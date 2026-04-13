Двенадцать камер фиксации нарушений ПДД сменят местоположение во Владимирской области до конца недели

Россия » Центр » Владимир

Владимирские дороги переходят в режим тотального цифрового контроля. До конца недели региональная сеть комплексов фотовидеофиксации сменит дислокацию. 12 камер покинут насиженные места и отправятся на новые стратегические рубежи. Это не просто плановая ротация, а хирургическая корректировка очагов аварийности. Система слежения охватывает ключевые артерии: от федеральной М-7 "Волга" до узких межмуниципальных проездов.

Стационарные посты: список новых координат

Основной удар по нарушителям скоростного режима нанесут стационарные комплексы. На трассе М-7 "Волга" новая точка фиксации появилась на 302 км. Силовики и дорожники затягивают петлю контроля и на Р-132 "Золотое кольцо" — там камера заработает на 317 км. Ответвления к федеральной трассе также не остались без внимания: на западном участке установку запланировали на 10 км, на восточном — на 26 км.

"Передислокация комплексов — стандартная процедура оптимизации. Камеры ставят там, где растет статистика ДТП или фиксируются систематические нарушения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

География охвата расширяется вглубь региона. На востребованном направлении Владимир — Муром — Арзамас комплекс смонтировали на 116 км. В южном векторе, на дороге Касимов — Муром — Нижний Новгород, за порядком будет следить объектив на 80 км. Даже локальные трассы, такие как Малышево — Красная Горбатка (21 км) и Юрьев-Польский — Кольчугино (5 км), попали в список обновлений. Последняя часто фигурирует в сводках из-за правонарушений в Кольчугино, что требует жесткой дисциплины.

Мобильные засады: зоны невидимого патруля

Если стационарные камеры — это предсказуемые точки на карте, то мобильные комплексы работают по принципу "блуждающего" контроля. Основной упор сделан на маршрут Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики. Здесь фиксация предусмотрена на гигантском плече с 1 по 130 км. Это сопоставимо с масштабом федеральных трасс по интенсивности потока.

"Эффективность мобильных комплексов в разы выше в периоды нестабильной погоды. Когда дороги превращаются в зоны затопления, контроль скорости становится вопросом выживания", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

На Р-132 "Золотое кольцо" мобильные патрули охватят отрезки 226-255 км и 304-396 км. Под постоянным прицелом окажется и восточное соединение с М-7 (7-31 км). Работа в таких зонах требует от водителей максимальной концентрации, особенно когда решаются вопросы безопасности на транзитных путях региона.

Трасса (направление) Рабочая дистанция (км)
Владимир — Муром — Арзамас 20 — 124 км
Сенинские Дворики — Ковров — Кинешма 0-13 и 22-44 км
Хохлово — Камешково — Ручей 0-21 и 25-45 км

Особое внимание уделено Камешковскому направлению, где динамика дорожной ситуации коррелирует с общей активностью муниципалитета. К слову, Камешковский район недавно засветился в криминальных сводках из-за финансовых преступлений, но теперь фокус смещается на безопасность дорог общего пользования, сообщает "АиФ-Владимир".

"Развитие цифровой инфраструктуры на дорогах позволяет высвободить человеческий ресурс. Автоматика не ошибается, фиксируя превышение даже на сложных участках", — добавила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о переезде камер

Зачем переносить работающие камеры?

Места установки меняются в зависимости от изменения аварийности. Если участок перестал быть опасным, камеру переносят туда, где участились инциденты.

Будут ли камеры фиксировать только скорость?

Современные комплексы на Р-132 и М-7 способны распознавать непристегнутые ремни, разговоры по телефону и выезд на обочину.

Как узнать точное место установки мобильного комплекса?

Зоны работы мобильных камер определяются Госавтоинспекцией и публикуются в планах ведомства, основные участки охватывают от 20 до 100 км трассы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
