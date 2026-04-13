В Ивановской области прокуратура защитила права пожилого мужчины в деле о крупном мошенничестве

Судебный прецедент в Ивановской области: прокуратура Родниковского района добилась возврата 1,6 млн рублей пенсионеру. Деньги были похищены в ходе многомесячной инвестиционной аферы. Ответчиком по иску о неосновательном обогащении стал житель Татарстана, на чей счет "приземлились" средства жертвы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судья держит золотые весы

Инвестиционная ловушка: хроника обмана

Сценарий стандартный: звонок "эксперта", обещание пассивного дохода, демонстрация графиков роста. 70-летний житель Родниковского района находился под влиянием аферистов пять месяцев — с февраля по июнь 2024 года. За это время он перевел более 1,6 млн рублей, веря в финансовую безопасность мифического проекта.

"Такие преступления часто совершаются по отработанным скриптам, где жертву ведут поэтапно, выманивая все накопления", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Когда связь с "брокерами" прервалась, мужчина обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе следствия удалось отследить цепочку транзакций до конечного получателя в Татарстане.

Ответственность "дроппера" и решение суда

Владелец счета, куда поступили деньги, часто утверждает, что "просто одолжил карту знакомым". Однако закон трактует это как неосновательное обогащение. Прокурор обратился в суд с требованием взыскать всю сумму с держателя карты. Суд встал на сторону пенсионера, обязав жителя Татарстана выплатить 1,6 млн рублей.

"Судебная практика по взысканию средств с владельцев транзитных счетов становится жестче, защищая интересы граждан", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Методы возврата средств через гражданские иски к владельцам карт — эффективный инструмент, когда организаторы теневых финансовых центров остаются вне досягаемости. В данном случае надзорное ведомство полностью сопроводило процесс до положительного вердикта.

Параметр дела Данные Срок воздействия 5 месяцев (февраль-июнь 2024) Сумма ущерба 1 600 000 рублей Локация ответчика Республика Татарстан

Как защитить сбережения сегодня

Масштабные махинации в регионе показывают, что бдительность необходима не только в сфере ЖКХ, но и в личных финансах. Работа прокуратуры по защите социально незащищенных групп населения усиливается. Любые предложения о "быстром заработке" по телефону должны расцениваться как потенциальная угроза.

"Внутренний туризм и активность в регионах привлекают не только инвесторов, но и преступные группы, работающие удаленно", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель Татьяна Зайцева.

Важно помнить, что даже при строгой проверке имущества и деклараций чиновников, безопасность личных счетов — ответственность самого владельца. Правоохранители напоминают: инвестиции требуют официальных договоров и посещения банков, а не телефонных инструкций, сообщает СИ "Ивановские новости".

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве

Можно ли вернуть деньги, если сам нажал кнопку перевода?

Да, через иск о неосновательном обогащении к получателю платежа, если личность владельца счета установлена следствием.

Кто такой "дроппер" в судебной практике?

Это человек, который предоставляет свою карту для транзита украденных денег. Суд взыскивает средства именно с него, так как он получил доход без законных оснований.

Куда обращаться пенсионеру в случае обмана?

Сначала в полицию для подачи заявления о преступлении, а затем в прокуратуру для помощи в подготовке гражданского иска.

