В Ивановской области прокуратура защитила права пожилого мужчины в деле о крупном мошенничестве

Россия » Центр » Иваново

Судебный прецедент в Ивановской области: прокуратура Родниковского района добилась возврата 1,6 млн рублей пенсионеру. Деньги были похищены в ходе многомесячной инвестиционной аферы. Ответчиком по иску о неосновательном обогащении стал житель Татарстана, на чей счет "приземлились" средства жертвы.

Судья держит золотые весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инвестиционная ловушка: хроника обмана

Сценарий стандартный: звонок "эксперта", обещание пассивного дохода, демонстрация графиков роста. 70-летний житель Родниковского района находился под влиянием аферистов пять месяцев — с февраля по июнь 2024 года. За это время он перевел более 1,6 млн рублей, веря в финансовую безопасность мифического проекта.

"Такие преступления часто совершаются по отработанным скриптам, где жертву ведут поэтапно, выманивая все накопления", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Когда связь с "брокерами" прервалась, мужчина обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе следствия удалось отследить цепочку транзакций до конечного получателя в Татарстане.

Ответственность "дроппера" и решение суда

Владелец счета, куда поступили деньги, часто утверждает, что "просто одолжил карту знакомым". Однако закон трактует это как неосновательное обогащение. Прокурор обратился в суд с требованием взыскать всю сумму с держателя карты. Суд встал на сторону пенсионера, обязав жителя Татарстана выплатить 1,6 млн рублей.

"Судебная практика по взысканию средств с владельцев транзитных счетов становится жестче, защищая интересы граждан", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Методы возврата средств через гражданские иски к владельцам карт — эффективный инструмент, когда организаторы теневых финансовых центров остаются вне досягаемости. В данном случае надзорное ведомство полностью сопроводило процесс до положительного вердикта.

Параметр дела Данные
Срок воздействия 5 месяцев (февраль-июнь 2024)
Сумма ущерба 1 600 000 рублей
Локация ответчика Республика Татарстан

Как защитить сбережения сегодня

Масштабные махинации в регионе показывают, что бдительность необходима не только в сфере ЖКХ, но и в личных финансах. Работа прокуратуры по защите социально незащищенных групп населения усиливается. Любые предложения о "быстром заработке" по телефону должны расцениваться как потенциальная угроза.

"Внутренний туризм и активность в регионах привлекают не только инвесторов, но и преступные группы, работающие удаленно", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель Татьяна Зайцева.

Важно помнить, что даже при строгой проверке имущества и деклараций чиновников, безопасность личных счетов — ответственность самого владельца. Правоохранители напоминают: инвестиции требуют официальных договоров и посещения банков, а не телефонных инструкций, сообщает СИ "Ивановские новости".

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве

Можно ли вернуть деньги, если сам нажал кнопку перевода?

Да, через иск о неосновательном обогащении к получателю платежа, если личность владельца счета установлена следствием.

Кто такой "дроппер" в судебной практике?

Это человек, который предоставляет свою карту для транзита украденных денег. Суд взыскивает средства именно с него, так как он получил доход без законных оснований.

Куда обращаться пенсионеру в случае обмана?

Сначала в полицию для подачи заявления о преступлении, а затем в прокуратуру для помощи в подготовке гражданского иска.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, обозреватель Татьяна Зайцева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Садоводство, цветоводство
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Садоводство, цветоводство
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Наука и техника
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Последние материалы
Сотрудники Росгвардии изъяли двадцать четыре единицы оружия в Тульской области за одну неделю
Стекло станет прозрачным как воздух: секрет уборки, избавляющий от мутного налета за 5 минут
Одна ошибка за столом перегружает весь организм: желудок и кишечник не справляются
В Ивановской области прокуратура защитила права пожилого мужчины в деле о крупном мошенничестве
Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно
Жительница Тверской области удерживала врачей в квартире из-за отказа в госпитализации мужа
В Тульской области на директора строительной компании завели дело за сокрытие сроков сдачи
Двенадцать камер фиксации нарушений ПДД сменят местоположение во Владимирской области до конца недели
Цвет волос перестанет утекать в канализацию: приёмы, которые сохраняют даже капризное окрашивание
Для мигрантов в Тверской области установили строгие сроки подачи сведений о трудовых договорах
