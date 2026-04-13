Рыбопромышленники Курганской области добыли 353 тонны рыбы в первом квартале 2026 года

Зауралье наращивает темпы освоения водных биоресурсов. В первом квартале 2026 года рыбопромышленный комплекс Курганской области продемонстрировал уверенный рост показателей. Рыбаки региона извлекли из водоемов сотни тонн продукции, обеспечив продовольственную базу и налоговые поступления в местную казну.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в руках держит удочку

Динамика рыболовства и налоговые сборы

Региональное профильное ведомство легализовало деятельность отраслевых предприятий через выдачу разрешительной документации. Суммарно было оформлено 240 разрешений на право добычи водных биологических ресурсов. Эта мера позволила не только упорядочить использование озерного фонда, но и пополнить бюджет на 814 тысяч рублей в виде налогов.

"Рост налоговых отчислений напрямую коррелирует с прозрачностью системы квотирования и выдачи разрешений на вылов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Адміністративна нагрузка на сектор остается стабильной. Власти региона подчеркивают положительную динамику.

Промышленный сектор и видовое разнообразие

Львиная доля улова зафиксирована в сегменте промышленного рыболовства. Совокупный вес добытой рыбы составил 353,9 тонны. Лидирующую позицию в структуре улова традиционно занял карась. Эта рыба остается ключевым промысловым объектом для водоемов Курганской области благодаря высокой способности к воспроизводству.

Показатель Значение за I квартал 2026 Общий объем добычи 353,9 тонны Выдано разрешений 240 единиц Налоговые поступления 814 000 рублей

Для обеспечения стабильности вылова экологи следят за состоянием водных артерий. Своевременный мониторинг позволяет избегать кризисов, подобных тем, когда бешенство или иные инфекции угрожают стадам животных, обеспечивая безопасность конечного продукта для потребителя.

"Экологическая устойчивость рыбохозяйственных водоемов зависит от соблюдения норм вылова и жесткого контроля за незаконными рубками вблизи береговой зоны", — подчеркнул эколог Игорь Степанов.

Планы на летнюю навигацию

Рыбопромышленные предприятия региона уже начали активную подготовку к летнему сезону. Проводятся профилактические работы на судах и сетном оборудовании. Внимание уделяется и безопасности: в условиях, когда костер на дачном участке может привести к штрафам, промышленники обязаны строго соблюдать противопожарный режим на береговых базах.

"Поддержка регионального АПК включает не только субсидии, но и долгосрочные инвестиции в инфраструктуру переработки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Развитие сектора идет параллельно с крупными социальными проектами. Рыбохозяйственный комплекс создает новые рабочие места в отдаленных районах области, стимулируя приток кадров. Специалисты ведомства фиксируют устойчивую динамику развития.

Ответы на популярные вопросы о рыболовстве в Кургане

