы на популярные вопросы о банковском мошенничестве

Как бездомные могли пройти проверку банка?

Скорее всего, использовались поддельные трудовые книжки и справки 2-НДФЛ. При автокредитовании процедура часто упрощена, так как машина остается в залоге. Однако в данном случае залог был фиктивным.

Что грозит участникам схемы?

Организаторам грозит лишение свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Номинальные заемщики также могут пойти как соучастники, несмотря на маргинальный образ жизни.

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
