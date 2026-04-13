Сотрудники Росгвардии изъяли двадцать четыре единицы оружия в Тульской области за одну неделю

Оружейная столица подтверждает статус жестким контролем над частными арсеналами. Силовые структуры зачищают гражданский сектор от неучтенных стволов. Тульская Росгвардия подвела итоги работы за минувшую неделю, превратив сухие цифры в отчет о разоружении.

Механика контроля: 400 заявлений и 130 разрешений

Подразделения лицензионно-разрешительной работы функционируют в режиме конвейера. За семь дней ведомство приняло и рассмотрело почти 400 заявлений от граждан и организаций. Государственный фильтр пропустил не всех. Специалисты выдали более 130 разрешений на хранение и ношение оружия.

"Любое усиление контроля в оружейном регионе — это превентивная мера против роста административных правонарушений в жилом секторе", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Легальный оборот требует бюрократической точности. Правопорядок в области обеспечивается через тотальный учет каждой единицы. Малейшее отклонение от регламента ведет к аннулированию документов и визиту инспекторов.

Изъятие и добровольная сдача: статистика стволов

Система не только выдает права, но и карает за их нарушение. За неделю силовики составили 11 административных протоколов. Ошибки владельцев обходятся дорого: арсеналы переезжают в камеры хранения ведомства.

Категория действия Количество (ед.) Изъято единиц оружия 24 Изъято патронов 90 Добровольно сдано стволов 18

"Стабильность в регионе напрямую зависит от того, насколько эффективно купируются риски незаконного хранения пороха и свинца", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

По разным причинам росгвардейцы изъяли 24 единицы оружия. Параллельно идет процесс очистки "чердачных" запасов. Жители региона добровольно сдали 18 стволов, осознавая риски нелегального владения. Даже мелкий криминал на фоне хранения оружия превращается в тяжкую статью.

Безопасность массовых мероприятий и правовой иммунитет

Ведомство напоминает: добровольная выдача — это юридический щит. Человек, который сам принес оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности. Это касается также основных частей оружия и взрывных устройств.

"Муниципальный контроль и надзор за спецсредствами позволяют удерживать уровень безопасности в рамках федеральных стандартов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ранее сотрудники Росгвардии вместе с другими правоохранителями обеспечивали порядок на пасхальных мероприятиях. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приблизили к храмам, нарушений не случилось. Статистика региона показывает, что спокойствие улиц напрямую связано с дисциплиной владельцев лицензий. Любая прокуратура подтвердит: прозрачность оборота — залог отсутствия эксцессов. А те, кто ищет рынок труда в силовых структурах, видят в таких рейдах будничную работу по защите периметра, сообщает "МК в Туле".

Ответы на популярные вопросы об обороте оружия

За что могут изъять оружие у законного владельца?

Основными причинами становятся нарушение сроков перерегистрации, несоблюдение условий хранения (отсутствие сейфа) или совершение административных правонарушений, связанных с общественным порядком.

Освобождает ли сдача найденного оружия от ответственности?

Да, добровольная выдача найденных или незаконно хранящихся боеприпасов и стволов гарантирует отсутствие преследования по закону.

Сколько времени рассматривается заявление на получение лицензии?

Сотрудники Росгвардии рассматривают обращения в установленные законом сроки, проводя тщательную проверку личности и условий проживания заявителя.

