В Тульской области на директора строительной компании завели дело за сокрытие сроков сдачи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Тула

Прокуратура Ленинского района Тульской области вскрыла нарушения в работе местного застройщика. Строительная компания проигнорировала обязанность по раскрытию ключевой информации о возводимых объектах. Данные о сроках ввода домов в эксплуатацию и датах передачи ключей жильцам отсутствовали в единой информационной системе жилищного строительства Минстроя РФ.

Фото: freepik
Новостройка

Прокурорская проверка и санкции

Надзорное ведомство установило, что отсутствие прозрачности графиков работ напрямую нарушает права граждан, вложивших средства в права граждан на получение достоверной информации. Генеральному директору организации внесено представление. Прокуратура взяла под контроль фактическое устранение выявленных недочетов в цифровой отчетности компании.

"Скрытие сроков в системе ГИС ЖКХ — это серьезный маркер финансовой нестабильности или попытка избежать штрафных санкций за просрочку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело по части 1 статьи 13.19.3 КоАП РФ. Данная норма регламентирует административную ответственность за нарушение порядка размещения сведений в государственной системе. Ранее аналогичное давление со стороны ведомства помогло завершить долгострой в ЖК "Айсберг", где сроки сдачи 10-этажного дома переносились неоднократно.

Мнение экспертов о рынке жилья

Ситуация в Ленинском районе отражает общую тенденцию на рынке недвижимости. Застройщики часто пытаются завуалировать задержки, чтобы не спровоцировать массовые иски от дольщиков. Информационная открытость является обязательным условием работы с проектным финансированием и счетами эскроу.

"Покупателям в регионах стоит проверять не только красивые рендеры, но и актуальность записей в федеральных реестрах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Контроль за исполнением обязательств в строительной сфере так же важен, как и санитарная безопасность в период паводков или проверка коммунальных сетей. Любое отклонение от регламентов ведет к правовым последствиям для бизнеса.

"Административные дела дисциплинируют руководство компаний, заставляя их вовремя реагировать на предписания", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Сравнение типов нарушений застройщиков

Для понимания рисков стоит различать технические ошибки в документации и реальные срывы графиков строительства на площадках.

Тип нарушения Последствия для дольщика
Отсутствие данных в ГИС ЖКХ Невозможность отследить легальный срок сдачи
Перенос сроков ввода Право на выплату неустойки

В Тульской области надзорные органы регулярно выявляют факты незаконной деятельности в разных сферах — от азартных игр до нарушений в агросекторе. Строительная сфера остается под пристальным вниманием из-за высокой концентрации частных инвестиций граждан, сообщает "МК в Туле".

Ответы на популярные вопросы о долевом строительстве

Где застройщик обязан публиковать сроки сдачи дома?

Согласно закону, вся проектная документация и сроки реализации должны быть размещены в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Какое наказание грозит за сокрытие информации?

Статья 13.19.3 КоАП РФ предусматривает штрафы для должностных лиц. При повторных нарушениях прокуратура может инициировать более жесткие меры воздействия вплоть до дисквалификации.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.