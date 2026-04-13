Для мигрантов в Тверской области установили строгие сроки подачи сведений о трудовых договорах

Тверское УМВД ужесточило контроль над рынком иностранной рабочей силы. Мигрантам, игнорирующим официальное оформление, грозит аннулирование разрешительных документов. Правила игры просты: получил патент — отчитайся о найме в течение двух месяцев.

Фото: pixabay.com by Mariakray is licensed under Free for use under the Pixabay Content License

Двухмесячный дедлайн: ловушка для невнимательных

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ, иностранный гражданин обязан выйти из "тени". УМВД России по Тверской области напоминает: уведомление о трудовой деятельности должно лечь на стол инспектора не позднее 60 дней с момента выдачи патента. Это касается и тех, кто работает в сфере благоустройства дворов, и сотрудников крупных логистических хабов региона.

"Без подтверждения легального найма патент превращается в бесполезную пластиковую карточку. Система автоматически аннулирует документ при отсутствии данных", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Механизм подачи документов прозрачен. Данные можно направить лично, заказным письмом через почту или воспользоваться Единым порталом госуслуг. К уведомлению обязательно прилагается копия трудового договора. Если отношения строятся на словах, закон требует предоставить сведения об устном контракте. Масштабная охота на нарушителей миграционного законодательства становится частью общей стратегии региона по наведению порядка.

Обязанности бизнеса: три дня на уведомление

Работодатели Тверской области зажаты в более жесткие временные рамки. Статья 13 закона № 115-ФЗ отводит на информирование органов правопорядка всего три рабочих дня. Срок отсчитывается с момента заключения или расторжения контракта. Ошибки в оформлении или задержка отчетов ведут к крупным штрафам для юрлиц.

"Административные регламенты не прощают забывчивости. Муниципальные нормативы требуют четкой отчетности по каждому привлеченному иностранному специалисту", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Субъект ответственности Срок подачи уведомления Иностранный гражданин (работник) До 2 месяцев со дня получения патента Работодатель (компания/ИП) До 3 рабочих дней с даты договора

Дисциплина в миграционной сфере важна для безопасности региона. Пресечение лазеек для скрытой занятости помогает бороться с криминалом. Ранее в области уже фиксировали инциденты, когда нелегальный статус способствовал совершению преступлений, от мелких краж в общежитиях Лихославля до серьезных экономических махинаций.

Цифровой контроль и последствия нарушений

Игнорирование требований МВД закрывает двери на рынок труда Тверской области надолго. Если патент аннулирован из-за отсутствия уведомления, право на повторную подачу заявления заблокировано на один год. Полиция Тверской области акцентирует внимание: мигрант обязан приложить к уведомлению сведения, подтверждающие факт работы.

"Статистика показывает, что цифровая прозрачность — лучший инструмент профилактики. Когда каждый договор виден в системе, риски конфликтов между центром и регионами снижаются", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Особое внимание уделяется защите уязвимых категорий граждан. В период усиления контроля мошенники могут использовать ситуацию для обмана, как это происходит со схемами против ветеранов в Твери. Власти призывают доверять только официальным каналам связи — порталу Госуслуг и территориальным отделам по вопросам миграции, сообщает "КП - Тверь".

Ответы на популярные вопросы о миграционном учете

Где можно подать уведомление о трудоустройстве в Твери?

Документы принимаются в отделах по вопросам миграции УМВД России по Тверской области лично, через почтовые отделения заказным письмом с описью вложения или в электронном виде через портал Госуслуг.

Что будет, если не подать уведомление в течение двух месяцев?

Патент на осуществление трудовой деятельности будет аннулирован в соответствии с законодательством. Повторно оформить патент можно будет только через год после аннулирования.

Нужно ли уведомлять МВД при увольнении мигранта?

Да, работодатель обязан подать уведомление о расторжении трудового договора в течение трех рабочих дней. Невыполнение этого требования ведет к административной ответственности.

