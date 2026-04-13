Рыбопромышленники Курганской области добыли 353 тонны рыбы в первом квартале 2026 года
Гормоны, управляющие мозгом: сбой в одном органе бьет по памяти и реакции
Ещё одна крупная федерация возвращает российских спортсменов под своими флагами на международные турниры
Улыбка не всегда про радость: как перестать прятаться за маской весельчака и стать собой
В Иванове швейную фирму оштрафовали на 70 тысяч рублей за скрытый найм бывшего муниципального служащего
Одна ошибка за столом перегружает весь организм: желудок и кишечник не справляются
В Ивановской области прокуратура защитила права пожилого мужчины в деле о крупном мошенничестве
Жительница Тверской области удерживала врачей в квартире из-за отказа в госпитализации мужа
В Тульской области на директора строительной компании завели дело за сокрытие сроков сдачи

Сотрудники Росгвардии изъяли двадцать четыре единицы оружия в Тульской области за одну неделю

Россия » Центр » Тула

Оружейная столица подтверждает статус жестким контролем над частными арсеналами. Силовые структуры зачищают гражданский сектор от неучтенных стволов. Тульская Росгвардия подвела итоги работы за минувшую неделю, превратив сухие цифры в отчет о разоружении.

Стрельба
Фото: ru.freepik.com by freepic.diller
Стрельба

Механика контроля: 400 заявлений и 130 разрешений

Подразделения лицензионно-разрешительной работы функционируют в режиме конвейера. За семь дней ведомство приняло и рассмотрело почти 400 заявлений от граждан и организаций. Государственный фильтр пропустил не всех. Специалисты выдали более 130 разрешений на хранение и ношение оружия.

"Любое усиление контроля в оружейном регионе — это превентивная мера против роста административных правонарушений в жилом секторе", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Легальный оборот требует бюрократической точности. Правопорядок в области обеспечивается через тотальный учет каждой единицы. Малейшее отклонение от регламента ведет к аннулированию документов и визиту инспекторов.

Изъятие и добровольная сдача: статистика стволов

Система не только выдает права, но и карает за их нарушение. За неделю силовики составили 11 административных протоколов. Ошибки владельцев обходятся дорого: арсеналы переезжают в камеры хранения ведомства.

Категория действия Количество (ед.)
Изъято единиц оружия 24
Изъято патронов 90
Добровольно сдано стволов 18

"Стабильность в регионе напрямую зависит от того, насколько эффективно купируются риски незаконного хранения пороха и свинца", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

По разным причинам росгвардейцы изъяли 24 единицы оружия. Параллельно идет процесс очистки "чердачных" запасов. Жители региона добровольно сдали 18 стволов, осознавая риски нелегального владения. Даже мелкий криминал на фоне хранения оружия превращается в тяжкую статью.

Безопасность массовых мероприятий и правовой иммунитет

Ведомство напоминает: добровольная выдача — это юридический щит. Человек, который сам принес оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности. Это касается также основных частей оружия и взрывных устройств.

"Муниципальный контроль и надзор за спецсредствами позволяют удерживать уровень безопасности в рамках федеральных стандартов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ранее сотрудники Росгвардии вместе с другими правоохранителями обеспечивали порядок на пасхальных мероприятиях. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приблизили к храмам, нарушений не случилось. Статистика региона показывает, что спокойствие улиц напрямую связано с дисциплиной владельцев лицензий. Любая прокуратура подтвердит: прозрачность оборота — залог отсутствия эксцессов. А те, кто ищет рынок труда в силовых структурах, видят в таких рейдах будничную работу по защите периметра, сообщает "МК в Туле".

Ответы на популярные вопросы об обороте оружия

За что могут изъять оружие у законного владельца?

Основными причинами становятся нарушение сроков перерегистрации, несоблюдение условий хранения (отсутствие сейфа) или совершение административных правонарушений, связанных с общественным порядком.

Освобождает ли сдача найденного оружия от ответственности?

Да, добровольная выдача найденных или незаконно хранящихся боеприпасов и стволов гарантирует отсутствие преследования по закону.

Сколько времени рассматривается заявление на получение лицензии?

Сотрудники Росгвардии рассматривают обращения в установленные законом сроки, проводя тщательную проверку личности и условий проживания заявителя.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, эксперт по ЧС Ирина Петрова, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Домашние животные
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Садоводство, цветоводство
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Евросоюз
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Последние материалы
Сотрудники Росгвардии изъяли двадцать четыре единицы оружия в Тульской области за одну неделю
Стекло станет прозрачным как воздух: секрет уборки, избавляющий от мутного налета за 5 минут
Одна ошибка за столом перегружает весь организм: желудок и кишечник не справляются
В Ивановской области прокуратура защитила права пожилого мужчины в деле о крупном мошенничестве
Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно
Жительница Тверской области удерживала врачей в квартире из-за отказа в госпитализации мужа
В Тульской области на директора строительной компании завели дело за сокрытие сроков сдачи
Двенадцать камер фиксации нарушений ПДД сменят местоположение во Владимирской области до конца недели
Цвет волос перестанет утекать в канализацию: приёмы, которые сохраняют даже капризное окрашивание
Для мигрантов в Тверской области установили строгие сроки подачи сведений о трудовых договорах
