В Иванове швейную фирму оштрафовали на 70 тысяч рублей за скрытый найм бывшего муниципального служащего

Швейное предприятие в Иванове столкнулось с серьезными санкциями из-за кадровой политики. Прокурорская проверка вскрыла нарушение антикоррупционного законодательства. Фирма приняла в штат бывшего муниципального служащего, но забыла вовремя "отчитаться" перед государством.

Прокурорская проверка и суть нарушения

В Ивановской области зафиксирован инцидент, связанный с управлением проектом в сфере найма персонала. Компания по производству одежды пригласила на работу бывшего начальника отдела закупок управления благоустройства ивановской мэрии. Экс-чиновник занял позицию специалиста по государственным закупкам. Однако процедура перехода из госсектора в частный бизнес была нарушена.

"Работодатель не выполнил обязательное требование закона — не уведомил прежнего работодателя сотрудника о заключении трудового договора в десятидневный срок", — пояснила пресс-служба облпрокуратуры.

Соблюдение сроков — критический фактор при найме бывших служащих. Это часть системы предотвращения конфликта интересов, которая жестко контролируется надзорными органами. Любая аварийная ситуация в документообороте здесь чревата административным преследованием. Игнорирование правил ведет к автоматическому возбуждению дел против организации и её руководства.

"Такие упущения часто связаны с незнанием муниципальных нормативов или простой халатностью кадровых служб на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Штрафы и последствия для бизнеса

Судебное решение оказалось прагматичным и жестким. Юридическому лицу и руководителю предприятия назначены штрафы. Суммарно бюджет фирмы похудел на 70 тысяч рублей. Это сопоставимо с тем, как если бы в Ивановской области внезапно выросли операционные издержки на ровном месте из-за одной подписи. После вмешательства ведомства уведомление всё же было направлено по адресу.

Параметр нарушения Детали инцидента Прежняя должность сотрудника Начальник отдела закупок управления благоустройства Общая сумма штрафов 70 000 рублей Срок уведомления по закону 10 календарных дней

Ошибки в кадровом учете при приеме чиновников наказываются строже, чем обычные трудовые споры. Для малого и среднего бизнеса региона, где сейчас наблюдается потребительский бум, такие непроизводственные расходы становятся болезненным ударом по рентабельности. Прокурорский надзор остается фильтром, отсекающим коррупционные риски в частном секторе.

"Соблюдение антикоррупционных процедур напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона и прозрачность бизнес-среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Контроль за перемещением кадров между администрациями и коммерческими структурами — часть индексации стандартов управления. Правоохранительные органы Ивановской области регулярно проводят аудит подобных назначений. В данном случае "административка" стала ценой за игнорирование закона "О противодействии коррупции", сообщает СИ "Ивановские новости".

"На местах кадровые конфликты часто возникают из-за отсутствия четкого регламента взаимодействия с бывшими нанимателями чиновников", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о найме госслужащих

В какой срок нужно уведомить государство о приеме бывшего чиновника?

Работодатель обязан направить сообщение в течение 10 дней с даты заключения трудового договора. Отсчет начинается со следующего дня после подписания документов.

Кого именно нужно уведомлять?

Письменное уведомление направляется представителю нанимателя по последнему месту службы гражданина. Например, если человек работал в безопасности города, письмо шлется в соответствующее управление мэрии.

Касается ли это правило всех бывших служащих?

Обязанность уведомлять распространяется на сотрудников, чьи должности включены в специальные перечни, утвержденные законом, в течение двух лет после их увольнения со службы.

