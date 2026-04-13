Швейное предприятие в Иванове столкнулось с серьезными санкциями из-за кадровой политики. Прокурорская проверка вскрыла нарушение антикоррупционного законодательства. Фирма приняла в штат бывшего муниципального служащего, но забыла вовремя "отчитаться" перед государством.
В Ивановской области зафиксирован инцидент, связанный с управлением проектом в сфере найма персонала. Компания по производству одежды пригласила на работу бывшего начальника отдела закупок управления благоустройства ивановской мэрии. Экс-чиновник занял позицию специалиста по государственным закупкам. Однако процедура перехода из госсектора в частный бизнес была нарушена.
"Работодатель не выполнил обязательное требование закона — не уведомил прежнего работодателя сотрудника о заключении трудового договора в десятидневный срок", — пояснила пресс-служба облпрокуратуры.
Соблюдение сроков — критический фактор при найме бывших служащих. Это часть системы предотвращения конфликта интересов, которая жестко контролируется надзорными органами. Любая аварийная ситуация в документообороте здесь чревата административным преследованием. Игнорирование правил ведет к автоматическому возбуждению дел против организации и её руководства.
"Такие упущения часто связаны с незнанием муниципальных нормативов или простой халатностью кадровых служб на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Судебное решение оказалось прагматичным и жестким. Юридическому лицу и руководителю предприятия назначены штрафы. Суммарно бюджет фирмы похудел на 70 тысяч рублей. Это сопоставимо с тем, как если бы в Ивановской области внезапно выросли операционные издержки на ровном месте из-за одной подписи. После вмешательства ведомства уведомление всё же было направлено по адресу.
|Параметр нарушения
|Детали инцидента
|Прежняя должность сотрудника
|Начальник отдела закупок управления благоустройства
|Общая сумма штрафов
|70 000 рублей
|Срок уведомления по закону
|10 календарных дней
Ошибки в кадровом учете при приеме чиновников наказываются строже, чем обычные трудовые споры. Для малого и среднего бизнеса региона, где сейчас наблюдается потребительский бум, такие непроизводственные расходы становятся болезненным ударом по рентабельности. Прокурорский надзор остается фильтром, отсекающим коррупционные риски в частном секторе.
"Соблюдение антикоррупционных процедур напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона и прозрачность бизнес-среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.
Контроль за перемещением кадров между администрациями и коммерческими структурами — часть индексации стандартов управления. Правоохранительные органы Ивановской области регулярно проводят аудит подобных назначений. В данном случае "административка" стала ценой за игнорирование закона "О противодействии коррупции", сообщает СИ "Ивановские новости".
"На местах кадровые конфликты часто возникают из-за отсутствия четкого регламента взаимодействия с бывшими нанимателями чиновников", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Работодатель обязан направить сообщение в течение 10 дней с даты заключения трудового договора. Отсчет начинается со следующего дня после подписания документов.
Письменное уведомление направляется представителю нанимателя по последнему месту службы гражданина. Например, если человек работал в безопасности города, письмо шлется в соответствующее управление мэрии.
Обязанность уведомлять распространяется на сотрудников, чьи должности включены в специальные перечни, утвержденные законом, в течение двух лет после их увольнения со службы.
